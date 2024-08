Us Open: Il programma parziale di Martedì 27 Agosto 2024. Esordio per almeno 4 azzurri. Paolini e Sonego di notte. Sinner di giorno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

I. Swiatek vs K. Rakhimova

J. Sinner vs M. McDonald

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Alcaraz vs L. Tu

S. Rogers vs J. Pegula

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

D. Collins vs C. Dolehide

J. Ostapenko vs N. Osaka

D. Lajovic vs D. Medvedev

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

B. Andreescu vs J. Paolini

L. Sonego vs T. Paul