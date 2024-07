Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo anche Carlos Alcaraz ed il derby Sinner vs Berrettini (LIVE)

Wimbledon – 1°-2° Turno – erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Muller vs D. Medvedev



Il match deve ancora iniziare

N. Osaka vs E. Navarro



Il match deve ancora iniziare

J. Sinner vs M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

A. Todoni vs C. Gauff



Il match deve ancora iniziare

C. Alcaraz vs A. Vukic



Il match deve ancora iniziare

E. Raducanu vs E. Mertens



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

F. Fognini vs C. Ruud



Il match deve ancora iniziare

F. Auger-Aliassime vs T. Kokkinakis



Slam Wimbledon F. Auger-Aliassime [17] • F. Auger-Aliassime [17] 0 6 7 6 1 T. Kokkinakis T. Kokkinakis 0 4 5 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 F. Auger-Aliassime 1-1 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 30-0 40-0 40-15 40-30 6-7 T. Kokkinakis None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 ace 6-7 df 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 df 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis 30-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 T. Kokkinakis 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 T. Kokkinakis 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

J. Paolini vs G. Minnen



Il match deve ancora iniziare

S. Wawrinka vs G. Monfils



Il match deve ancora iniziare

Y. Wang vs M. Keys



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

S. Kartal vs C. Burel



Il match deve ancora iniziare

T. Paul vs O. Virtanen



Il match deve ancora iniziare

G. Dimitrov vs J. Shang



Il match deve ancora iniziare

D. Kasatkina vs Y. Miyazaki



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

B. van de Zandschulp vs U. Humbert



Il match deve ancora iniziare

A. Tabilo vs D. Evans



Slam Wimbledon D. Evans D. Evans 0 2 3 A. Tabilo [24] • A. Tabilo [24] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Tabilo 3-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Evans 0-15 0-30 15-40 ace df 2-5 → 2-6 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 D. Evans 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Tabilo 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Evans 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Rus vs M. Sakkari



Il match deve ancora iniziare

L. Harris vs B. Shelton



Il match deve ancora iniziare

M. Kostyuk vs D. Saville



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

B. Coric vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

B. Andreescu vs L. Noskova



Il match deve ancora iniziare

L. Zhu vs A. Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

H. Dart / M. Lumsden vs S. Errani / J. Paolini



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

V. Golubic vs J. Niemeier



Il match deve ancora iniziare

R. Safiullin vs F. Cerundolo



Slam Wimbledon R. Safiullin R. Safiullin 0 6 3 7 6 0 F. Cerundolo [26] • F. Cerundolo [26] 0 7 6 5 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 F. Cerundolo 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 4-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Cerundolo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 0-30 15-40 30-40 40-A df 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 1-0 → 2-0 R. Safiullin 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cerundolo 3-5 → 3-6 R. Safiullin 15-0 40-30 2-5 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 R. Safiullin 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 R. Safiullin 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Sonego vs R. Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez / A. Molteni vs P. Tsitsipas / S. Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

F. Coria / M. Navone vs W. Koolhof / N. Mektic



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

P. Martinez / J. Munar vs D. Lajovic / S. Nagal



Il match deve ancora iniziare

M. McDonald vs E. Ruusuvuori



Slam Wimbledon E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 0 7 4 5 4 M. McDonald • M. McDonald 0 6 6 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 M. McDonald 4-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. McDonald 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. McDonald 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. McDonald 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 4-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. McDonald 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 E. Ruusuvuori 15-0 40-0 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 M. McDonald 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Ruusuvuori 15-15 df 30-15 30-30 ace 3-4 → 4-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Ruusuvuori 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 2-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

C. Rosatello / L. Samsonova vs U. Eikeri / I. Neel



Il match deve ancora iniziare

M. Andreeva / A. Potapova vs G. Dabrowski / E. Routliffe



Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste / A. Parks vs M. Ninomiya / F. Wu



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Bolelli / A. Vavassori vs H. Heliovaara / H. Patten



Il match deve ancora iniziare

K. Nishikori vs A. Rinderknech



Slam Wimbledon K. Nishikori • K. Nishikori 0 7 4 1 A. Rinderknech A. Rinderknech 0 5 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Nishikori 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 K. Nishikori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 6-5 → 7-5 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 K. Nishikori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

N. Barrientos / F. Cabral vs I. Dodig / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

A. Blinkova / M. Sherif vs E. Hozumi / M. Uchijima



Il match deve ancora iniziare

A. Muhammad / A. Sutjiadi vs I. Begu / M. Trevisan



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Carlevs K. Volynets

C. Frantzen / H. Jebens vs P. Kotov / C. Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

H. Guo / X. Jiang vs L. Fernandez / E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

V. Cornea / F. Marozsan vs A. Mies / J. Smith



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

B. Nakashimavs J. Thompson

D. Goffin vs T. Machac



Slam Wimbledon D. Goffin • D. Goffin 0 6 4 T. Machac T. Machac 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Goffin 4-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 3-1 → 3-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-3 → 6-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Machac 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

N. Lammons / J. Withrow vs M. Giron / A. Michelsen



Il match deve ancora iniziare

S. Grey / T. Moore vs N. Melichar-Martinez / E. Perez



Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa / N. Hibino vs T. Maria / A. Rus



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 12:00am

C. Osorio vs L. Davis



Il match deve ancora iniziare

L. Darderi / F. Romboli vs K. Krawietz / T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

A. Mannarino / G. Mpetshi Perricard vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

S. Gille / J. Vliegen vs F. Cerundolo / T. Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 12:00am

M. Kato / S. Zhang vs A. Moratelli / N. Podoroska



Il match deve ancora iniziare

D. Collins vs C. Tauson



Slam Wimbledon D. Collins [11] • D. Collins [11] 0 6 4 C. Tauson C. Tauson 0 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Collins 4-4 C. Tauson 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Collins 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 C. Tauson 15-0 30-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 D. Collins 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Tauson 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Collins 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Tauson 0-15 15-15 15-30 df 30-40 5-3 → 6-3 D. Collins 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Collins 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 D. Collins 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Collins 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

E. Avanesyan / O. Kalashnikova vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

X. Wang / S. Zheng vs C. Garcia / K. Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide / D. Krawczyk vs S. Aoyama / A. Krunic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Q. Halysvs C. Eubanks

L. Pouille vs L. Djere



Slam Wimbledon L. Pouille • L. Pouille 0 3 7 0 L. Djere L. Djere 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Pouille 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-3 → 1-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 2-3 → 2-4 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

J. Fearnley / J. Pinnington Jones vs R. Matos / M. Melo



Il match deve ancora iniziare

G. Andreozzi / M. Reyes-Varela vs L. Glasspool / J. Rojer



Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova / T. Townsend vs R. Masarova / L. Noskova



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

M. Frech vs B. Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

A. Cazaux vs A. Bublik



Il match deve ancora iniziare

D. Yastremska vs V. Gracheva



Il match deve ancora iniziare

T. Mihalikova / O. Nicholls vs D. Schuurs / L. Stefani



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikovavs V. Kudermetova

Z. Zhang vs J. Struff



Il match deve ancora iniziare

D. Shapovalov vs D. Altmaier



Il match deve ancora iniziare

A. Erler / L. Miedler vs N. Skupski / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

A. Karatsevvs K. Khachanov

S. Stephens vs D. Shnaider



Il match deve ancora iniziare

L. Sun vs Y. Starodubtseva



Il match deve ancora iniziare

N. Bains / A. Rajecki vs T. Babos / N. Kichenok



Il match deve ancora iniziare

S. Doumbia / F. Reboul vs O. Crawford / K. Edmund



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Linettevs E. Svitolina

M. Kecmanovic vs T. Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

P. Badosa vs B. Fruhvirtova



Il match deve ancora iniziare

D. Vekic vs E. Andreeva



Il match deve ancora iniziare

N. Balaji / L. Johnson vs M. Arevalo / M. Pavic



Il match deve ancora iniziare