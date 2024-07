Wimbledon: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Oggi in campo sei azzurri (LIVE)

Wimbledon – 1° Turno – erba

Slam Wimbledon M. Bellucci M. Bellucci 0 6 3 6 0 B. Shelton [14] • B. Shelton [14] 0 4 6 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 B. Shelton 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 5-2 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

– 2° incontro: M. Bellucci 🇮🇹 vs B. Shelton 🇺🇸– 1° incontro: T. Etcheverry 🇦🇷 vs L. Nardi 🇮🇹– 1° incontro: C. Lestienne 🇫🇷 vs L. Musetti 🇮🇹– 3° incontro: F. Cobolli 🇮🇹 vs R. Hijikata 🇦🇺– 1° incontro: L. Darderi 🇮🇹 vs J. Choinski 🇬🇧

– 2° incontro: L. Bronzetti 🇮🇹 vs L. Fernandez 🇨🇦

