Atp 250 Eastbourne: Il Main Draw. Due azzurri presenti

ATP 250 Eastbourne – Tabellone Principale – erba

(1) Taylor Fritz [flag cc=USA) vs Bye

Qualifier vs Thiago Seyboth Wild [flag cc=BRA)

Cameron Norrie [flag cc=GBR) vs Emil Ruusuvuori [flag cc=FIN)

Qualifier vs (7) Tomas Martin Etcheverry [flag cc=ARG)

(3) Alexander Bublik [flag cc=KAZ) vs Bye

Dominik Koepfer [flag cc=GER) vs Fabian Marozsan [flag cc=HUN)

(WC) Liam Broady [flag cc=GBR) vs Qualifier

Marcos Giron [flag cc=USA) vs (5) Francisco Cerundolo [flag cc=ARG)

(8) Alejandro Davidovich Fokina [flag cc=ESP) vs Lorenzo Sonego [flag cc=ITA)

Qualifier vs Laslo Djere [flag cc=SRB)

Miomir Kecmanovic [flag cc=SRB) vs Zhizhen Zhang [flag cc=CHN)

Bye vs (4) Sebastian Baez [flag cc=ARG)

(6) Mariano Navone [flag cc=ARG) vs (PR) Kei Nishikori [flag cc=JPN)

Arthur Rinderknech [flag cc=FRA) vs Flavio Cobolli [flag cc=ITA)

(WC) Billy Harris [flag cc=GBR) vs (WC) Jacob Fearnley [flag cc=GBR)

Bye vs (2) Tommy Paul [flag cc=USA)