Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Nessun problema per Tsitsipas e Swiatek. Ora in campo Alcaraz (LIVE)

Parla Jannik Sinner – Dal nostro inviato Enrico Milani

, numero nove del mondo, si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros dopo aver disputato la migliore prestazione della settimana.Il tennista greco ha giocato molto bene e ha sconfitto Zhizhen Zhang con i parziali di 6-3, 6-3 6-1, in poco più di 1 ora e 30 minuti di un incontro in cui ha messo a segno 30 vincenti e non ha affrontato un singola palla break.Tsitsipas ora lotterà per un posto nei quarti di finale contro, la sorpresa della giornata dopo aver eliminato Andrey Rublev.

Iga Swiatek, numero uno del mondo e tre volte campionessa del Roland Garros (2020, 2022 e 2023), potrebbe aver già superato il suo test più difficile nell’edizione 2024 del più grande torneo sulla terra battuta del mondo. La polacca, che oggi compie 23 anni, si è qualificata per gli ottavi di finale del Roland Garros per la sesta volta in sei partecipazioni, mantenendo l’impressionante statistica di non aver mai perso nella prima settimana del suo torneo preferito.

Nel terzo turno, Swiatek ha avuto la vita molto più facile rispetto al secondo turno, quando ha dovuto salvare un match point prima di sconfiggere Naomi Osaka. Ha superato la ceca Marie Bouzkova, numero 42 del mondo, per 6-4 6-2, in 1 ora e 35 minuti. E il punteggio non è stato più equilibrato solo a causa dell’enorme resistenza della ceca, che ha evitato risultati più pesanti sia nel primo che nel secondo set.

Negli ottavi di finale, Swiatek attende la russa Anastasia Potapova (41ª), che ha eliminato nel terzo turno la cinese Wang Xinyu (37ª) per 7-5, 6-7(6) e 6-4, in un incredibile duello di quasi tre ore. È la sua prima volta agli ottavi di finale di uno Slam.

GS Roland Garros Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 6 6 Dayana Yastremska [30] Dayana Yastremska [30] 2 4 Vincitore: Coco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Coco Gauff 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Coco Gauff 40-15 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Coco Gauffvs Dayana Yastremska

Pavel Kotov vs Jannik Sinner



GS Roland Garros Pavel Kotov Pavel Kotov 4 4 4 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 6 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Pavel Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Pavel Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Pavel Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Pavel Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Pavel Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Pavel Kotov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Pavel Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Pavel Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Pavel Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Pavel Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Pavel Kotov 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Pavel Kotov 0-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0

Iga Swiatek vs Marie Bouzkova



GS Roland Garros Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 6 6 Marie Bouzkova Marie Bouzkova 4 2 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 40-0 3-0 → 4-0 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 5-3 → 5-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Sebastian Korda vs Carlos Alcaraz (non prima delle 20:15)



GS Roland Garros Sebastian Korda [27] Sebastian Korda [27] 0 4 6 1 Carlos Alcaraz [3] • Carlos Alcaraz [3] 40 6 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sebastian Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Sebastian Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Sebastian Korda 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sebastian Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Liudmila Samsonova [17] Liudmila Samsonova [17] 6 2 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 7 6 Vincitore: Elisabetta Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Liudmila Samsonova 30-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Liudmila Samsonova 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Liudmila Samsonovavs Elisabetta Cocciaretto

Andrey Rublev vs Matteo Arnaldi



GS Roland Garros Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 6 2 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 6 6 Vincitore: Matteo Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Matteo Arnaldi 15-0 0-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Andrey Rublev 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Andrey Rublev 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Andrey Rublev 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Leylah Fernandez vs Ons Jabeur



GS Roland Garros Leylah Fernandez [31] Leylah Fernandez [31] 4 6 Ons Jabeur [8] Ons Jabeur [8] 6 7 Vincitore: Ons Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Zhizhen Zhang vs Stefanos Tsitsipas



GS Roland Garros Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 3 3 1 Stefanos Tsitsipas [9] Stefanos Tsitsipas [9] 6 6 6 Vincitore: Stefanos Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Zhizhen Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zhizhen Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Olga Danilovic Olga Danilovic 0 7 7 Donna Vekic Donna Vekic 6 5 6 Vincitore: Olga Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 5*-7 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Olga Danilovic 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Olga Danilovic 15-0 30-0 4-4 → 5-4 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Olga Danilovic 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 0-3 → 0-4 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Olga Danilovicvs Donna Vekic

Chloé Paquet vs Marketa Vondrousova



GS Roland Garros Chloé Paquet Chloé Paquet 1 3 Marketa Vondrousova [5] Marketa Vondrousova [5] 6 6 Vincitore: Marketa Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Chloé Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Chloé Paquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 1-3 → 1-4 Chloé Paquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Chloé Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Marketa Vondrousova 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Chloé Paquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Chloé Paquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Chloé Paquet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Chloé Paquet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Hubert Hurkacz vs Denis Shapovalov



GS Roland Garros Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 40 6 7 2 Denis Shapovalov • Denis Shapovalov 40 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Denis Shapovalov 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Denis Shapovalov 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Denis Shapovalov 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 0-1 → 1-1 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Corentin Moutet vs Sebastian Ofner



GS Roland Garros Corentin Moutet • Corentin Moutet 0 3 6 6 2 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 0 6 4 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Corentin Moutet 2-0 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Sebastian Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sebastian Ofner 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Sebastian Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Sebastian Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Fiona Ferro / Alizé Cornet Fiona Ferro / Alizé Cornet 6 6 6 Arantxa Rus / Anna Blinkova Arantxa Rus / Anna Blinkova 7 3 7 Vincitore: Arantxa RusAnna Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-5 1-6* 1-7* 1*-8 1*-9 2-9* 3-9* 6-6 → 6-7 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A 5-4 → 5-5 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Fiona Ferro / Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Fiona Ferro / Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Fiona Ferro / Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Fiona Ferro / Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Arantxa Rus / Anna Blinkova 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fiona Ferro / Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 0-40 3-3 → 4-3 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Arantxa Rus / Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Fiona Ferro / Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Arantxa Rus / Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Fiona Ferro/ Alizé Cornetvs Arantxa Rus/ Anna Blinkova

Anastasia Potapova vs Xinyu Wang



GS Roland Garros Anastasia Potapova Anastasia Potapova 7 6 6 Xinyu Wang Xinyu Wang 5 7 4 Vincitore: Anastasia Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Anastasia Potapova 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Anastasia Potapova 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 3-2 → 4-2 Xinyu Wang 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Xinyu Wang 15-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Xinyu Wang 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Zizou Bergs vs Grigor Dimitrov



GS Roland Garros Zizou Bergs Zizou Bergs 0 3 1 Grigor Dimitrov [10] • Grigor Dimitrov [10] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Grigor Dimitrov 1-2 Zizou Bergs 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Zizou Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Zizou Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Zizou Bergs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Zizou Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Zizou Bergs 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Ben Shelton vs Felix Auger-aliassime



GS Roland Garros Ben Shelton [15] Ben Shelton [15] 0 4 Felix Auger-aliassime [21] • Felix Auger-aliassime [21] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Felix Auger-aliassime 4-5 Ben Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Ben Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Felix Auger-aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ben Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Felix Auger-aliassime 15-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Ben Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ben Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 10:00

Luca Sanchez / Alexandre Muller vs Botic Van de zandschulp / Robin Haase



GS Roland Garros Luca Sanchez / Alexandre Muller Luca Sanchez / Alexandre Muller 2 4 Botic Van de zandschulp / Robin Haase Botic Van de zandschulp / Robin Haase 6 6 Vincitore: Botic Van de zandschulpRobin Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Luca Sanchez / Alexandre Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Luca Sanchez / Alexandre Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Luca Sanchez / Alexandre Muller 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Luca Sanchez / Alexandre Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Luca Sanchez / Alexandre Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Luca Sanchez / Alexandre Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Luca Sanchez / Alexandre Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Luca Sanchez / Alexandre Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Luca Sanchez / Alexandre Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Marcelo Melo / Rafael Matos vs Hendrik Jebens / Constantin Frantzen



GS Roland Garros Marcelo Melo / Rafael Matos Marcelo Melo / Rafael Matos 7 4 7 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 6 6 6 Vincitore: Marcelo MeloRafael Matos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Marcelo Melo / Rafael Matos 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Marcelo Melo / Rafael Matos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marcelo Melo / Rafael Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hendrik Jebens / Constantin Frantzen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Clara Tauson vs Sofia Kenin



GS Roland Garros Clara Tauson Clara Tauson 6 7 Sofia Kenin Sofia Kenin 2 5 Vincitore: Clara Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 5-4 → 5-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Clara Tauson 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Camila Osorio / Elina Avanesyan vs Carole Monnet / Estelle Cascino



GS Roland Garros Camila Osorio / Elina Avanesyan Camila Osorio / Elina Avanesyan 6 6 Carole Monnet / Estelle Cascino Carole Monnet / Estelle Cascino 3 0 Vincitore: Camila OsorioElina Avanesyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Camila Osorio / Elina Avanesyan 3-0 → 4-0 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Camila Osorio / Elina Avanesyan 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Camila Osorio / Elina Avanesyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Camila Osorio / Elina Avanesyan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 6 5 Yue Yuan / Xiyu Wang Yue Yuan / Xiyu Wang 7 7 Vincitore: Yue YuanXiyu Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Yue Yuan / Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Yue Yuan / Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 4-4 → 5-4 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Yue Yuan / Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Yue Yuan / Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Yue Yuan / Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Yue Yuan / Xiyu Wang 0-15 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Yue Yuan / Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Yue Yuan / Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Yue Yuan / Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Yue Yuan / Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Yue Yuan / Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Yue Yuan / Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Jessika Ponchet / Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Jessika Ponchet/ Leolia Jeanjeanvs Yue Yuan/ Xiyu Wang

Nicolas Mahut / Quentin Halys vs Lucas Miedler / Alexander Erler



GS Roland Garros Nicolas Mahut / Quentin Halys Nicolas Mahut / Quentin Halys 4 4 Lucas Miedler / Alexander Erler Lucas Miedler / Alexander Erler 6 6 Vincitore: Lucas MiedlerAlexander Erler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Nicolas Mahut / Quentin Halys 15-0 30-0 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Nicolas Mahut / Quentin Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Nicolas Mahut / Quentin Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Nicolas Mahut / Quentin Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Nicolas Mahut / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Nicolas Mahut / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Nicolas Mahut / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Lucas Miedler / Alexander Erler 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Nicolas Mahut / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Lucas Miedler / Alexander Erler 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Nicolas Mahut / Quentin Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Lucas Miedler / Alexander Erler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Nicolas Mahut / Quentin Halys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Heather Watson / Katie Boulter vs Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan



GS Roland Garros Heather Watson / Katie Boulter Heather Watson / Katie Boulter 1 6 5 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan [12] Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan [12] 6 3 7 Vincitore: Veronika KudermetovaHao-Ching Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Heather Watson / Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Heather Watson / Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Heather Watson / Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Heather Watson / Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Heather Watson / Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Heather Watson / Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Heather Watson / Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Heather Watson / Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Heather Watson / Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Heather Watson / Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Heather Watson / Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Heather Watson / Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Heather Watson / Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Heather Watson / Katie Boulter 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alexander Shevchenko / Alexander Bublik vs Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic



GS Roland Garros Alexander Shevchenko / Alexander Bublik Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 6 1 6 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 4 6 3 Vincitore: Alexander ShevchenkoAlexander Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 0-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Dusan Lajovic / Miomir Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alexander Shevchenko / Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Sem Verbeek / Reese Stalder Sem Verbeek / Reese Stalder 3 4 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 6 6 Vincitore: Miguel Angel Reyes-varela martinezN.Sriram Balaji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Sem Verbeek / Reese Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Sem Verbeek / Reese Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Sem Verbeek / Reese Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sem Verbeek / Reese Stalder 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sem Verbeek / Reese Stalder 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Sem Verbeek / Reese Stalder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Sem Verbeek / Reese Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sem Verbeek / Reese Stalder 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sem Verbeek / Reese Stalder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Sem Verbeek/ Reese Staldervs Miguel Angel Reyes-varela martinez/ N.Sriram Balaji

Francisco Cabral / Nicolas Barrientos vs Rinky Hijikata / Guido Andreozzi



GS Roland Garros Francisco Cabral / Nicolas Barrientos Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 6 4 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 7 6 Vincitore: Rinky HijikataGuido Andreozzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 40-30 3-4 → 4-4 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Francisco Cabral / Nicolas Barrientos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Bernarda Pera / Magda Linette vs Camilla Rosatello / Angelica Moratelli



GS Roland Garros Bernarda Pera / Magda Linette Bernarda Pera / Magda Linette 6 6 Camilla Rosatello / Angelica Moratelli Camilla Rosatello / Angelica Moratelli 3 0 Vincitore: Bernarda PeraMagda Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Bernarda Pera / Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Camilla Rosatello / Angelica Moratelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Bernarda Pera / Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Camilla Rosatello / Angelica Moratelli 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Camilla Rosatello / Angelica Moratelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bernarda Pera / Magda Linette 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Camilla Rosatello / Angelica Moratelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Camilla Rosatello / Angelica Moratelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Camilla Rosatello / Angelica Moratelli 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Bernarda Pera / Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Camilla Rosatello / Angelica Moratelli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Bernarda Pera / Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Anna Siskova / Miriam Kolodziejova vs Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova



GS Roland Garros Anna Siskova / Miriam Kolodziejova Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 6 7 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 4 6 Vincitore: Anna SiskovaMiriam Kolodziejova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 5-5 → 5-6 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Nadiia Kichenok / Miyu Kato [16] Nadiia Kichenok / Miyu Kato [16] 6 6 Ajla Tomljanovic / Daria Saville Ajla Tomljanovic / Daria Saville 2 3 Vincitore: Nadiia KichenokMiyu Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ajla Tomljanovic / Daria Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Ajla Tomljanovic / Daria Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Ajla Tomljanovic / Daria Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Ajla Tomljanovic / Daria Saville 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic / Daria Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Ajla Tomljanovic / Daria Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Ajla Tomljanovic / Daria Saville 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Ajla Tomljanovic / Daria Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Nadiia Kichenok / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic / Daria Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Nadiia Kichenok/ Miyu Katovs Ajla Tomljanovic/ Daria Saville

Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo vs Tim Puetz / Kevin Krawietz



GS Roland Garros Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo 1 4 Tim Puetz / Kevin Krawietz [6] Tim Puetz / Kevin Krawietz [6] 6 6 Vincitore: Tim PuetzKevin Krawietz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo 15-0 15-15 15-30 40-30 3-5 → 4-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alejandro Tabilo / Diego Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool vs Andres Molteni / Maximo Gonzalez



GS Roland Garros Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 6 3 Andres Molteni / Maximo Gonzalez [8] Andres Molteni / Maximo Gonzalez [8] 7 6 Vincitore: Andres MolteniMaximo Gonzalez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-30 3-5 → 3-6 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andres Molteni / Maximo Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 1-0 → 1-1 Jean-julien Rojer / Lloyd Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Arthur Rinderknech / Nuno Borges vs Joran Vliegen / Sander Gille



GS Roland Garros Arthur Rinderknech / Nuno Borges Arthur Rinderknech / Nuno Borges 6 6 4 Joran Vliegen / Sander Gille [10] Joran Vliegen / Sander Gille [10] 7 3 6 Vincitore: Joran VliegenSander Gille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Joran Vliegen / Sander Gille 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-5 → 5-5 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Joran Vliegen / Sander Gille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 30-0 1-1 → 1-2 Arthur Rinderknech / Nuno Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Joran Vliegen / Sander Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sloane Stephens / Ashlyn Krueger vs Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok



GS Roland Garros Sloane Stephens / Ashlyn Krueger Sloane Stephens / Ashlyn Krueger 2 2 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok [6] Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok [6] 6 6 Vincitore: Jelena OstapenkoLyudmyla Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Sloane Stephens / Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Sloane Stephens / Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sloane Stephens / Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sloane Stephens / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Sloane Stephens / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Sloane Stephens / Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Sloane Stephens / Ashlyn Krueger 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sloane Stephens / Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Lin Zhu / Fang-Hsien Wu Lin Zhu / Fang-Hsien Wu 2 2 Yafan Wang / Maia Lumsden Yafan Wang / Maia Lumsden 6 6 Vincitore: Yafan WangMaia Lumsden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Yafan Wang / Maia Lumsden 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Lin Zhu / Fang-Hsien Wu 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Yafan Wang / Maia Lumsden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Lin Zhu / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Lin Zhu / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Yafan Wang / Maia Lumsden 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Lin Zhu / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Yafan Wang / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-5 → 2-6 Lin Zhu / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lin Zhu / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Lin Zhu / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Yafan Wang / Maia Lumsden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Lin Zhu / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Lin Zhu/ Fang-Hsien Wuvs Yafan Wang/ Maia Lumsden

Nikola Mektic / Wesley Koolhof vs Matwe Middelkoop / Sander Arends



GS Roland Garros Nikola Mektic / Wesley Koolhof [7] Nikola Mektic / Wesley Koolhof [7] 6 6 7 Matwe Middelkoop / Sander Arends Matwe Middelkoop / Sander Arends 4 7 5 Vincitore: Nikola MekticWesley Koolhof Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Matwe Middelkoop / Sander Arends 0-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Matwe Middelkoop / Sander Arends 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Matwe Middelkoop / Sander Arends 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Matwe Middelkoop / Sander Arends 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 4-3 → 5-3 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Matwe Middelkoop / Sander Arends 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nikola Mektic / Wesley Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Matwe Middelkoop / Sander Arends 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Luciano Darderi / Victor Cornea vs Jan Zielinski / Hugo Nys



GS Roland Garros Luciano Darderi / Victor Cornea Luciano Darderi / Victor Cornea 7 5 4 Jan Zielinski / Hugo Nys [15] Jan Zielinski / Hugo Nys [15] 6 7 6 Vincitore: Jan ZielinskiHugo Nys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-30 3-4 → 3-5 Luciano Darderi / Victor Cornea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Luciano Darderi / Victor Cornea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Luciano Darderi / Victor Cornea 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Luciano Darderi / Victor Cornea 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Luciano Darderi / Victor Cornea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Luciano Darderi / Victor Cornea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 30-0 4-5 → 5-5 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 30-0 3-4 → 4-4 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Luciano Darderi / Victor Cornea 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Luisa Stefani / Demi Schuurs vs Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu



GS Roland Garros Luisa Stefani / Demi Schuurs [3] Luisa Stefani / Demi Schuurs [3] 6 6 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 2 2 Vincitore: Katarzyna KawaNao Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Luisa Stefani / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Luisa Stefani / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Luisa Stefani / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Luisa Stefani / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Luisa Stefani / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Luisa Stefani / Demi Schuurs 0-15 15-30 30-30 30-40 40-A 4-1 → 4-2 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 4-0 → 4-1 Luisa Stefani / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Luisa Stefani / Demi Schuurs 15-0 30-0 1-0 → 2-0 Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-40 0-0 → 1-0

Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli vs Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann



GS Roland Garros Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 2 6 6 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 6 2 7 Vincitore: Dominik KoepferYannick Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 1*-7 2-7* 2-8* 2*-9 3*-9 4-9* 6-6 → 6-7 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 0-15 15-15 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 10:00

Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet vs Lucas Pouille / Gregoire Barrere



GS Roland Garros Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 4 2 Lucas Pouille / Gregoire Barrere Lucas Pouille / Gregoire Barrere 6 6 Vincitore: Lucas PouilleGregoire Barrere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Skander Mansouri / Luke Johnson vs Sam Weissborn / Romain Arneodo



GS Roland Garros Skander Mansouri / Luke Johnson Skander Mansouri / Luke Johnson 6 6 Sam Weissborn / Romain Arneodo Sam Weissborn / Romain Arneodo 2 4 Vincitore: Skander MansouriLuke Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Sam Weissborn / Romain Arneodo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Sam Weissborn / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Sam Weissborn / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Sam Weissborn / Romain Arneodo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Skander Mansouri / Luke Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sam Weissborn / Romain Arneodo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Sam Weissborn / Romain Arneodo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Sam Weissborn / Romain Arneodo 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Sam Weissborn / Romain Arneodo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Skander Mansouri / Luke Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sam Weissborn / Romain Arneodo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez vs Henry Patten / Harri Heliovaara



GS Roland Garros Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez [5] Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez [5] 3 7 4 Henry Patten / Harri Heliovaara Henry Patten / Harri Heliovaara 6 5 6 Vincitore: Henry PattenHarri Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-30 3-3 → 4-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Henry Patten / Harri Heliovaara 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Henry Patten / Harri Heliovaara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Henry Patten / Harri Heliovaara 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron vs Vera Zvonareva / Mirra Andreeva



GS Roland Garros Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 1 4 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 6 6 Vincitore: Vera ZvonarevaMirra Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 4-4 → 4-5 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 0-15 15-15 15-40 0-3 → 0-4 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Vera Zvonareva / Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Harold Mayot / Diane Parry Harold Mayot / Diane Parry 3 5 Hugo Gaston / Clara Burel Hugo Gaston / Clara Burel 6 7 Vincitore: Hugo GastonClara Burel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 3-3 → 4-3 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Harold Mayot / Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Harold Mayot / Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Harold Mayot/ Diane Parryvs Hugo Gaston/ Clara Burel

Elise Mertens / Su-Wei Hsieh vs Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama



GS Roland Garros Elise Mertens / Su-Wei Hsieh [1] Elise Mertens / Su-Wei Hsieh [1] 6 7 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 1 6 Vincitore: Elise MertensSu-Wei Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 0-15 30-15 1-1 → 1-2 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Elise Mertens / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Monica Niculescu / Cristina Bucsa vs Sabrina Santamaria / Lauren Davis



GS Roland Garros Monica Niculescu / Cristina Bucsa Monica Niculescu / Cristina Bucsa 6 6 Sabrina Santamaria / Lauren Davis Sabrina Santamaria / Lauren Davis 2 1 Vincitore: Monica NiculescuCristina Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Sabrina Santamaria / Lauren Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Monica Niculescu / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Michael Venus / Jamie Murray vs Jaume Munar / Pedro Martinez



GS Roland Garros Michael Venus / Jamie Murray [13] Michael Venus / Jamie Murray [13] 6 6 Jaume Munar / Pedro Martinez Jaume Munar / Pedro Martinez 1 2 Vincitore: Michael VenusJamie Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Jaume Munar / Pedro Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jaume Munar / Pedro Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jaume Munar / Pedro Martinez 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 15-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jaume Munar / Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Jaume Munar / Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Jaume Munar / Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Michael Venus / Jamie Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jaume Munar / Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Michael Venus / Jamie Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Adam Pavlasek / Ariel Behar Adam Pavlasek / Ariel Behar 3 4 Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] 6 6 Vincitore: Joe SalisburyRajeev Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Adam Pavlasek / Ariel Behar 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Adam Pavlasek / Ariel Behar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Adam Pavlasek / Ariel Behar 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Adam Pavlasek / Ariel Behar 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Adam Pavlasek / Ariel Behar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Adam Pavlasek/ Ariel Beharvs Joe Salisbury/ Rajeev Ram

Fernando Romboli / Fabian Marozsan vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli



GS Roland Garros Fernando Romboli / Fabian Marozsan Fernando Romboli / Fabian Marozsan 4 0 Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] 6 6 Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Fernando Romboli / Fabian Marozsan 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Fernando Romboli / Fabian Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Fernando Romboli / Fabian Marozsan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Fernando Romboli / Fabian Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 40-30 3-4 → 3-5 Fernando Romboli / Fabian Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Fernando Romboli / Fabian Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Fernando Romboli / Fabian Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fernando Romboli / Fabian Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Fabien Reboul / Sadio Doumbia vs Theo Arribage / Dan Added



GS Roland Garros Fabien Reboul / Sadio Doumbia [16] Fabien Reboul / Sadio Doumbia [16] 6 6 4 Theo Arribage / Dan Added Theo Arribage / Dan Added 2 7 6 Vincitore: Theo ArribageDan Added Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Theo Arribage / Dan Added 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Theo Arribage / Dan Added 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Theo Arribage / Dan Added 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Theo Arribage / Dan Added 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Theo Arribage / Dan Added 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Theo Arribage / Dan Added 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Theo Arribage / Dan Added 15-0 30-0 4-4 → 4-5 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Theo Arribage / Dan Added 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Theo Arribage / Dan Added 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Theo Arribage / Dan Added 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-1 → 1-1 Theo Arribage / Dan Added 15-0 15-15 30-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Theo Arribage / Dan Added 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Theo Arribage / Dan Added 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Theo Arribage / Dan Added 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Fabien Reboul / Sadio Doumbia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Theo Arribage / Dan Added 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs Mariano Navone / Roberto Carballes baena



GS Roland Garros Mate Pavic / Marcelo Arevalo [9] Mate Pavic / Marcelo Arevalo [9] 6 6 Mariano Navone / Roberto Carballes baena Mariano Navone / Roberto Carballes baena 2 2 Vincitore: Mate PavicMarcelo Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Mariano Navone / Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Mariano Navone / Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Mariano Navone / Roberto Carballes baena 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Mariano Navone / Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Mariano Navone / Roberto Carballes baena 15-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Mariano Navone / Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Mariano Navone / Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Mariano Navone / Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jasmine Paolini / Sara Errani vs Irina Khromacheva / Timea Babos



GS Roland Garros Jasmine Paolini / Sara Errani [11] Jasmine Paolini / Sara Errani [11] 6 6 Irina Khromacheva / Timea Babos Irina Khromacheva / Timea Babos 3 1 Vincitore: Jasmine PaoliniSara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Irina Khromacheva / Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Irina Khromacheva / Timea Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Irina Khromacheva / Timea Babos 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Irina Khromacheva / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Irina Khromacheva / Timea Babos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Irina Khromacheva / Timea Babos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Irina Khromacheva / Timea Babos 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Irina Khromacheva / Timea Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini / Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Makoto Ninomiya / Eri Hozumi Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 7 2 6 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 6 6 3 Vincitore: Makoto NinomiyaEri Hozumi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 15-0 3-0 → 4-0 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 0-1 → 0-2 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 15-0 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Makoto Ninomiya/ Eri Hozumivs Kimberley Zimmermann/ Lucia Bronzetti

Greet Minnen / Anna Bondar vs Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri



GS Roland Garros Greet Minnen / Anna Bondar Greet Minnen / Anna Bondar 3 2 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri [13] Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri [13] 6 6 Vincitore: Ingrid NeelUlrikke Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 2-5 → 2-6 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 3-5 → 3-6 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Greet Minnen / Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Greet Minnen / Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Roman Safiullin / John Peers vs Albano Olivetti / Yuki Bhambri



GS Roland Garros Roman Safiullin / John Peers Roman Safiullin / John Peers 6 7 Albano Olivetti / Yuki Bhambri Albano Olivetti / Yuki Bhambri 3 6 Vincitore: Roman SafiullinJohn Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Roman Safiullin / John Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Roman Safiullin / John Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Roman Safiullin / John Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Roman Safiullin / John Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Albano Olivetti / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-30 1-0 → 1-1 Roman Safiullin / John Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide vs Elixane Lechemia / Varvara Gracheva



GS Roland Garros Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide [8] Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide [8] 6 6 Elixane Lechemia / Varvara Gracheva Elixane Lechemia / Varvara Gracheva 1 1 Vincitore: Desirae KrawczykCaroline Dolehide Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elixane Lechemia / Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Elixane Lechemia / Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Elixane Lechemia / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elixane Lechemia / Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Elixane Lechemia / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Elixane Lechemia / Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Elixane Lechemia / Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 4 3 Alexandra Panova / Giuliana Olmos Alexandra Panova / Giuliana Olmos 6 6 Vincitore: Alexandra PanovaGiuliana Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 40-0 1-1 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Aliaksandra Sasnovich/ Oksana Kalashnikovavs Alexandra Panova/ Giuliana Olmos

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Fabrice Martin / Adrian Mannarino



GS Roland Garros Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] 6 6 Fabrice Martin / Adrian Mannarino Fabrice Martin / Adrian Mannarino 2 2 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-40 4-2 → 5-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta vs Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar



GS Roland Garros Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 6 4 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 7 6 Vincitore: Aleksandr NedovyesovGonzalo Escobar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 0-15 15-15 15-40 6-5 → 6-6 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sergio Martos gornes / Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Aleksandr Nedovyesov / Gonzalo Escobar 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Shuai Zhang / Peyton Stearns vs Diana Shnaider / Emma Navarro



GS Roland Garros Shuai Zhang / Peyton Stearns Shuai Zhang / Peyton Stearns 4 4 Diana Shnaider / Emma Navarro Diana Shnaider / Emma Navarro 6 6 Vincitore: Diana ShnaiderEmma Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Shuai Zhang / Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 4-3 → 4-4 Shuai Zhang / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Shuai Zhang / Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Shuai Zhang / Peyton Stearns 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Shuai Zhang / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Shuai Zhang / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Diana Shnaider / Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Shuai Zhang / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Shuai Zhang / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Shuai Zhang / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Diana Shnaider / Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-30 0-1 → 0-2 Shuai Zhang / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva vs Elena Vesnina / Anna Kalinskaya



GS Roland Garros Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 3 0 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 6 6 Vincitore: Elena VesninaAnna Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Elena Vesnina / Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 10:00

Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter vs Laura Siegemund / Barbora Krejcikova



GS Roland Garros Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter 4 0 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova [4] Laura Siegemund / Barbora Krejcikova [4] 6 6 Vincitore: Laura SiegemundBarbora Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Bart Stevens / Tallon Griekspoor vs Jordan Thompson / Max Purcell



GS Roland Garros Bart Stevens / Tallon Griekspoor Bart Stevens / Tallon Griekspoor 7 3 4 Jordan Thompson / Max Purcell Jordan Thompson / Max Purcell 6 6 6 Vincitore: Jordan ThompsonMax Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 15-0 40-0 2-4 → 3-4 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jordan Thompson / Max Purcell 15-15 40-15 3-5 → 3-6 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 3-3 → 4-3 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Bart Stevens / Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Austin Krajicek / Ivan Dodig vs Robert Galloway / Julian Cash



GS Roland Garros Austin Krajicek / Ivan Dodig [4] Austin Krajicek / Ivan Dodig [4] 6 5 6 Robert Galloway / Julian Cash Robert Galloway / Julian Cash 4 7 3 Vincitore: Austin KrajicekIvan Dodig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 15-15 5-3 → 6-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 15-15 30-15 3-1 → 3-2 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Robert Galloway / Julian Cash 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Robert Galloway / Julian Cash 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Robert Galloway / Julian Cash 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Robert Galloway / Julian Cash 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Robert Galloway / Julian Cash 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Robert Galloway / Julian Cash 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Matthew Ebden / Ellen Perez vs Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo



GS Roland Garros Matthew Ebden / Ellen Perez [1] Matthew Ebden / Ellen Perez [1] 6 6 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 2 4 Vincitore: Matthew EbdenEllen Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Matthew Ebden / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Matthew Ebden / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Matthew Ebden / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Matthew Ebden / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Matthew Ebden / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Matthew Ebden / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Matthew Ebden / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Matthew Ebden / Ellen Perez 15-0 30-0 1-2 → 2-2 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Matthew Ebden / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Ugo Humbert / Tessah Andrianjafitrimo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Harmony Tan / Elsa Jacquemot vs Linda Noskova / Tereza Mihalikova



GS Roland Garros Harmony Tan / Elsa Jacquemot Harmony Tan / Elsa Jacquemot 6 2 Linda Noskova / Tereza Mihalikova Linda Noskova / Tereza Mihalikova 7 6 Vincitore: Linda NoskovaTereza Mihalikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 0-2 → 1-2 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Linda Noskova / Tereza Mihalikova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Harmony Tan / Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Constant Lestienne / Marcos Giron Constant Lestienne / Marcos Giron 5 1 Evan King / Christopher Eubanks Evan King / Christopher Eubanks 7 6 Vincitore: Evan KingChristopher Eubanks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Constant Lestienne / Marcos Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Evan King / Christopher Eubanks 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Constant Lestienne / Marcos Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Constant Lestienne / Marcos Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Constant Lestienne / Marcos Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Constant Lestienne / Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Constant Lestienne / Marcos Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Evan King / Christopher Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Constant Lestienne / Marcos Giron 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 15-15 40-15 3-1 → 3-2 Constant Lestienne / Marcos Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Constant Lestienne / Marcos Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Evan King / Christopher Eubanks 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Constant Lestienne/ Marcos Gironvs Evan King/ Christopher Eubanks

Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins vs Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez



GS Roland Garros Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 7 2 1 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez [2] Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez [2] 5 6 6 Vincitore: Ellen PerezNicole Melichar-martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 15-0 30-0 40-15 6-5 → 7-5 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 1-3 → 1-4 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Olivia Nicholls / Ingrid Gamarra martins 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Frances Tiafoe / Dustin Brown vs Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell



GS Roland Garros Frances Tiafoe / Dustin Brown Frances Tiafoe / Dustin Brown 6 3 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 7 6 Vincitore: Mackenzie McdonaldMarcus Daniell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Frances Tiafoe / Dustin Brown 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Frances Tiafoe / Dustin Brown 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Frances Tiafoe / Dustin Brown 15-0 1-2 → 2-2 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Frances Tiafoe / Dustin Brown 15-0 40-0 0-1 → 1-1 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Frances Tiafoe / Dustin Brown 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Frances Tiafoe / Dustin Brown 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Frances Tiafoe / Dustin Brown 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Frances Tiafoe / Dustin Brown 0-15 15-15 15-30 3-1 → 3-2 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Frances Tiafoe / Dustin Brown 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Mackenzie Mcdonald / Marcus Daniell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Frances Tiafoe / Dustin Brown 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Thiago Seyboth wild / Sebastian Baez vs Andy Murray / Daniel Evans