Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Vittorie di Alcaraz e Tsitsipas. Sui campi scoperti tutti gli incontri rimandati a domani

Carlos Alcaraz, numero tre al mondo e uno dei principali favoriti per il titolo al Roland Garros, si è qualificato ancora una volta per il terzo turno del più grande torneo su terra battuta del circuito, nonostante abbia perso il suo primo set nello stadio Philippe Chatrier.

Lo spagnolo, che ha appena compiuto 21 anni, ha sconfitto al secondo turno il qualificato olandese Jesper De Jong, numero 176 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-4, 2-6 e 6-2, in un duello che ha superato le tre ore e che si è notevolmente complicato a partire dal terzo set, quando lo spagnolo ha iniziato a commettere troppi errori non forzati.

“Avverto sempre che in questo tipo di tornei tutti i giocatori possono creare problemi”, ha ammesso lo spagnolo alla fine dell’incontro.

Alcaraz, uno dei pochi giocatori a riuscire ad avanzare in una giornata fortemente influenzata dalla pioggia, attende al terzo turno il vincitore dell’incontro tra lo statunitense Sebastian Korda e il sudcoreano Sonwoo Kwon, che hanno visto il loro duello rinviato a giovedì.

Stefanos Tsitsipas, numero 9 del mondo e finalista del Roland Garros nel 2021, continua a vivere una solida prima settimana a Parigi. Il venticinquenne greco si è qualificato questo mercoledì per il terzo turno del Grand Slam francese, in uno dei pochi incontri che si sono potuti disputare nelle prime ore della quarta giornata, poiché la pioggia continua ad essere la (indesiderata) protagonista principale di questo torneo.

Il greco ha avuto la meglio sul tedesco Daniel Altmaier, 83° nella classifica ATP, che nel 2023 aveva sconfitto Jannik Sinner proprio al Roland Garros nello stesso turno e nello stesso campo, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7(2) 6-4. Dopo essere stato travolto nei primi due set, il tedesco ha accennato una reazione e ha persino avuto un break di vantaggio nel quarto set, ma il greco è riuscito a imporsi dopo lo spavento e a proseguire il suo cammino.

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Sofia Kenin vs Caroline Garcia



Jesper De jong vs Carlos Alcaraz



Iga Swiatek vs Naomi Osaka



Richard Gasquet vs Jannik Sinner (non prima 20:15)



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Daniel Altmaier vs Stefanos Tsitsipas



Camila Osorio vs Ons Jabeur



Andrey Rublev vs Pedro Martinez



Coco Gauff vs Tamara Zidansek



Hubert Hurkaczvs Brandon Nakashima

Katerina Siniakova vs Chloé Paquet



Danielle Collins vs Olga Danilovic



Corentin Moutet vs Alexander Shevchenko



Katie Volynetsvs Marketa Vondrousova

Denis Shapovalov vs Frances Tiafoe



Donna Vekic vs Marta Kostyuk



Pavel Kotov vs Stan Wawrinka



Court 7 – Ore: 11:00

Ben Shelton vs Kei Nishikori



Jelena Ostapenko vs Clara Tauson



Fabian Marozsan vs Grigor Dimitrov



Liudmila Samsonova vs Amanda Anisimova



Court 6 – Ore: 11:00

Alexandre Muller vs Matteo Arnaldi



Henri Squire vs Felix Auger-aliassime



Xinyu Wang vs Viktoriya Tomova



Cristina Bucsa vs Elisabetta Cocciaretto



Court 2 – Ore: 11:00

Bernarda Pera / Magda Linette vs Camilla Rosatello / Angelica Moratelli



Tomas Martin Etcheverry / Francisco Cerundolo vs Luca Van assche / Arthur Fils



Fiona Ferro / Alizé Cornet vs Arantxa Rus / Anna Blinkova



Emil Ruusuvuori / Marton Fucsovics vs Matthew Ebden / Rohan Bopanna



Court 3 – Ore: 11:00

Nadiia Kichenok / Miyu Kato vs Ajla Tomljanovic / Daria Saville



Makoto Ninomiya / Eri Hozumi vs Kimberley Zimmermann / Lucia Bronzetti



Cristian Rodriguez / Flavio Cobolli vs Dominik Koepfer / Yannick Hanfmann



Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Fabrice Martin / Adrian Mannarino



Nikola Mektic/ Wesley Koolhofvs Matwe Middelkoop/ Sander Arends

Arthur Rinderknech / Nuno Borges vs Joran Vliegen / Sander Gille



Kamilla Rakhimova / Yulia Putintseva vs Elena Vesnina / Anna Kalinskaya



Luciano Darderi / Victor Cornea vs Jan Zielinski / Hugo Nys



Court 5 – Ore: 11:00

Skander Mansouri / Luke Johnson vs Sam Weissborn / Romain Arneodo



Tiantsoa Rakotomanga rajaonah / Emeline Dartron vs Vera Zvonareva / Mirra Andreeva



Edouard Roger-vasselin / Santiago Gonzalez vs Henry Patten / Harri Heliovaara



Francisco Cabral / Nicolas Barrientos vs Rinky Hijikata / Guido Andreozzi



Court 8 – Ore: 11:00

Leylah Fernandez vs Xiyu Wang



Zizou Bergs vs Maximilian Marterer



Luisa Stefani / Demi Schuurs vs Nadia Podoroska / Irina-Camelia Begu



Shuai Zhang / Peyton Stearns vs Diana Shnaider / Emma Navarro



Court 9 – Ore: 11:00

Jana Fett vs Marie Bouzkova



Sebastian Ofner vs Sebastian Baez



Elise Mertens / Su-Wei Hsieh vs Aleksandra Krunic / Shuko Aoyama



Giovanni Mpetshi perricard / Titouan Droguet vs Lucas Pouille / Gregoire Barrere



Court 10 – Ore: 11:00

Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide vs Elixane Lechemia / Varvara Gracheva



Roman Safiullin / John Peers vs Albano Olivetti / Yuki Bhambri



Greet Minnen / Anna Bondar vs Ingrid Neel / Ulrikke Eikeri



Jasmine Paolini / Sara Errani vs Irina Khromacheva / Timea Babos



Court 11 – Ore: 11:00

Harmony Tan / Elsa Jacquemot vs Linda Noskova / Tereza Mihalikova



Nicolas Mahut / Quentin Halys vs Lucas Miedler / Alexander Erler



Aliaksandra Sasnovich / Oksana Kalashnikova vs Alexandra Panova / Giuliana Olmos



Constant Lestienne / Marcos Giron vs Evan King / Christopher Eubanks



Court 12 – Ore: 11:00

Lorenzo Sonego vs Zhizhen Zhang



Yafan Wang vs Dayana Yastremska



Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs Mariano Navone / Roberto Carballes baena



Heather Watson / Katie Boulter vs Veronika Kudermetova / Hao-Ching Chan



Court 13 – Ore: 11:00

Sebastian Korda vs Soonwoo Kwon



Viktorija Golubic vs Anastasia Potapova



Bart Stevens / Tallon Griekspoor vs Jordan Thompson / Max Purcell



Anna Karolina Schmiedlova / Katarzyna Piter vs Laura Siegemund / Barbora Krejcikova