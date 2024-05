ATP 250 Ginevra e Lione e WTA 250 Rabat e WTA 500 Strasburgo: I risultati completi con il dettaglio delle Fasi Finali. In campo Flavio Cobolli a Ginevra (LIVE)

ATP 250 Geneva (🇨🇭 Svizzera) – Semifinale e Finali, terra battuta

ATP Geneva Flavio Cobolli Flavio Cobolli 15 6 1 5 Casper Ruud [2] • Casper Ruud [2] 0 1 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Ruud 0-15 5-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-4 → 1-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 F. Cobolli 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 C. Ruud 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. Flavio Cobollivs [2] Casper Ruud

2. [3] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer (non prima ore: 12:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Tomas Machac vs Flavio Cobolli OR [2] Casper Ruud (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Lyon Yuki Bhambri / Albano Olivetti Yuki Bhambri / Albano Olivetti 0 0 Harri Heliovaara / Henry Patten Harri Heliovaara / Henry Patten 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. Yuki Bhambri/ Albano Olivettivs Harri Heliovaara/ Henry Patten

2. [6] Tomas Martin Etcheverry vs [WC] Giovanni Mpetshi Perricard (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearnsvs Mayar Sherif

WTA 500 Strasburgo (🇫🇷 Francia) – Finali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Asia Muhammad/ Aldila Sutjiadivs Cristina Bucsa/ Monica Niculescu

(3) Danielle Collins vs (4) Madison Keys Non prima 15:00



Il match deve ancora iniziare