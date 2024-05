Roland Garros – Qualificazioni: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo. Errani nel Md. Sconfitti al turno decisivo Vavassori e Maestrelli

📺❤️ LiveTennis TV – Intervista a Mattia Bellucci di Enrico Milani



A 12 anni dalla finale persa contro Maria Sharapova,centra nuovamente il main draw del Roland Garros, per la 14ma volta in carriera. L’azzurra, nell’ultimo turno di qualificazione, ha sconfitto in due set combattuti la rumena Elena-Gabriela Ruse, numero 152 del mondo, con il punteggio di 7-6(8), 7-6(4).Purtroppo, non arrivano buone notizie per il contingente maschile dell’Italtennis. Agli otto azzurri già ammessi direttamente nel main draw, raggiunti ieri da Mattia Bellucci e Giulio Zeppieri, non si aggiungono, entrambi eliminati nel round decisivo delle qualificazioni.Maestrelli, dopo aver recuperato lo svantaggio di un set e un break nel secondo parziale, è stato sconfitto dal kazakocon il punteggio di 6-4, 6-7(4), 6-3. Kukushkin ha strappato il servizio decisivo sul 4-3 della frazione finale.Ancora più amare le recriminazioni per Vavassori, che si era trovato sotto 6-3, 3-1 contro il tedesco Squire, ma era riuscito a recuperare. Purtroppo, la rimonta non si è completata: il piemontese, in vantaggio 4-2 nel terzo set, ha ceduto gli ultimi quattro game dell’incontro, non sfruttando anche una palla break sul 4-4 che l’avrebbe portato a servire per il match. Squire si è imposto per 6-3, 3-6, 6-4. Vavassori non è riuscito a confermare il bel torneo dello scorso anno, quando raggiunse il secondo turno dopo una battaglia memorabile contro Kecmanovic all’esordio.Filip Misolicvs Quentin Halys

Sara Errani vs Elena-Gabriela Ruse



Zizou Bergs vs Mathias Bourgue



Court 14 – Ore: 11:00

Katie Volynets vs Oksana Selekhmeteva



Jaime Faria vs Felipe Meligeni alves



Marina Stakusic vs Yuliia Starodubtseva



Court 7 – Ore: 11:00

J.J. Wolf vs Jesper De jong



Hailey Baptiste vs Tamara Zidansek



Thiago Monteiro vs Daniel Rincon



Roman Andres Burruchagavs Jozef Kovalik

Anastasia Zakharova vs Eva Lys



Court 12 – Ore: 11:00

Julia Avdeeva vs Olivia Gadecki



Francesco Maestrelli vs Mikhail Kukushkin



Cristina Dinu vs Laura Pigossi



Court 13 – Ore: 11:00

Rebecca Sramkova vs Panna Udvardy



Andrea Vavassori vs Henri Squire