Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Giulio Zeppieri al turno decisivo. In campo altri 4 azzurri. Napolitano entra come alternates e sfiderà Gasquet (LIVEVIDEO)

ATP Madrid David Goffin [12] David Goffin [12] 2 6 3 Facundo Bagnis Facundo Bagnis 6 2 6 Vincitore: Bagnis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 F. Bagnis 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Goffin 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 1-3 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Il tennista di Latinaha iniziato con il piede giusto il suo percorso nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, attualmente numero 141 del ranking ATP, ha sconfitto in due set il tedesconumero 100 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e mezza di battaglia sulla terra rossa spagnola.Zeppieri ha messo in mostra un’ottima prestazione al servizio, mettendo a segno ben otto ace e vincendo l’80% dei punti quando ha servito la prima. Questo aspetto del suo gioco è stato fondamentale per il successo odierno.Il primo set è stato caratterizzato da un grande equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno tenuto il proprio turno di servizio fino all’ottavo gioco. È stato qui che Zeppieri ha trovato la chiave di volta del parziale, procurandosi una preziosa palla break che è riuscito a sfruttare immediatamente, portandosi sul 5-3. Nel game successivo, il romano ha dovuto fronteggiare una palla del controbreak, ma è riuscito ad annullarla e a chiudere il set sul 6-3.L’avvio del secondo set non è stato dei migliori per Zeppieri, che ha subito il break nel secondo gioco. Tuttavia, il tennista capitolino non si è disunito e ha prontamente reagito, trovando il controbreak nel gioco successivo. Da quel momento in poi, entrambi i giocatori hanno tenuto il proprio servizio senza concedere ulteriori palle break, rendendo il tie-break la naturale conclusione del set.Nel gioco decisivo, Zeppieri si è portato in vantaggio per 5-2 e alla fine è riuscito a chiudere per 7-5, assicurandosi la qualificazione per il turno decisivo delle qualificazioni. Nel prossimo incontro, l’azzurro se la vedrà con l’ostico argentino, in una sfida che promette molta intensità sulla terra battuta di Madrid.1. [12] David Goffinvs Facundo Bagnis

2. [1] Pedro Martinez vs Radu Albot



ATP Madrid Pedro Martinez [1] Pedro Martinez [1] 2 3 Radu Albot Radu Albot 6 6 Vincitore: Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Albot 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Albot 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-3 → 1-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

3. [3] Roberto Bautista Agut vs [WC] Amir Omarkhanov



ATP Madrid Roberto Bautista Agut [3] Roberto Bautista Agut [3] 6 6 Amir Omarkhanov Amir Omarkhanov 2 1 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Omarkhanov 0-15 df 0-30 0-40 5-1 → 6-1 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Omarkhanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Omarkhanov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Omarkhanov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Omarkhanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Omarkhanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Felipe Meligeni Alves vs [14] Dominic Thiem



ATP Madrid Felipe Meligeni Alves Felipe Meligeni Alves 0 1 Dominic Thiem [14] • Dominic Thiem [14] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Thiem 1-4 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [Alt] Stefano Napolitano vs [19] Richard Gasquet



Il match deve ancora iniziare

6. [6] Constant Lestienne vs Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Irene Burillo Escorihuela vs [14] Zhuoxuan Bai



WTA Madrid Irene Burillo Escorihuela Irene Burillo Escorihuela 2 7 3 Zhuoxuan Bai [14] Zhuoxuan Bai [14] 6 6 6 Vincitore: Bai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Irene Burillo Escorihuela 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Irene Burillo Escorihuela 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Irene Burillo Escorihuela 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Irene Burillo Escorihuela 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 5*-3 5*-4 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Irene Burillo Escorihuela 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Irene Burillo Escorihuela 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Irene Burillo Escorihuela 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Irene Burillo Escorihuela 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Irene Burillo Escorihuela 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Irene Burillo Escorihuela 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Irene Burillo Escorihuela 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Irene Burillo Escorihuela 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Irene Burillo Escorihuela 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Irene Burillo Escorihuela 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [1] Camila Osorio vs Olga Danilovic



WTA Madrid Camila Osorio [1] Camila Osorio [1] 0 3 5 0 Olga Danilovic Olga Danilovic 0 6 7 0 Vincitore: Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 2-2 → 2-3 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [6] Rebeka Masarova vs Sachia Vickery



WTA Madrid Rebeka Masarova [6] Rebeka Masarova [6] 0 4 0 Sachia Vickery • Sachia Vickery 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sachia Vickery 0-1 Sachia Vickery 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Sachia Vickery 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Rebeka Masarova 2-4 → 3-4 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sachia Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sachia Vickery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sachia Vickery 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [8] Maria Lourdes Carle vs Taylah Preston



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Oceane Dodin vs [WC] Leyre Romero Gormaz



Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Carlota Martinez Cirez vs [23] Anna Bondar



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Pol Martin Tiffon vs [22] Lukas Klein



ATP Madrid Pol Martin Tiffon Pol Martin Tiffon 3 2 Lukas Klein [22] Lukas Klein [22] 6 6 Vincitore: Klein Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Klein 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 P. Martin Tiffon 0-15 0-30 df 30-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Klein 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Klein 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Martin Tiffon 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Klein 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Klein 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 L. Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 P. Martin Tiffon 0-15 15-15 15-30 30-30 1-4 → 2-4 L. Klein 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 P. Martin Tiffon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Klein 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Klein 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [WC] Lucas Pouille vs [20] Thiago Monteiro



ATP Madrid Lucas Pouille Lucas Pouille 6 4 4 Thiago Monteiro [20] Thiago Monteiro [20] 4 6 6 Vincitore: Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Pouille 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Monteiro 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. Diego Schwartzman vs [16] Albert Ramos-Vinolas



ATP Madrid Diego Schwartzman • Diego Schwartzman 15 6 5 Albert Ramos-Vinolas [16] Albert Ramos-Vinolas [16] 15 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Schwartzman 0-15 15-15 5-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Schwartzman 40-15 4-3 → 5-3 D. Schwartzman 0-15 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Schwartzman 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [8] Thanasi Kokkinakis vs Gregoire Barrere



Il match deve ancora iniziare

5. [25] Duje Ajdukovic vs Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

6. Andrea Vavassori vs [21] Francisco Comesana



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Emiliana Arango vs [18] Kamilla Rakhimova



WTA Madrid Emiliana Arango Emiliana Arango 0 6 6 0 Kamilla Rakhimova [18] • Kamilla Rakhimova [18] 0 4 1 0 Vincitore: Arango Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kamilla Rakhimova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Nuria Parrizas Diaz vs [24] Jule Niemeier



WTA Madrid Nuria Parrizas Diaz Nuria Parrizas Diaz 0 6 5 0 Jule Niemeier [24] • Jule Niemeier [24] 0 7 7 0 Vincitore: Niemeier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jule Niemeier 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Jule Niemeier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 6-7* 7*-7 7*-8 8-8* 8-9* 9*-9 9*-10 6-6 → 6-7 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Claire Liu vs [13] Jessica Bouzas Maneiro



WTA Madrid Claire Liu Claire Liu 40 2 1 Jessica Bouzas Maneiro [13] • Jessica Bouzas Maneiro [13] 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-0 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Claire Liu 2-5 → 2-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 1-4 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. Astra Sharma vs [21] Katie Volynets



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Ariana Geerlings vs [22] Hailey Baptiste



Il match deve ancora iniziare

6. [10] Clara Tauson vs Rebecca Sramkova



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Thiago Agustin Tirante vs Titouan Droguet



ATP Madrid Thiago Agustin Tirante [5] Thiago Agustin Tirante [5] 6 7 Titouan Droguet Titouan Droguet 3 5 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 T. Droguet 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Droguet 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Droguet 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Bernabe Zapata Miralles vs [17] Camilo Ugo Carabelli



ATP Madrid Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 4 4 Camilo Ugo Carabelli [17] Camilo Ugo Carabelli [17] 6 6 Vincitore: Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [11] Aleksandar Kovacevic vs Matteo Gigante



ATP Madrid Aleksandar Kovacevic [11] Aleksandar Kovacevic [11] 6 6 Matteo Gigante Matteo Gigante 3 3 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 M. Gigante 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 ace ace 4-3 → 5-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 ace 30-30 30-40 ace ace 2-3 → 3-3 M. Gigante 1-2 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace ace 1-1 → 1-2 M. Gigante 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Gigante 0-15 df 0-30 ace df 5-3 → 6-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 M. Gigante 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 ace 4-2 → 4-3 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 2-2 → 3-2 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Gigante 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 0-1 → 1-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Abdullah Shelbayh vs [24] Vit Kopriva



ATP Madrid Abdullah Shelbayh Abdullah Shelbayh 0 0 Vit Kopriva [24] Vit Kopriva [24] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

5. [2] Federico Coria vs Mikhail Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

6. Shintaro Mochizuki vs [18] Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [12] Yanina Wickmayer vs Sara Bejlek



WTA Madrid Yanina Wickmayer [12] Yanina Wickmayer [12] 0 1 4 0 Sara Bejlek • Sara Bejlek 0 6 6 0 Vincitore: Bejlek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Bejlek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Yanina Wickmayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Yanina Wickmayer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Yanina Wickmayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Sara Bejlek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Yanina Wickmayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Yanina Wickmayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Yanina Wickmayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Yanina Wickmayer 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Yanina Wickmayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs [15] Varvara Gracheva



WTA Madrid Guiomar Maristany Zuleta De Reales Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0 2 3 0 Varvara Gracheva [15] • Varvara Gracheva [15] 0 6 6 0 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Varvara Gracheva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Leolia Jeanjean vs [16] Daria Saville



WTA Madrid Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 1 7 2 Daria Saville [16] Daria Saville [16] 6 5 6 Vincitore: Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Daria Saville 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Anastasia Zakharova 15-0 1-3 Daria Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Daria Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Daria Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Daria Saville 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Daria Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Daria Saville 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Daria Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Daria Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Daria Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Daria Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Daria Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Daria Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [11] Harriet Dart vs Aliaksandra Sasnovich



WTA Madrid Harriet Dart [11] Harriet Dart [11] 0 0 Aliaksandra Sasnovich • Aliaksandra Sasnovich 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 0-0

5. Alycia Parks vs [19] Renata Zarazua



Il match deve ancora iniziare

6. Julia Riera vs [20] Sara Errani



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Giulio Zeppieri vs [13] Maximilian Marterer



ATP Madrid Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 7 Maximilian Marterer [13] Maximilian Marterer [13] 3 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Marterer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 40-15 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Brandon Nakashima vs [WC] Reda Bennani



ATP Madrid Brandon Nakashima [4] Brandon Nakashima [4] 6 6 6 Reda Bennani Reda Bennani 1 7 1 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Bennani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 R. Bennani 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 R. Bennani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 R. Bennani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Bennani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Bennani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 R. Bennani 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 R. Bennani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bennani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Bennani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Bennani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Bennani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Valentin Vacherot vs [23] Jurij Rodionov



ATP Madrid Valentin Vacherot Valentin Vacherot 0 6 2 0 Jurij Rodionov [23] • Jurij Rodionov [23] 0 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Rodionov 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Rodionov 30-30 40-30 1-3 → 1-4 V. Vacherot 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Vacherot 0-15 0-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Rodionov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [7] Corentin Moutet vs Terence Atmane



Il match deve ancora iniziare

5. Quentin Halys vs [15] Cristian Garin



Il match deve ancora iniziare

6. [10] Hugo Gaston vs Hamad Medjedovic



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Greet Minnen vs Darja Semenistaja



WTA Madrid Greet Minnen [3] Greet Minnen [3] 3 6 6 Darja Semenistaja Darja Semenistaja 6 2 4 Vincitore: Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Darja Semenistaja 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Greet Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [2] Nadia Podoroska vs Elizabeth Mandlik



WTA Madrid Jessika Ponchet Jessika Ponchet 0 4 2 0 Elizabeth Mandlik • Elizabeth Mandlik 0 6 6 0 Vincitore: Mandlik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elizabeth Mandlik 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Jessika Ponchet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Jessika Ponchet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jessika Ponchet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

3. [4] Jaqueline Cristian vs McCartney Kessler



WTA Madrid Jaqueline Cristian [4] Jaqueline Cristian [4] 0 7 6 0 McCartney Kessler McCartney Kessler 0 6 4 0 Vincitore: Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Fiona Ferro vs [17] Maria Timofeeva



WTA Madrid Fiona Ferro Fiona Ferro 0 0 Maria Timofeeva [17] • Maria Timofeeva [17] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 0-1 Fiona Ferro 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [9] Laura Siegemund vs [WC] Tyra Caterina Grant



Il match deve ancora iniziare

6. [7] Bernarda Pera vs Laura Pigossi



Il match deve ancora iniziare