Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Stefanos Tsitsipas batte Khachanov ed ora troverà il nostro Jannik Sinner (Video)

Stefanos Tsitsipas, campione dell’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2021 e nel 2022, si è assicurato questo venerdì il suo ritorno alle semifinali nel Principato, battendo rapidamente e facilmente il russo Karen Khachanov, numero 17 ATP, con il punteggio di 6-4 6-2. È la 16ª volta che il greco di 25 anni raggiunge le semifinali di un torneo di questa categoria, la terza a Monte-Carlo, tutte nelle ultime quattro edizioni.

Dopo un inizio di match equilibrato, l’ellenico si è staccato nel punteggio e ha finito per dominare completamente, vincendo 15 degli ultimi 17 punti dell’incontro. Di ritorno sulla terra battuta dopo un inizio di stagione molto complesso, Tsitsipas sta riuscendo a recuperare la sua fiducia e ha già ottenuto diverse vittorie di qualità questa settimana. Nelle semifinali di sabato, il greco attende Jannik Sinner (2° ATP).

Tsitsipas sembra trovarsi nella sua zona di comfort all’Masters 1000 di Monte-Carlo. Due volte campione nel Principato, il greco, attualmente al 12° posto del ranking ATP, è tornato in semifinale, cercando di ritrovare le migliori sensazioni nel circuito. Tsitsipas ha sconfitto Karen Khachanov e non ha nascosto l’importanza del trionfo.

“Le mie risposte hanno funzionato oggi, andavano molto veloci, sono riuscito a prendere il sopravvento ad un certo punto. Lui non stava sbagliando molto, sembrava molto calmo. Ho cercato di fare la mia parte, che era fare pressione e non forzare troppo il mio gioco. È andata bene. È stato positivo prendersi del tempo per capire cosa funzionava o meno. Sono stato molto tranquillo nel mio sforzo di ottenere qualcosa di buono”, ha dichiarato inizialmente nell’intervista a bordo campo

D’altra parte, ha confessato che la sua storia a Monte-Carlo finisce sempre per pesare. “Mentirei se dicessi che essere su questo campo non mi porta bei ricordi. Penso che aiuti nelle mie prestazioni qui. Rivivo sempre quei ricordi del passato, mi dà belle sensazioni quando gioco davanti a un pubblico così. Non ci sono molte opportunità come questa durante l’anno. Cerco di sfruttare al massimo questo breve periodo sulla terra battuta in Europa”, ha concluso il greco.

ATP Monte-Carlo Stefanos Tsitsipas [12] Stefanos Tsitsipas [12] 6 6 Karen Khachanov [15] Karen Khachanov [15] 4 2 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 6-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

1. [12] Stefanos Tsitsipasvs [15] Karen Khachanov

2. [7] Holger Rune vs [2] Jannik Sinner (non prima ore: 13:00)



ATP Monte-Carlo Holger Rune [7] Holger Rune [7] 4 7 3 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Rune 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Rune 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [1] Novak Djokovic vs [11] Alex de Minaur



ATP Monte-Carlo Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 40 6 Alex de Minaur [11] • Alex de Minaur [11] 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. de Minaur 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 6-5 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [14] Ugo Humbert vs [8] Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

ATP Monte-Carlo Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] 5 4 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 7 6 Vincitore: Gille / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [6] Kevin Krawietz/ Tim Puetzvs Sander Gille/ Joran Vliegen

2. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Monte-Carlo Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 4 3 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] 6 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-4 → 2-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Monte-Carlo Marcelo Arevalo / Mate Pavic Marcelo Arevalo / Mate Pavic 6 7 Simone Bolelli / Andrea Vavassori Simone Bolelli / Andrea Vavassori 3 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [Alt] Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Taylor Fritz / Holger Rune



Il match deve ancora iniziare