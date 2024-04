Fognini completa il tris azzurro a Marrakech: battuto Gaston in tre set

Fabio Fognini si unisce a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini nel trionfo azzurro sulla terra rossa di Marrakech. Il tennista ligure ha superato il francese Hugo Gaston al primo turno con il punteggio di 6-7 (4), 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 34 minuti di partita.

Nonostante gli otto doppi falli commessi, Fognini ha fatto la differenza dal punto di vista difensivo, salvando nove delle quindici palle break concesse e strappando il servizio all’avversario per ben undici volte. Con questa vittoria, il tennista ligure completa il tris azzurro a Marrakech e si prepara ad affrontare Laslo Djere al secondo turno.

Le statistiche mostrano una prestazione leggermente superiore di Fognini rispetto a Gaston. L’italiano ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio e di punti vinti sia sulla prima che sulla seconda. Fognini è stato anche più efficace in risposta, vincendo il 42% dei punti sulla prima di Gaston e il 57% sulla seconda, oltre a convertire il 60% delle palle break. Tuttavia, Fognini ha commesso più doppi falli (8) rispetto a Gaston (3). Nel complesso, Fognini ha vinto il 53% dei punti totali contro il 47% di Gaston, dimostrando una maggiore solidità in tutti i fondamentali del gioco.

La partita ha visto Fabio partire in salita già dal terzo gioco del primo set. Nonostante abbia annullato due palle break, il dritto ballerino dell’azzurro si è infranto a rete sulla terza occasione. Tuttavia, Fognini ha dimostrato carattere e con alcuni dritti ben assestati si è portato avanti fino al 5-3, grazie anche a un altro break. Sul momento di chiudere il set, però, è arrivato un black-out per l’italiano, che ha subito un parziale di 12 punti a 3, permettendo a Gaston di ribaltare la situazione e servire per il set.

Fognini ha reagito con grinta, stringendo i denti in un paio di grandi difese e conquistando un ulteriore break grazie a un errore di rovescio del francese. Il tiebreak, però, si è rivelato incostante per l’azzurro, che dopo essere partito bene sul 4-1 grazie a un minibreak, si è condannato ad inseguire con due doppi falli consecutivi, consentendo a Gaston di chiudere il set al termine di uno scambio prolungato per 7 punti a 4.

Dopo aver chiamato il fisioterapista, Fognini si è rigenerato completamente, iniziando a dominare la partita. L’azzurro ha recuperato da sotto 40-0 nel terzo gioco e ha strappato il servizio all’avversario, che ha iniziato a sbroccare vistosamente. Gaston non ha sfruttato due palle del contro-break e ne ha subito le conseguenze, cedendo altre due volte la battuta e permettendo a Fabio di vincere il parziale per 6 a 1 e portare la partita al terzo set.

Da segnalare che il ligure dallo 0 a 1 ha conquistato un bel parziale di sei game consecutivi.

Il momento positivo di Fognini sembrava poter continuare andando avanti per.2 a 0 e poi per 3 a 1. Tuttavia, anche l’azzurro ha iniziato a perdere certezze e il francese è riuscito a riportarsi sotto impattando sul 3 pari, provocando un gesto di stizza di Fabio che ha scagliato la racchetta a terra.

L’equilibrio è perdurato fino al decimo gioco, sul 5 a 4 per l’azzurro, quando Fognini si è procurato il match point con un bel passante e ha chiuso alla prima chance a disposizione per 6 a 4, approfittando dell’errore del francese sulla palla match.

ATP Marrakech Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 6 Hugo Gaston Hugo Gaston 7 1 4 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A df 3-1 → 3-2 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Gaston 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 4-1 → 5-1 H. Gaston 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 df 4-5* df 4-6* 6-6 → 6-7 H. Gaston 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 F. Fognini A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇮🇹 Fabio Fognini vs 🇫🇷 Hugo Gaston

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇫🇷 Gaston |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **231** | 192 |

| Aces | **4** | 3 |

| Double Faults | 8 | **3** |

| First Serve % | **59% (62/105)**| 52% (59/113) |

| 1st Serve Points Won % | **63% (39/62)** | 58% (34/59) |

| 2nd Serve Points Won % | **47% (20/43)** | 43% (23/54) |

| Break Points Saved % | **69% (11/16)** | 40% (6/15) |

| Service Games Played | 14 | **15** |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇫🇷 Gaston |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **220** | 158 |

| 1st Serve Return Points Won %| **42% (25/59)** | 37% (23/62) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **57% (31/54)** | 53% (23/43) |

| Break Points Converted % | **60% (9/15)** | 31% (5/16) |

| Return Games Played | **15** | 14 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Fognini | 🇫🇷 Gaston |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **56% (59/105)**| 50% (57/113) |

| Return Points Won % | **50% (56/113)**| 44% (46/105) |

| Total Points Won % | **53% (115/218)**| 47% (103/218) |





Francesco Paolo Villarico