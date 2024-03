Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo anche Luca Nardi alla caccia dei quarti di finale (LIVE)

LiveTennis Youtube – Rafael Nadal si allena sulla terra verde e Andrea Picchione nel doppio colpisce il suo compagno



1. [23] Emma Navarrovs [2] Aryna Sabalenka

2. [24] Elise Mertens vs [3] Coco Gauff



3. [4] Daniil Medvedev vs [13] Grigor Dimitrov



4. [12] Taylor Fritz vs [7] Holger Rune (non prima ore: 02:00)



5. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic



STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Casper Ruud vs Gael Monfils



2. [LL] Luca Nardi vs [17] Tommy Paul



3. Diane Parry vs [9] Maria Sakkari (non prima ore: 23:00)



4. Yue Yuan vs [11] Daria Kasatkina (non prima ore: 02:00)



STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs [8] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko



2. [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori (non prima ore: 21:30)



3. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs [6] Demi Schuurs / Luisa Stefani (non prima ore: TBA After Rest NB 3.00PM)



