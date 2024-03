Sconfitta al debutto per Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Indian Wells

Elisabetta Cocciaretto ha affrontato una difficile sconfitta al suo debutto nel torneo WTA 1000 di Indian Wells, cedendo alla statunitense Peyton Stearns con il punteggio di 6-3, 6-2. Il match, che si è svolto sul cemento californiano, ha visto la tennista italiana lottare per poco più di 90 minuti, ma senza riuscire a imporsi nei momenti chiave della partita.

Il match ha preso una piega sfavorevole per Cocciaretto fin dalle prime battute. Dopo un inizio equilibrato, con il punteggio bloccato sul 40 pari nel primo gioco, Cocciaretto ha avuto una chance di break che non è riuscita a convertire. Successivamente, è stata la prima a perdere il servizio nel quarto gioco. Nonostante un quinto game combattuto, in cui l’italiana è riuscita a strappare il servizio a Stearns alla quarta opportunità, Cocciaretto ha ceduto nuovamente il proprio servizio, permettendo alla statunitense di servire per il set. Cocciaretto ha avuto due opportunità per rientrare nel set, ma senza successo, perdendo così la prima frazione in quasi un’ora.

La perdita del primo set ha segnato un calo nel rendimento di Cocciaretto, che è sembrata fuori dalla partita nel secondo set. Subendo immediatamente un pesante 3-0, ha tentato una reazione recuperando uno dei due break di svantaggio. Tuttavia, Stearns ha dimostrato maggiore solidità e coraggio, riuscendo a mantenere il vantaggio e a chiudere il match senza particolari difficoltà.

Il servizio è stato un punto debole per Elisabetta, che ha chiuso la partita con solo il 48% di prime palle in campo (16/33) e un deludente 29% di punti vinti con la seconda di servizio (4/14). Questa inefficacia al servizio ha esposto l’italiana a nove palle break, dalle quali non è riuscita a difendersi efficacemente.

Questo incontro segna un momento difficile per Elisabetta Cocciaretto, che dovrà analizzare gli errori commessi e lavorare per migliorare nelle prossime competizioni.

WTA Indian Wells Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 3 2 0 Peyton Stearns • Peyton Stearns 0 6 6 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Peyton Stearns 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi