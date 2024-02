LiveTennis seguirà la Conferenza Stampa di Matteo Berrettini oggi alle ore 12:30 “A breve tornerò in campo. Non sono mai stato tanto concentrato. Sto bene mentalmente e fisicamente. Non giocherò ad Indian Wells. Partirò da Phoenix e Miami e poi la stagione su terra. Finito il rapporto con Melissa Satta”

Oggi, gli appassionati di tennis avranno l’opportunità di seguire Matteo Berrettini, uno dei più brillanti talenti del tennis italiano, attraverso la copertura speciale di LiveTennis. La conferenza stampa del nostro tennista sarà trasmessa in forma scritta a partire dalle ore 12:30, permettendo ai tifosi di ascoltare direttamente dalla voce del giocatore le sue riflessioni, i piani futuri e le sensazioni sul suo attuale stato di forma.

Seguiranno aggiornamenti….

12:30: Siamo in attesa della conferenza stampa di Matteo Berrettini.

12:40 Matte Berrettini parla via Zoom: “A breve torno in campo. Non sono mai stato tanto concentrato. Sto bene mentalmente e fisicamente sento una bella energia nell’aria.

Mi sto concentrando forse come non mai per tornare. Il rientro in campo sarà a breve.

Ho tanta voglia di tornare sul tour e sentirmi giocatore. Mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo.

Mi sto trovando bene con Francisco Roig. Ha un metodo in cui crede molto, che ha testato anche con Rafa.”

“Stiamo lavorando dal punto di vista tecnico, non c’è un’area in particolare. Mi dà tantissimi stimoli, ed è fondamentale per migliorare

Ho una scoliosi importante da quando sono piccolo, quindi ho un po’ la schiena a ‘s’. Col nuovo team stiamo lavorando molto dal punto di vista posturale”.

“La settimana di Wimbledon è stata speciale. E il solo stare lì, vivere quell’atmosfera lì mi ha fatto capire quanto ami questo sport, i grandi tornei.

Poi l’affetto dei tifosi e delle persone durante la Davis. Mi sono sentito fiero della persona che sono”

“Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, abbiamo grandissima stima l’uno per l’altra. La ringrazio per tutti i momenti, nonostante tutte le difficoltà”.

“Un giocatore non perde mai un certo tipo di livello. Ovvio che su una partita secca mi senta meno in forma rispetto al 2021.

Ma sento di avere il potenziale di tornare a quel livello. Ciò che mi interessa è tornare a competere con i migliori.”

“Non giocherò a Indian Wells. L’idea è tornare a Phoenix e poi giocare a Miami e tutta la stagione sulla terra. Stiamo procedendo per gradi”.

“Voglio giocare a Roma dove manco da due anni, e mi fa molto male. Il sogno rimane vincere un grande torneo, ma so che bisogna riprendere costanza e giocare tante partite”

Il momento più difficile é stato dopo l’infortunio allo US Open.

Con Vincenzo Santopadre abbiamo preso una decisione in comune. Avevano entrambi bisogno di stimoli diversi.

Alle volte bisogna sterzare di colpo, e giorno per giorno mi sono sentito meglio.

Rifarei tutto uguale. Da dove arrivo tutto quello che ho fatto é una vittoria. Si può sempre meglio pensare di fare meglio. Ma con i se e con i ma faccio fatica.

Ho gestito situazioni molto difficili per arrivare fin qui. Sono felice di ciò che ho ottenuto”





