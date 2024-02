Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger dI Sabato 10 Febbraio 2024. Flavio Cobolli brilla nelle Qualificazioni a Delray Beach. Pellegrino alternates sfida Vavassori nel primo turno delle quali di Buenos Aires

LIVETENNIS YouTube – Allenamento di Jannik Sinner a Rotterdam



Nel torneo di qualificazione di Delray Beach,, la prima testa di serie e numero 71 del mondo (il suo miglior ranking fino ad ora), ha fatto il suo debutto con una vittoria convincente. Il giovane talento romano ha affrontato l’esperto ucraino, 36 anni, attualmente numero 236 nel ranking ATP ma che ha raggiunto il suo apice come numero 49 nel 2016. Flavio ha vinto l’incontro per 6-4, 6-2.Questa vittoria proietta Cobolli verso il turno finale delle qualificazioni, dove affronterà uno traStoricamente, i qualificati hanno lasciato un segno indelebile a Delray Beach. La tradizione è infatti notevole: tre volte un giocatore proveniente dalle qualificazioni ha vinto il titolo, in quattro occasioni ha raggiunto la finale e ben 13 volte una semifinale.Per Cobolli, il cammino a Delray Beach rappresenta un’opportunità preziosa per consolidare il suo status e migliorare ulteriormente il suo ranking. La vittoria contro un giocatore esperto come Marchenko dimostra la sua capacità di adattarsi e superare avversari ostici, un tratto essenziale per qualsiasi giocatore con ambizioni elevate nel circuito ATP.

ATR 250 Cordoba – terra

SF Darderi – Baez (0-1) 2 incontro dalle ore 22:00



Il match deve ancora iniziare

ATP Rotterdam Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 6 Roberto Bautista Agut [7] Roberto Bautista Agut [7] 3 4 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

ATP Delray Beach Flavio Cobolli [1] Flavio Cobolli [1] 6 6 Illya Marchenko Illya Marchenko 4 2 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Marchenko 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 I. Marchenko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 2-3 → 3-3 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Buenos Aires Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 0 1 3 Andrea Vavassori • Andrea Vavassori 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vavassori 3-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-5 → 1-6 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-5 → 1-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

WTA Doha Martina Trevisan [4] • Martina Trevisan [4] 0 0 6 0 Greet Minnen [13] Greet Minnen [13] 0 6 7 0 Vincitore: Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Martina Trevisan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Challenger Chennai – hard

SF Nardi – Tseng (0-0) 2 incontro dalle ore 10:30