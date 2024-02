ATP 250 Montpellier, WTA 500 Linz e WTA 250 Hua Hin: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Jelena Ostapenko vince a Linz e si avvicina alla top ten. Prima vittoria in carriera per Diana Shnaider C’è anche la Finale di doppio Paolini-Errani nel 500 di Linz (LIVE e Video)

Jelena Ostapenko sta vivendo un inizio di stagione entusiasmante e, questa domenica, lo ha dimostrato conquistando il suo secondo titolo del 2024.

La tennista lettone, numero 12 del mondo, ha vinto il WTA 500 di Linz, sconfiggendo in finale la russa Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-2 e 6-3, in poco più di 70 minuti di gioco.

Questo è l’ottavo titolo in carriera per Ostapenko che, in questa stagione, ha un bilancio di 13 vittorie e solo due sconfitte, entrambe subite contro Victoria Azarenka (a Brisbane e all’Australian Open).

Dopo aver alzato il trofeo ad Adelaide, Ostapenko trionfa anche in Austria. Sale di una posizione, arrivando quindi all’11° posto nel ranking mondiale e si trova a soli 47 punti dal rientrare nella top 10.

Diana Shnaider, 19 anni e numero 108 del mondo, è arrivata al WTA 250 di Hua Hin senza nessuna vittoria nel 2024 e se ne va come campionessa! Domenica (4), la russa ha sconfitto in finale l’attuale campionessa Lin Zhu (45ª) per 2 set a 1, con i punteggi di 6-3, 2-6, 6-1, in 2 ore e 1 minuto, conquistando per la prima volta un titolo nel circuito maggiore.

Durante il torneo, Shnaider ha eliminato le tre principali teste di serie (oltre a Zhu, seconda favorita, Magda Linette all’esordio e Xinyu Wang in semifinale). Nella finale, la seconda della sua carriera a livello WTA 250, la russa, ex top 60, ha convertito tutte e cinque break point che si è procurata e ha brillato nel terzo set, scatenando diversi colpi vincenti dalla linea di fondo per assicurarsi il titolo. Con questo titolo, Shnaider, una delle rivelazioni del circuito nel 2023, balza dalla 108ª alla 73ª posizione del ranking mondiale, mentre Zhu, che aveva iniziato l’anno tra le prime 30 al mondo, uscirà dalla top 50 dopo essere stata eliminata all’esordio dell’Australian Open (dove era arrivata al quarto turno nel 2023) e per non aver difeso il titolo in Thailandia.

