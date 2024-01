Australian Open – Le Dichiarazioni dei tennisti italiani nel Day 4: Jannik Sinner fa il simpatico ed è conteto della sua prestazione. Matteo Arnaldi molto deluso (Sintesi di tutte le partite degli azzurri e interviste video)

Jannik Sinner: “Se volete giocare tutto il torneo con il tetto chiuso… per me va benissimo! Faccio tanta palestra… anche se non si vede. Mi piacerebbe avere un fisico tutto muscoli, alla Baywatch ma sono abbastanza felice del mio! (sorride).

Il bilancio oggi è complessivamente molto positivo , sentivo molto bene la palla, fin dal riscaldamento di questa mattina mi sentivo bene. Forse qualcosa l’avrei potuta far meglio ma in una partita 3 su 5 possono esserci dei piccoli cali, ma devo ammettere che quelli di oggi sono stati cali minuscoli. Se dovessi evidenziare un aspetto del mio gioco di cui sono particolarmente soddisfatto direi il rovescio, questo colpo oggi ha funzionato davvero bene. Anche sul servizio sono stato solido e bravo anche nel leggere il suo servizio, cosa non semplice.

Il punteggio fa sembrare la vittoria più netta di quel che invece ha detto in campo . E’ un ottimo giocatore, è giovane e qui è stato protagonista di un gran torneo; se continua così sono certo che lo vedremo sempre nei main draw più importanti. Gli auguro tutto il meglio perché è un bravo ragazzo, una bella persona e un gran giocatore”.

Oggi anche il rovescio slice ha funzionato- , ancora vado un po’ a momenti ma in questa partita l’ho sentito bene. Ora viene un po’ più naturale ma devo continuare a lavorarci. La sensibilità generale della mano è migliorata, in allenamento proviamo tante situazioni che possono poi ricrearsi in partita. Sento meglio la palla e in qualche occasione torna utile.

Non conta solo il giorno del match, sono importantissime, forse per certi versi anche più importanti, le giornate in cui non si gioca – spiega – . E’ importante sfruttarle per riposare un po’, per allenarsi e staccare un po’ la testa dal tennis. Non faccio cose speciali… di solito mi sveglio, faccio una sessione lunga fisica, un po’ di tennis e torno in hotel per riposarmi e preparare la partita del giorno successivo.

Mi diverto molto di più a giocare a tennis. Parte tutto dalla testa, poi quando anche fisicamente ti senti pronto: nei punti importanti magari ti aiuta il servizio, arrivi a prendere palle dove prima non arrivavi… Devi sorridere in campo, vedere sempre il lato positivo. Anche la connessione con il pubblico aiuta. Condivido emozioni belle con il mio team, solo noi sappiamo quanto lavoro c’è dietro questi risultati

Mi piace guardare il tennis, se c’è un italiano in campo ancora meglio. Speriamo che più italiani possibile arrivino nei prossimi turni”.

Matteo Arnaldi : “Oggi non sono proprio sceso in campo, c’è poco da dire. Sono abbastanza deluso di come ho giocato e di come sono entrato in campo. Sulla partita c’è davvero poco da analizzare perché non ero presente e si è visto. Sono entrato un po’ nel match verso la fine del terzo set ma nulla di che. Una cosa del genere mi sarà capitata una volta nella vita…. accade, anche se ovviamente non vorresti mai farla accadere, specialmente in un secondo turno Slam e su un campo del genere. Sicuramente questi tre tornei in Australia non sono andati come speravo, onestamente avevo altre aspettative. Ci sarà da lavorare ancora di più e cercare di imparare.

Di obiettivi per questa stagione ce ne sono molti. Ora c’è il doppio, poi mi prenderò qualche giorno off, tornerò a casa prima di andare negli USA un paio di mesi, vorrei giocare Delray Beach, Los Cabos, Acapulco, Indian Wells e Miami. Questa è l’idea. Le Olimpiadi? Sarebbe la prima volta per me, e sarebbe importante. Io nella programmazione le ho inserite, sperando di riuscire ad andare”.

