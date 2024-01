Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile. Sei azzurre ai nastri di partenza. Subito Giorgi vs Azarenka. La Paolini affronterà Shnaider

Sei tenniste italiane sono pronte a scendere in campo nel primo Slam della stagione, l’Australian Open, che vanta un montepremi record di 86,5 milioni di dollari australiani. Il torneo, che inizierà domenica sui campi in cemento di Melbourne Park, vedrà quattro italiane nella parte alta del draw, guidata dalla regina del tennis mondiale Iga Swiatek, mentre Sara Errani e Lucia Bronzetti sono state sorteggiate nella metà inferiore, quella della campionessa in carica Aryna Sabalenka.

Il sorteggio più difficile è toccato a Camila Giorgi, n.55 WTA, che affronterà la bielorussa Victoria Azarenka, n.22 del mondo e 18esima testa di serie. Giorgi, alla sua dodicesima presenza nel main draw, non è mai andata oltre il terzo turno, mentre Azarenka ha già conquistato due titoli Slam proprio a Melbourne (2012 e 2013) e lo scorso anno ha raggiunto la semifinale.

Elisabetta Cocciaretto, n.45 WTA, esordirà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Alla sua quarta partecipazione nel tabellone principale, Cocciaretto insegue ancora la sua prima vittoria all’Australian Open.

Jasmine Paolini, la numero uno italiana e 26esima favorita del seeding, inizia il suo percorso contro la russa Diana Shnaider, n.95 WTA. Per Paolini, alla sua quinta presenza nel main draw, il primo turno rappresenta un’occasione importante per ottenere la sua prima vittoria nel torneo.

Martina Trevisan, n.60 WTA, affronterà una qualificata nel suo primo match. La tennista toscana, alla sua quinta presenza nel main draw, ha superato un turno solo nel 2022.

Nella parte bassa del tabellone, Sara Errani, n.101 WTA, inizierà contro una qualificata. Errani, alla sua dodicesima partecipazione nel main draw, ha raggiunto i quarti nel 2012 come miglior risultato.

Lucia Bronzetti, n.56 WTA, se la vedrà con l’ucraina Lesia Tsurenko, n.32 del mondo e 28esima testa di serie. Bronzetti, alla sua terza partecipazione, ha già dimostrato il suo valore nel torneo, superando le qualificazioni nel 2022.

Le tenniste italiane sono pronte a dare battaglia in questo prestigioso torneo, con la speranza di superare i propri record personali e di lasciare un segno indelebile nell’Australian Open 2024.

🇵🇱 I. Swiatek 1 – 🇺🇸 S. Kenin🇺🇸 D. Collins – 🇩🇪 A. KerberQualificato – 🇺🇸 M. Kessler WC🇨🇿 L. Noskova – 🇨🇿 M. Bouzkova 31

🇺🇦 E. Svitolina 19 – 🇦🇺 T. Preston WC

🇺🇸 K. Day – 🇧🇬 V. Tomova

🇷🇴 J. Cristian – 🇨🇿 K. Siniakova

🇨🇭 V. Golubic – 🇷🇺 V. Kudermetova 15

🇱🇻 J. Ostapenko 11 – 🇦🇺 K. Birrell WC

🇭🇷 P. Martic – 🇦🇺 A. Tomljanovic

🇧🇪 G. Minnen – 🇩🇰 C. Tauson

🇮🇹 C. Giorgi – 🇧🇾 V. Azarenka 18

🇺🇸 E. Navarro 27 – 🇨🇳 X. Wang

🇮🇹 E. Cocciaretto – Qualificato

🇧🇪 Y. Wickmayer – 🇷🇺 V. Gracheva

Qualificato – 🇨🇿 M. Vondrousova 7

🇰🇿 E. Rybakina 3 – 🇨🇿 K. Pliskova

🇪🇸 C. Bucsa – 🇷🇺 A. Blinkova

🇩🇪 T. Maria – 🇨🇴 C. Osorio

🇷🇺 D. Shnaider – 🇮🇹 J. Paolini 26

🇺🇦 A. Kalinina 24 – 🇳🇱 A. Rus

🇷🇺 A. Kalinskaya – Qualificato

🇺🇸 S. Stephens – 🇦🇺 O. Gadecki WC

🇺🇸 P. Stearns – 🇷🇺 D. Kasatkina 14

🇨🇳 Q. Zheng 12 – 🇺🇸 A. Krueger

🇬🇧 K. Boulter – 🇨🇳 Y. Yuan

🇬🇧 E. Raducanu – 🇺🇸 S. Rogers

🇨🇳 Y. Wang – 🇷🇴 S. Cirstea 22

🇨🇳 L. Zhu 29 – 🇫🇷 O. Dodin

Qualificato – 🇮🇹 M. Trevisan

🇷🇸 A. Krunic – 🇫🇷 C. Burel

Qualificato – 🇺🇸 J. Pegula 5

🇬🇷 M. Sakkari 8 – 🇯🇵 N. Hibino🇨🇳 Z. Bai – 🇷🇺 E. Avanesyan🇺🇦 M. Kostyuk – 🇺🇸 C. Liu🇪🇬 M. Sherif – 🇧🇪 E. Mertens 25

🇵🇱 M. Linette 20 – 🇩🇰 C. Wozniacki WC

🇫🇷 A. Cornet WC – Qualificato

🇪🇸 S. Sorribes Tormo – Qualificato

🇨🇿 L. Fruhvirtova – 🇧🇷 B. Haddad Maia 10

🇫🇷 C. Garcia 16 – 🇯🇵 N. Osaka

🇵🇱 M. Frech – 🇦🇺 D. Saville WC

🇰🇿 Y. Putintseva – Qualificato

🇸🇮 K. Juvan – 🇷🇺 A. Potapova 23

🇨🇦 L. Fernandez 32 – Qualificato

🇺🇸 A. Parks – Qualificato

🇺🇸 C. Dolehide – Qualificato

🇸🇰 A. Schmiedlova – 🇺🇸 C. Gauff 4

🇹🇳 O. Jabeur 6 – Qualificato

🇷🇺 M. Andreeva – 🇺🇸 B. Pera

🇷🇺 K. Rakhimova – 🇺🇸 E. Bektas

🇫🇷 D. Parry – 🇨🇳 X. Wang 30

🇷🇺 E. Alexandrova 17 – 🇩🇪 L. Siegemund

Qualificato – 🇮🇹 S. Errani

🇩🇪 T. Korpatsch – 🇬🇧 J. Burrage

🇯🇵 M. Hontama WC – 🇨🇿 B. Krejcikova 9

🇷🇺 L. Samsonova 13 – 🇺🇸 A. Anisimova

🇦🇷 N. Podoroska – 🇸🇮 T. Zidansek

🇺🇸 T. Townsend – 🇪🇸 P. Badosa

🇷🇺 A. Pavlyuchenkova – 🇭🇷 D. Vekic 21

🇺🇦 L. Tsurenko 28 – 🇮🇹 L. Bronzetti

🇪🇸 R. Masarova – 🇧🇾 A. Sasnovich

🇷🇴 A. Bogdan – Qualificato

Qualificato – 🇧🇾 A. Sabalenka 2