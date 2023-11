Next Gen ATP Finals 2023 – Jeddah: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo Cobolli e Nardi (con la presentazione delle partite di oggi – LIVE)

Oggi pomeriggio a Jeddah, alle Next Gen ATP Finals, si svolgerà in apertura la sfida tra due giocatori ancora imbattuti: Arthur Fils e Flavio Cobolli. Il francese Fils, testa di serie numero uno, ha iniziato bene la sua avventura nel torneo under-21, superando in cinque set l’italiano Luca Nardi martedì. Affronterà ora un altro italiano, Cobolli, con entrambi a 1-0 nel Gruppo Verde. Fils ha ammesso di aver dovuto adattarsi alle regole speciali del torneo, inclusa l’assenza di riscaldamento in campo prima della partita.

“È un adattamento mentale, ma anche fisico,” ha dichiarato Fils. “Normalmente non gioco mai prima di una partita. Oggi ho dovuto giocare prima con i miei allenatori.”

Cobolli, entrato per la prima volta tra i primi 100 nel Ranking ATP il mese scorso, ha sconfitto il semifinalista di Milano 2022, Dominic Stricker, in quattro set.

Nel match serale tra gli altri due giocatori ancora imbattuti, il secondo testa di serie Luca Van Assche affronterà il serbo Hamad Medjedovic, che ha chiuso la giornata inaugurale del torneo con una vittoria emozionante in cinque set contro l’americano Alex Michelsen, terminata alle 00:49 ora locale.

Il serbo è allenato dall’ex numero 12 del mondo, Viktor Troicki.

Van Assche ha giocato quest’anno contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, ha perso in tre set a Banja Luka quest’anno, un turno dopo aver sconfitto l’ex numero 3 del mondo Stan Wawrinka.

Nella sessione pomeridiana poi, Nardi affronterà Stricker e nella serata Shelbayh sfiderà Michelsen.

ATP Next Gen ATP Finals presented by NEOM Dominic Stricker [3] • Dominic Stricker [3] 0 4 4 1 Luca Nardi [7] Luca Nardi [7] 0 1 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Stricker 1-0 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Stricker 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Stricker 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0

1. [3] Dominic Strickervs [7] Luca Nardi

2. [1] Arthur Fils vs [5] Flavio Cobolli (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Alex Michelsen vs [8/WC] Abdullah Shelbayh (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Luca Van Assche vs [6] Hamad Medjedovic



Il match deve ancora iniziare

GREEN GROUP

| Pos | Player | Country Flag | Match W/L | Set W/L | Set W % | Game W/L | Game W % |

|—–|————–|—————-|———–|———|———|———-|———-|

| 1 | F. Cobolli | 🇮🇹 Italy | 1 – 0 | 3 – 1 | 75 % | 15 – 9 | 62.5 % |

| 2 | A. Fils | 🇫🇷 France | 1 – 0 | 3 – 2 | 60 % | 15 – 15 | 50 % |

| 3 | L. Nardi | 🇮🇹 Italy | 0 – 1 | 2 – 3 | 40 % | 15 – 15 | 50 % |

| 4 | D. Stricker | 🇨🇭 Switzerland | 0 – 1 | 1 – 3 | 25 % | 9 – 15 | 37.5 % |

RED GROUP

| Pos | Player | Country Flag | Match W/L | Set W/L | Set W % | Game W/L | Game W % |

|—–|—————-|—————-|———–|———|———|———-|———–|

| 1 | L. Van Assche | 🇫🇷 France | 1 – 0 | 3 – 1 | 75 % | 15 – 9 | 62.5 % |

| 2 | H. Medjedovic | 🇷🇸 Serbia | 1 – 0 | 3 – 2 | 60 % | 18 – 16 | 52.94 % |

| 3 | A. Michelsen | 🇩🇰 Denmark | 0 – 1 | 2 – 3 | 40 % | 16 – 18 | 47.06 % |

| 4 | A. Shelbayh | 🇯🇴 Jordan | 0 – 1 | 1 – 3 | 25 % | 9 – 15 | 37.5 % |