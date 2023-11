Next Gen ATP Finals: I risultati con il dettaglio del Day 1 (con la presentazione delle partite di oggi). In campo Nardi e Cobolli (LIVE)

Per la prima volta nella storia del tennis, un evento ATP si svolgerà in Arabia Saudita con l’inizio delle Next Gen ATP Finals che partiranno questo pomeriggio. Tutti gli otto giocatori scenderanno in campo nella giornata inaugurale del torneo.

Nel Gruppo Verde, la testa di serie numero uno, il francese Arthur Fils, affronterà l’italiano Luca Nardi al King Abdullah Sports City di Gedda. Fils, numero 36 nel ranking ATP, ha conquistato il suo primo titolo ATP a Lione quest’anno. Nardi, che lo scorso anno era stato riserva in questo evento per under 21, ha vinto un trofeo dell’ATP Challenger Tour in Giappone all’inizio di questo mese.

A seguire, Dominic Stricker e Flavio Cobolli prenderanno il posto di Fils e Nardi in campo nel pomeriggio. Il ventunenne svizzero Stricker ha raggiunto le semifinali al suo debutto nel torneo lo scorso anno, mentre l’italiano Cobolli, ventunenne anch’egli, è uno dei sette debuttanti.

Nella sessione serale, il francese Luca Van Assche se la vedrà con la stella giordana Abdullah Shelbayh nel Gruppo Rosso, seguiti dal match tra l’americano Alex Michelsen e il serbo Hamad Medjedovic. Van Assche, testa di serie numero due, ha raggiunto i quarti di finale ad Amburgo all’inizio dell’anno, mentre Shelbayh è diventato il primo tennista arabo a vincere un titolo del Challenger Tour ATP.

Michelsen, finalista a Newport, arriva a Gedda dopo aver vinto nove delle sue ultime dieci partite. Medjedovic, vincitore di tre titoli Challenger quest’anno, è allenato dall’ex numero 12 del mondo Viktor Troicki.

1. [1] Arthur Filsvs [7] Luca Nardi

2. [3] Dominic Stricker vs [5] Flavio Cobolli (non prima ore: 14:00)



3. [2] Luca Van Assche vs [8/WC] Abdullah Shelbayh (non prima ore: 18:00)



4. [4] Alex Michelsen vs [6] Hamad Medjedovic



(1) Fils, Arthur(3) Stricker, Dominic

Gruppo Rosso

(2) Van Assche, Luca

(4) Michelsen, Alex

(6) Medjedovic, Hamad

(8/WC) Shelbayh, Abdullah