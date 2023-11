Davis Cup Finals 2023 – Malaga: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. LIVE dalle ore 12 Italia vs Serbia (LIVE)

In un clima di crescente attesa e determinazione, Jannik Sinner ha completato il suo ultimo allenamento ieri prima della cruciale semifinale di Coppa Davis, dove l’Italia sfiderà la Serbia. Questo incontro segna un momento significativo non solo per Sinner ma anche per la squadra italiana, che cerca di consolidare il suo posto nella storia del tennis.

Sinner si è concentrato intensamente nella sessione di allenamento, affinando le sue già impressionanti abilità in vista della sfida. La sua performance sarà cruciale per le aspirazioni dell’Italia di avanzare alla finale.

L’incontro con la Serbia, una squadra di altissimo calibro, promette di essere un test molto significativo. La Serbia, rappresentata da Novak Djokovic, rappresenta una sfida formidabile, ma la squadra italiana, guidata dal talento e dalla passione di Sinner, è pronta ad affrontarla.

ITF Finals O. Virtanen O. Virtanen 6 2 A. Popyrin A. Popyrin 7 6 Vincitore: A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 O. Virtanen 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

16:00 Virtanen O. 🇫🇮 (Finlandia) – Popyrin A. 🇦🇺 (Australia)

17:30 Ruusuvuori E. 🇫🇮 (Finlandia) – De Minaur A. 🇦🇺 (Australia)



ITF Finals E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 4 3 A. de Minaur A. de Minaur 6 6 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

19:00 Heliovaara H./Niklas-Salminen P. 🇫🇮 (Finlandia) – Ebden M./Purcell M. 🇦🇺 (Australia)



ITF Finals H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen H. Heliovaara / P. Niklas-Salminen 0 M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

QUARTI DI FINALE

– ITALIA 🇮🇹 – Olanda 🇳🇱 2-1

Giovedì 23 novembre, ore 10

Matteo Arnaldi (ITA) 🇮🇹 vs. Botic van de Zandschulp (NED) 🇳🇱



ITF Finals M. Arnaldi M. Arnaldi 7 3 6 B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 6 6 7 Vincitore: B. Van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 B. Van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* df 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Jannik Sinner (ITA) 🇮🇹 vs. Tallon Griekspoor (NED) 🇳🇱



ITF Finals J. Sinner J. Sinner 7 6 T. Griekspoor T. Griekspoor 6 1 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 30-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Simone Bolelli/Lorenzo Sonego (ITA) 🇮🇹 vs. Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer (NED) 🇳🇱



ITF Finals J. Sinner / L. Sonego J. Sinner / L. Sonego 6 6 T. Griekspoor / W. Koolhof T. Griekspoor / W. Koolhof 3 4 Vincitore: J. Sinner / L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner / L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Griekspoor / W. Koolhof 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner / L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner / L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor / W. Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Sinner / L. Sonego 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Griekspoor / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Griekspoor / W. Koolhof 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner / L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor / W. Koolhof 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner / L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ITF Finals M. Kecmanovic M. Kecmanovic 7 7 J. Draper J. Draper 6 6 Vincitore: M. Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Draper 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-6 → 7-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Draper 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Miomir Kecmanovic 🇷🇸 vs. Jack Draper 🇬🇧

Novak Djokovic 🇷🇸 vs. Cameron Norrie 🇬🇧



ITF Finals N. Djokovic N. Djokovic 6 6 C. Norrie C. Norrie 4 4 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Djokovic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Novak Djokovic 🇷🇸 / Dusan Lajovic 🇷🇸 vs. Joe Salisbury 🇬🇧 / Neal Skupski 🇬🇧



ITF Finals N. Djokovic / D. Lajovic N. Djokovic / D. Lajovic 0 J. Salisbury / N. Skupski J. Salisbury / N. Skupski 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

– Repubblica Ceca 🇨🇿 – Australia 🇦🇺 1-2

Mercoledì 22 novembre, ore 16

16:00 Tomas Machac 🇨🇿 – Jordan Thompson 🇦🇺



ITF Finals T. Machac T. Machac 6 7 J. Thompson J. Thompson 4 5 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 T. Machac 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

17:30 Jiri Lehecka 🇨🇿 – Alex de Minaur 🇦🇺



ITF Finals J. Lehecka J. Lehecka 6 6 5 A. de Minaur A. de Minaur 4 7 7 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Lehecka 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. de Minaur 30-40 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

19:00 Jonas Mensik 🇨🇿 Adam Pavlasek 🇨🇿 – Matthew Ebden 🇦🇺 Max Purcell 🇦🇺



ITF Finals J. Lehecka / A. Pavlasek J. Lehecka / A. Pavlasek 4 5 M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 6 7 Vincitore: M. Ebden / M. Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Ebden / M. Purcell 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Lehecka / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Lehecka / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

– Canada 🇨🇦 – Finlandia 🇫🇮 1-2

Martedì 21 novembre, ore 16

16:00 Milos Raonic 🇨🇦 – Patrick Kaukovalta 🇫🇮



ITF Finals M. Raonic M. Raonic 6 7 P. Kaukovalta P. Kaukovalta 3 5 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 6-5 → 7-5 P. Kaukovalta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 P. Kaukovalta 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Raonic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 P. Kaukovalta 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 P. Kaukovalta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Kaukovalta 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Kaukovalta 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Kaukovalta 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-3 → 5-3 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 P. Kaukovalta 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 P. Kaukovalta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Kaukovalta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

17:30 Gabriel Diallo 🇨🇦 – Otto Virtanen 🇫🇮



ITF Finals G. Diallo G. Diallo 4 5 O. Virtanen O. Virtanen 6 7 Vincitore: O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Diallo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 O. Virtanen 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

19:00 Alexis Galarneau/Vasek Pospisil 🇨🇦 – Harri Heliovaara/Patrik Niklas-Salminen 🇫🇮



ITF Finals A. Galarneau / V. Pospisil A. Galarneau / V. Pospisil 5 3 H. Heliovaara / O. Virtanen H. Heliovaara / O. Virtanen 7 6 Vincitore: H. Heliovaara / O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Heliovaara / O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 H. Heliovaara / O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Heliovaara / O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 2-2 → 2-3 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / O. Virtanen 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-6 → 5-7 H. Heliovaara / O. Virtanen 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 H. Heliovaara / O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Heliovaara / O. Virtanen 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Domenica 26 novembre, ore 16