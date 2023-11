Billie Jean King Cup Finals 2023: I risultati con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo alle ore 10 Italia vs Francia (LIVE)

Ecco il programma della Billie Jean King Cup Finals 2023 che si svolgerà dal 7 al 12 novembre a Siviglia. Ecco il programma dettagliato:

– Giovedì 9 novembre:

– 10:00 CET: 🇦🇺 Australia vs. 🇰🇿 Kazakistan – Campo Centrale

– 10:00 CET: 🇮🇹 Italia vs. 🇩🇪 Germania – Campo Uno

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇭 Svizzera vs. 🇺🇸 Stati Uniti – Campo Centrale

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇦 Canada vs. 🇵🇱 Polonia – Campo Uno

– Venerdì 10 novembre:

– 10:00 CET: 🇫🇷 Francia vs. 🇩🇪 Germania – Campo Centrale

– 10:00 CET: 🇰🇿 Kazakistan vs. 🇸🇮 Slovenia – Campo Uno

– Non prima delle 16:00 CET: 🇪🇸 Spagna vs. 🇵🇱 Polonia – Campo Centrale

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇿 Repubblica Ceca vs. 🇺🇸 Stati Uniti – Campo Uno

Semifinali:

– Sabato 11 novembre:

– 10:00 CET: Semifinale 1 – Vincitore Girone D vs. Vincitore Girone B – Campo Centrale

– Non prima delle 16:00 CET: Semifinale 2 – Vincitore Girone A vs. Vincitore Girone C – Campo Centrale

Finale:

– Domenica 12 novembre:

– 15:00 CET: Finale – Campo Centrale

Incontri già disputati

– Martedì 7 novembre:

– 10:00 CET: 🇦🇺 Australia vs. 🇸🇮 Slovenia 1-2 – Campo Centrale

10:00 Tomljanovic A. (Aus) – Juvan K. (Slo)



ITF Billie Jean King Cup 2023 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 4 1 K. Juvan K. Juvan 6 6 Vincitore: K. Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-5 → 1-6 A. Tomljanovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Juvan 15-15 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 30-15 0-1 → 1-1 K. Juvan 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Juvan 15-0 df 15-15 30-15 30-30 15-0 df 5-5 A. Tomljanovic 40-A 4-5 → 5-5 K. Juvan 15-40 4-4 → 4-5 A. Tomljanovic 15-0 3-4 → 4-4 K. Juvan 40-40 3-3 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 2-3 → 3-3 K. Juvan 2-2 → 2-3 A. Tomljanovic 2-1 → 2-2 K. Juvan 15-0 15-15 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 30-0 15-15 0-1 → 1-1 K. Juvan 0-0 → 0-1

11:30 Saville D. (Aus) – Zidansek T. (Slo)



ITF Billie Jean King Cup 2023 D. Saville D. Saville 1 4 T. Zidansek T. Zidansek 6 6 Vincitore: T. Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 D. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 D. Saville 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Zidansek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Zidansek 15-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Saville 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

13:00 Birrell K./Saville D. – Juvan K./Zidansek T.



ITF Billie Jean King Cup 2023 K. Birrell / S. Hunter K. Birrell / S. Hunter 7 6 6 V. Erjavec / E. Milic V. Erjavec / E. Milic 5 7 7 Vincitore: K. Birrell / S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 V. Erjavec / E. Milic 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 df 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 K. Birrell / S. Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 V. Erjavec / E. Milic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 K. Birrell / S. Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Erjavec / E. Milic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 4-4 → 4-5 K. Birrell / S. Hunter 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇭 Svizzera vs. 🇨🇿 Repubblica Ceca 0-3 – Campo Centrale

16:00 Naef C. (Sui) – Noskova L. (Cze)



ITF Billie Jean King Cup 2023 C. Naef C. Naef 6 6 4 L. Noskova L. Noskova 7 4 6 Vincitore: L. Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Naef 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Naef 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 4-3 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 4-2 C. Naef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 C. Naef 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 C. Naef 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 C. Naef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Naef 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Noskova 15-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Noskova 15-0 15-30 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Naef 15-0 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1*-1 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 C. Naef 15-0 15-15 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Naef 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Naef 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 L. Noskova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Naef 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

17:30 Golubic V. (Sui) – Bouzkova M. (Cze)



ITF Billie Jean King Cup 2023 V. Golubic V. Golubic 4 4 M. Bouzkova M. Bouzkova 6 6 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Golubic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Bouzkova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-0 → 1-0

19:00 Golubic V./Teichmann J. – Krejcikova B./Siniakova K.



ITF Billie Jean King Cup 2023 V. Golubic / J. Teichmann V. Golubic / J. Teichmann 6 2 B. Krejcikova / K. Siniakova B. Krejcikova / K. Siniakova 7 6 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Gruppo A:

– 🇨🇭 Svizzera 0V. 1S.

– 🇨🇿 Repubblica Ceca 1V. 0S.

– 🇺🇸 USA

Gruppo B:

– 🇦🇺 Australia 0V 1S.

– 🇰🇿 Kazakistan

– 🇸🇮 Slovenia 1V. 0S.

Gruppo C:

– 🇪🇸 Spagna

– 🇨🇦 Canada

– 🇵🇱 Polonia

Gruppo D:

– 🇫🇷 Francia

– 🇮🇹 Italia

– 🇩🇪 Germania