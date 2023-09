Davis Cup Finals 2023: I risultati con il dettaglio del Day 1. Oggi si parte (LIVE)

Ci siamo. Scattano oggi gli incontri della fase a gironi delle Davis Cup Finals. Si gioca in quattro città: Bologna, Manchester, Valencia e Spalato, dal 12 al 17 settembre. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel, gratuita per i tesserati FITP, fruibile dagli altri appassionati dietro sottoscrizione di un abbonamento.

DAVIS CUP FINALS 2023, IL CALENDARIO

ITF Finals L. Borg L. Borg 6 6 C. Garin C. Garin 6* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 ace 5*-5 5-6* df 6-6* 6-6 L. Borg 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 C. Garin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Borg 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Borg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Borg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 L. Borg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Borg 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

15:10 Borg L. (Swe) – Garin C. (Chi)

16:40 Ymer E. (Swe) – Jarry N. (Chi)



18:10 Bergevi F./Goransson A. – Barrios Vera T./Tabilo A.



ITF Finals F. Bergevi / A. Goransson F. Bergevi / A. Goransson 0 T. Barrios Vera / A. Tabilo T. Barrios Vera / A. Tabilo 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

ITF Finals A. Mannarino A. Mannarino 3 6 6 D. Stricker D. Stricker 6 1 4 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 D. Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Stricker 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-1 → 5-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Mannarino 15-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Stricker 0-15 30-15 1-0 → 2-0 A. Mannarino 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Stricker 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Mannarino 15-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 D. Stricker 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4

Mercoledì 13, ore 15: Canada vs Italia (prededenti in Davis 3-0)Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia (prededenti in Davis 0-2)Venerdì 15, ore 15: Italia vs Cile (prededenti in Davis 6-0)Sabato 16, ore 15: Canada vs Cile (prededenti in Davis 5-4)Domenica 17, ore 15: Italia vs Svezia (prededenti in Davis 12-9)Mannarino A. (Fra) – Stricker D. (Sui)

15:50 Humbert U. (Fra) – Wawrinka S. (Sui)



17:20 Mahut N./Roger-Vasselin E. – Riedi L./Ritschard A.



Mercoledì 13: Australia vs Gran Bretagna

Giovedì 14: Australia vs Francia

Venerdì 15: Gran Bretagna vs Svizzera

Sabato 16: Australia vs Svizzera

Domenica 17: Gran Bretagna vs Francia

ITF Finals D. Lajovic D. Lajovic 15 6 2 S. Hong • S. Hong 40 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Hong 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Hong 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Hong 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Hong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Hong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Hong 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

15:10 Lajovic D. (Srb) – Hong S. C. (Kor)

16:40 Djere L. (Srb) – Kwon S. (Kor)



18:10 Cacic N./Kecmanovic M. – Nam J. S./Song M.-K.



ITF Finals B. Van de Zandschulp • B. Van de Zandschulp 40 6 1 O. Virtanen O. Virtanen A 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-1 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* 0*-5 ace 0*-6 df 6-6 → 6-7 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Mercoledì 13: Spagna vs Repubblica CecaGiovedì 14: Repubblica Ceca vs Corea del SudVenerdì 15: Spagna vs SerbiaSabato 16: Serbia vs Repubblica CecaDomenica 17: Spagna vs Corea del Sud15:10 Van De Zandschulp B. (Ned) – Virtanen O. (Fin)

16:40 Griekspoor T. (Ned) – Ruusuvuori E. (Fin)



18:10 Koolhof W./Middelkoop M. – Heliovaara H./Ruusuvuori E.



Mercoledì 13: Croazia vs Stati UnitiGiovedì 14: Olanda vs Stati UnitiVenerdì 15: Croazia vs FinlandiaSabato 16: Stati Uniti vs FinlandiaDomenica 17: Croazia vs Olanda

I GIRONI DELLE DAVIS CUP FINALS 2023

Gruppo A (Bologna): Canada, Italia, Svezia, Cile

Gruppo B (Manchester): Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera

Gruppo C (Valencia): Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Corea del Sud

Gruppo D (Spalato): Croazia, Olanda, Stati Uniti, Finlandia

Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8, in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023.

GRUPPO A (BOLOGNA)

ITALIA

Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Andrea Vavassori. Capitano: Filippo Volandri

CANADA

Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Alexis Galarneau, Gabriel Diallo, Kelsey Stevenson. Capitano: Frank Dancevic

SVEZIA

Elias Ymer, Karl Friberg, Leo Borg, Filip Bergevi, Andre Goransson. Capitano: Johan Hedsberg

CILE

Nicolas Jarry, Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera, Gonzalo Lama. Capitano: Nicolas Massu

GRUPPO B (MANCHESTER)

GRAN BRETAGNA

Cameron Norrie, Daniel Evans, Andy Murray, Neal Skupski. Capitano: Leon Smith

AUSTRALIA

Alex de Minaur, Thanasi Kokkinakis, Jordan Thompson, Matthew Ebden, Max Purcell

FRANCIA

Adrian Mannarino, Ugo Humbert, Arthur Fils, Edouard Roger-Vasselin, Nicolas Mahut. Capitano: Sebastien Grosjean

SVIZZERA

Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker, Alexander Ritschard, Leandro Riedi, Stan Wawrinka. Capitano: Severin Luthi

GRUPPO C (VALENCIA)

SPAGNA

Albert Ramos-Vinolas, Roberto Bautista Agut, Alejandro Davidovich Fokina, Marcel Granollers,Bernabé Zapata-Miralles. Capitano: Capitano: David Ferrer

SERBIA

Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic, Laslo Djere, Dusan Lajovic, Hamad Medjedovic. Capitano: Viktor Troicki

REP. CECA

Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik, Adam Pavlasek. Capitano: Jaroslav Navratil

COREA DEL SUD

Soonwoo Kwon, Seon Chang Hong, Yun Seong Chung, Jisung Nam, Minkyu Song. Capitano: Captain: Kim, Young-Jun

GRUPPO D (SPALATO)

CROAZIA

Borna Coric, Borna Gojo, Dino Prizmic, Ivan Dodig, Mate Pavic. Capitano: Vedran Martic

OLANDA

Tallon Griekspoor, Botic Van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof, Matwe Middelkoop. Capitano: Captain: Paul Haarhuis

USA

Frances Tiafoe, Tommy Paul, Mackenzie McDonald, Austin Krajicek, Rajeev Ram. Capitano: Bob Bryan

FINLANDIA

Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrick Niklas-Salminen, Harri Heliovaara, Patrick Kaukovalta. Capitano: Jarkko Nieminen