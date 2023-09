Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. E’ il giorno della finale del singolare femminile (LIVE)

Us Open 2023

🇺🇸🎾🏆 Us Open – Finali – hard

Slam Us Open J. Pegula / A. Krajicek [1] • J. Pegula / A. Krajicek [1] 30 0 A. Danilina / H. Heliovaara A. Danilina / H. Heliovaara 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Pegula / A. Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 0-1 A. Danilina / H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1

J. Pegula/ A. Krajicekvs A. Danilina/ H. Heliovaara

C. Gauff vs A. Sabalenka (non prima delle ore 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

D. De Groot / J. Griffioen vs Y. Kamiji / K. Montjane



Il match deve ancora iniziare

S. Schroder / N. Vink vs A. Lapthorne / D. Ramphadi



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 18:00

H. Kinoshita / W. Sonobe vs M. Gae / A. Gureva



Slam Us Open H. Kinoshita / W. Sonobe H. Kinoshita / W. Sonobe 0 1 M. Gae / A. Gureva [8] • M. Gae / A. Gureva [8] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Gae / A. Gureva 1-1 H. Kinoshita / W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Gae / A. Gureva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

R. Jamrichova / K. Quevedo vs H. Kinoshita / W. Sonobe



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 18:00

S. Houdet / T. Sanada vs T. Miki / T. Oda



Il match deve ancora iniziare

J. Fonseca vs L. Tien



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 18:00

H. Jones / A. Razeghi vs M. Dahlin / O. Ojakaar



Slam Us Open H. Jones / A. Razeghi H. Jones / A. Razeghi 0 2 M. Dahlin / O. Ojakaar • M. Dahlin / O. Ojakaar 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Dahlin / O. Ojakaar 2-1 H. Jones / A. Razeghi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Dahlin / O. Ojakaar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Jones / A. Razeghi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Valentova vs K. Hui



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 18:00

Y. Demin / R. Pacheco Mendez vs F. Bondioli / J. Schwaerzler



Slam Us Open Y. Demin / R. Pacheco Mendez [1] • Y. Demin / R. Pacheco Mendez [1] 15 1 F. Bondioli / J. Schwaerzler [6] F. Bondioli / J. Schwaerzler [6] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Demin / R. Pacheco Mendez 15-0 1-1 F. Bondioli / J. Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Demin / R. Pacheco Mendez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Y. Demin / R. Pacheco Mendez vs H. Jones / A. Razeghi



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 18:00

M. Phelps vs K. Chasteau



Slam Us Open M. Phelps [1] M. Phelps [1] 30 0 K. Chasteau [2] • K. Chasteau [2] 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Chasteau 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 0-0

K. Chasteau / M. Phelps vs S. Czauz / Y. Takamuro



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 18:00

R. Jamrichova / K. Quevedo vs S. Saito / N. Sato



Slam Us Open R. Jamrichova / K. Quevedo [1] R. Jamrichova / K. Quevedo [1] 0 1 S. Saito / N. Sato • S. Saito / N. Sato 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Saito / N. Sato 15-0 1-1 R. Jamrichova / K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Saito / N. Sato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

F. Felici vs D. Ward



Il match deve ancora iniziare

C. Cooper / T. Majetic vs J. Johns / D. Ward



Il match deve ancora iniziare