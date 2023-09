Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo anche il derby americano e Ons Jabeur (LIVE)

Us Open 2023

🇺🇸🎾🏆 Us Open – 4° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

M. Keysvs J. Pegula

C. Alcaraz vs M. Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

D. Kasatkina vs A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

A. Zverev vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open P. Stearns P. Stearns 0 6 M. Vondrousova [9] • M. Vondrousova [9] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Vondrousova 6-5 P. Stearns 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 5-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Stearns 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 P. Stearns 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Vondrousova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-0 → 2-0 P. Stearns 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

P. Stearnsvs M. Vondrousova

J. Draper vs A. Rublev



Il match deve ancora iniziare

O. Jabeur vs Q. Zheng



Il match deve ancora iniziare

D. Medvedev vs A. de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

V. Kirkov / D. Kudla vs I. Dodig / A. Krajicek



Slam Us Open V. Kirkov / D. Kudla • V. Kirkov / D. Kudla 30 5 I. Dodig / A. Krajicek [2] I. Dodig / A. Krajicek [2] 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Kirkov / D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 V. Kirkov / D. Kudla 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 V. Kirkov / D. Kudla 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Kirkov / D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Kirkov / D. Kudla 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Kirkov / D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Kato / A. Sutjiadi vs V. Azarenka / B. Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

C. Gauff / J. Pegula vs M. Kostyuk / E. Ruse



Il match deve ancora iniziare

T. Townsend / B. Shelton vs D. Schuurs / H. Nys



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 17:00

M. Linette / B. Pera vs S. Chang / A. Parks



Slam Us Open M. Linette / B. Pera • M. Linette / B. Pera 0 5 S. Chang / A. Parks S. Chang / A. Parks 0 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Linette / B. Pera 5-6 S. Chang / A. Parks 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Linette / B. Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Chang / A. Parks 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Linette / B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 S. Chang / A. Parks 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Linette / B. Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Chang / A. Parks 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 1-3 → 2-3 M. Linette / B. Pera 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Chang / A. Parks 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Linette / B. Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Chang / A. Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

M. Arevalo / J. Rojer vs R. Galloway / A. Olivetti



Il match deve ancora iniziare

W. Koolhof / N. Skupski vs N. Lammons / J. Withrow



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open A. Danilina / H. Heliovaara A. Danilina / H. Heliovaara 40 6 Y. Xu / J. Vliegen • Y. Xu / J. Vliegen 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Xu / J. Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 A. Danilina / H. Heliovaara 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Y. Xu / J. Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Danilina / H. Heliovaara 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 4-4 → 5-4 Y. Xu / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Danilina / H. Heliovaara 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Xu / J. Vliegen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Danilina / H. Heliovaara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-2 → 3-2 Y. Xu / J. Vliegen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Danilina / H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Xu / J. Vliegen 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Danilina / H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df ace 0-0 → 1-0

A. Danilina/ H. Heliovaaravs Y. Xu/ J. Vliegen

S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin vs H. Nys / J. Zielinski



Il match deve ancora iniziare

B. Strycova / M. Vondrousova vs G. Dabrowski / E. Routliffe



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

A. Frusina vs T. Zhang



Slam Us Open A. Frusina • A. Frusina 0 5 T. Zhang T. Zhang 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Frusina 0-15 5-4 T. Zhang 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Frusina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Frusina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Frusina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Frusina 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 T. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R. Jodar vs N. Basavareddy



Il match deve ancora iniziare

N. Basiletti vs N. Bartunkova



Il match deve ancora iniziare

T. Evans / A. Hamilton vs M. El Allami / A. El Aouni



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

M. Xu vs E. Jones



Slam Us Open M. Xu • M. Xu 40 5 E. Jones [12] E. Jones [12] 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 E. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 E. Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 M. Xu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A df 40-40 df ace A-40 ace ace 2-2 → 3-2 E. Jones 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Xu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Jones 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Xu 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Y. Demin vs H. Jones



Il match deve ancora iniziare

C. Williams vs M. Molder



Il match deve ancora iniziare

F. Pace / A. Teodosescu vs H. Kinoshita / W. Sonobe



Il match deve ancora iniziare

Y. Demin / R. Pacheco Mendez vs A. Forger / M. Rottgering



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open D. Blanch [8] D. Blanch [8] 0 4 3 C. Camus • C. Camus 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Camus 3-0 D. Blanch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 C. Camus 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Blanch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Camus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Blanch 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 C. Camus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Camus 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Blanch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Camus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Blanch 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 C. Camus 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

D. Blanchvs C. Camus

S. Saito vs R. Dencheva



Il match deve ancora iniziare

K. Kang vs F. Cina



Il match deve ancora iniziare

R. Dencheva / E. Yaneva vs S. Ishii / E. Koike



Il match deve ancora iniziare

M. Exsted / C. Woestendick vs C. Caniato / F. Cavallo



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open A. Oktiabreva • A. Oktiabreva 15 4 0 A. Schuman A. Schuman 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Oktiabreva 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Schuman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Oktiabreva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Schuman 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Oktiabreva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 A. Schuman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Oktiabreva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Schuman 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Oktiabreva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Schuman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 A. Oktiabreva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Oktiabreva vs A. Schuman

C. Mahjoob vs D. Panarin



Il match deve ancora iniziare

V. Glozman vs A. Urhobo



Il match deve ancora iniziare

K. Edengren / V. Iakubenko vs H. Matsuoka / D. Panarin



Il match deve ancora iniziare

H. Jones / A. Razeghi vs N. Patrick / M. Kalinin



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

N. Budkov Kjaer vs T. Berkieta



Slam Us Open N. Budkov Kjaer N. Budkov Kjaer 40 6 0 T. Berkieta [12] • T. Berkieta [12] A 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Berkieta 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Berkieta 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 T. Berkieta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Berkieta 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-3 → 2-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Berkieta 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 T. Berkieta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

R. Jamrichova vs N. Sato



Il match deve ancora iniziare

P. Schoen vs J. Fonseca



Il match deve ancora iniziare

E. Perelygina / E. Sartz-Lunde vs H. Klugman / M. Xu



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open K. Sidorova • K. Sidorova 40 5 C. Esquiva Banuls [16] C. Esquiva Banuls [16] 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Sidorova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-4 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Sidorova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Esquiva Banuls 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 K. Sidorova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 2-2 → 3-2 K. Sidorova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 2-2 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 K. Sidorova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

K. Sidorova vs C. Esquiva Banuls

E. Yaneva vs M. Slama



Il match deve ancora iniziare

F. De Michele vs M. Forbes



Il match deve ancora iniziare

A. Harmon / M. Slama vs A. Kovackova / L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

K. Edengren vs O. Ojakaar



Slam Us Open K. Edengren • K. Edengren 30 3 0 O. Ojakaar O. Ojakaar 15 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Edengren 15-0 15-15 30-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Ojakaar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Edengren 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 O. Ojakaar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 K. Edengren 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 O. Ojakaar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 K. Edengren 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 O. Ojakaar 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Edengren 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 O. Ojakaar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

R. Horovitz vs R. Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

M. Stojsavljevic vs K. Quevedo



Il match deve ancora iniziare

N. Budkov Kjaer / L. Poertner vs F. Bondioli / J. Schwaerzler



Il match deve ancora iniziare

M. Gae / A. Gureva vs Z. Pawlikowska / M. Stankiewicz



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open E. Koike [6] • E. Koike [6] 0 5 T. Grant T. Grant 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Koike 5-5 T. Grant 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 E. Koike 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 E. Koike 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 E. Koike 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 E. Koike 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Grant 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Koike 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

E. Koikevs T. Grant

A. Penickova vs S. Ishii



Il match deve ancora iniziare

A. Ganesan vs J. Hrazdil



Il match deve ancora iniziare

T. Grant / I. Jovic vs T. Kostovic / G. Nahum



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open T. Kostovic [14] T. Kostovic [14] 0 4 F. Pace • F. Pace 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Pace 4-5 T. Kostovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 F. Pace 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Kostovic 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 F. Pace 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Pace 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 F. Pace 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Kostovicvs F. Pace

I. Ivanova vs V. Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

Y. Zhou vs M. Mrva



Il match deve ancora iniziare

V. Osuigwe / T. Rabman vs S. Saito / N. Sato



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

H. Klugman vs K. Penickova



Slam Us Open H. Klugman • H. Klugman 30 6 1 K. Penickova K. Penickova 40 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Klugman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Klugman 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Klugman 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 6-2 K. Penickova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 H. Klugman 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Penickova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 H. Klugman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Penickova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 H. Klugman 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 K. Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

J. Kim vs R. Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

T. Valentova vs A. Tu



Il match deve ancora iniziare

B. Djuric / A. Gea vs S. Eriksson / J. Kim



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Schwaerzler [13] J. Schwaerzler [13] 0 5 P. Marinkov • P. Marinkov 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Marinkov 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 J. Schwaerzler 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Marinkov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Schwaerzler 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 P. Marinkov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 P. Marinkov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 P. Marinkov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

J. Schwaerzlervs P. Marinkov

A. Gureva vs O. Center



Il match deve ancora iniziare

J. Leach / C. Ngounoue vs A. Karahan / H. Roh



Il match deve ancora iniziare

P. Marinkov / Y. Nandal vs T. Berkieta / H. Searle



Il match deve ancora iniziare