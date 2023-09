Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo anche Novak Djokovic e i Junior italiani (Live)

Us Open 2023

🇺🇸🎾🏆 Us Open – 4° Turno – hard

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

T. Paul vs B. Shelton



Slam Us Open T. Paul [14] • T. Paul [14] 0 0 B. Shelton B. Shelton 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Paul 0-0

C. Wozniacki vs C. Gauff



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

B. Gojo vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

I. Swiatek vs J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

K. Muchova vs X. Wang



Slam Us Open K. Muchova [10] • K. Muchova [10] 15 6 1 X. Wang X. Wang 30 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 1-1 X. Wang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 X. Wang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 K. Muchova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 X. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 X. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 2-2 X. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 X. Wang 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Cirstea vs B. Bencic



Il match deve ancora iniziare

R. Hijikata vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

D. Stricker vs T. Fritz



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open K. Pliskova / D. Vekic K. Pliskova / D. Vekic 2 6 L. Fernandez / T. Townsend [6] L. Fernandez / T. Townsend [6] 4* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* 6-6 L. Fernandez / T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-30 ace 6-5 → 6-6 K. Pliskova / D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 L. Fernandez / T. Townsend 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 K. Pliskova / D. Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 L. Fernandez / T. Townsend 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 K. Pliskova / D. Vekic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 L. Fernandez / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Pliskova / D. Vekic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 L. Fernandez / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Pliskova / D. Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 L. Fernandez / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Pliskova / D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Pliskova/ D. Vekicvs L. Fernandez/ T. Townsend

J. Pegula / A. Krajicek vs B. Mattek-Sands / J. Murray



Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez / A. Molteni vs T. Griekspoor / T. Kokkinakis



Il match deve ancora iniziare

T. Townsend / B. Shelton vs A. Sutjiadi / R. Bopanna



Il match deve ancora iniziare

M. McDonald / A. Mies vs R. Ram / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open P. Herbert / N. Mahut • P. Herbert / N. Mahut 30 7 1 M. Granollers / H. Zeballos [8] M. Granollers / H. Zeballos [8] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 ace 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 ace 3-0* 4-0* df 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

P. Herbert/ N. Mahutvs M. Granollers/ H. Zeballos

R. Montgomery / C. Ngounoue vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

G. Olmos / T. Puetz vs D. Schuurs / H. Nys



Il match deve ancora iniziare

R. Montgomery / A. Michelsen vs E. Perez / J. Rojer



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open J. Cash / H. Patten J. Cash / H. Patten 0 4 4 R. Bopanna / M. Ebden [6] • R. Bopanna / M. Ebden [6] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Bopanna / M. Ebden 4-3 J. Cash / H. Patten 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 4-3 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Cash / H. Patten 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Cash / H. Patten 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Cash / H. Patten 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Cash / H. Patten 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Cash / H. Patten 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 3-4 R. Bopanna / M. Ebden 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 J. Cash / H. Patten 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Cash / H. Patten 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bopanna / M. Ebden 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Cash / H. Patten 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

J. Cash/ H. Pattenvs R. Bopanna/ M. Ebden

J. Brady / L. Stefani vs T. Maria / A. Rus



Il match deve ancora iniziare

E. Avanesyan / K. Rakhimova vs S. Hsieh / X. Wang



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

Y. Zhou vs L. Poertner



Slam Us Open Y. Zhou [9] • Y. Zhou [9] 15 6 3 L. Poertner L. Poertner 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Zhou 15-0 3-3 L. Poertner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Poertner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Poertner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace ace df A-40 ace 1-0 → 1-1 Y. Zhou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Poertner 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Poertner 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 Y. Zhou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Poertner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Poertner 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 L. Poertner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Bernales vs N. Sato



Il match deve ancora iniziare

A. Shah vs K. Kang



Il match deve ancora iniziare

A. Harmon vs E. Perelygina



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

P. Schoen vs C. Woestendick



Slam Us Open P. Schoen • P. Schoen 0 6 5 C. Woestendick C. Woestendick 0 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Schoen 5-4 C. Woestendick 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Schoen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Woestendick 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Schoen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 C. Woestendick 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 P. Schoen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Woestendick 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Schoen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Woestendick 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Schoen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 C. Woestendick 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 P. Schoen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Woestendick 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 P. Schoen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. Woestendick 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Schoen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Woestendick 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Schoen 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

T. Evans vs K. Sidorova



Il match deve ancora iniziare

A. Forger vs L. Tien



Il match deve ancora iniziare

I. Lacy vs L. Perez Alarcon



Il match deve ancora iniziare

A. Gea vs K. Bigun



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

A. Urhobovs M. Crossley

R. Jamrichova vs M. Joint



Il match deve ancora iniziare

C. Williams vs G. Vulpitta



Il match deve ancora iniziare

Y. Nandal vs H. Searle



Il match deve ancora iniziare

Z. Pawlikowska vs T. Rabman



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

V. Glozman vs E. McDonald



Slam Us Open V. Glozman V. Glozman 0 6 4 E. McDonald • E. McDonald 0 1 1 Vincitore: V. Glozman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. McDonald 4-1 V. Glozman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 E. McDonald 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 V. Glozman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 E. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 V. Glozman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Y. Demin vs O. Bonding



Il match deve ancora iniziare

S. Park vs F. Cina



Il match deve ancora iniziare

G. Maduzzi vs K. Hui



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

B. Djuric vs F. De Michele



Slam Us Open B. Djuric [10] • B. Djuric [10] 0 4 3 F. De Michele F. De Michele 15 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Djuric 0-15 3-5 F. De Michele 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Djuric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 F. De Michele 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Djuric 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-2 → 3-2 F. De Michele 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Djuric 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 F. De Michele 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 B. Djuric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. De Michele 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 B. Djuric 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. De Michele 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Djuric 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 F. De Michele 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Djuric 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. De Michele 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 B. Djuric 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. De Michele 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 B. Djuric 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 0-1

N. Bartunkova vs R. Munk Mortensen



Il match deve ancora iniziare

T. Valentova vs L. Taylor



Il match deve ancora iniziare

C. Caniato vs A. Razeghi



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open M. Forbes M. Forbes 6 6 M. Kriznik M. Kriznik 3 2 Vincitore: M. Forbes Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Forbes 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Kriznik 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 M. Forbes 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Kriznik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Forbes 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Kriznik 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Forbes 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kriznik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Forbes 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 M. Kriznik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Forbes 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 5-1 → 5-2 M. Kriznik 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 M. Forbes 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Kriznik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 M. Forbes 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Kriznik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 M. Forbes 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Forbesvs M. Kriznik

C. McNeil vs C. Esquiva Banuls



Il match deve ancora iniziare

A. Ganesan vs M. Dahlin



Il match deve ancora iniziare

S. Lam vs L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

A. Kovackova vs M. Gae



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open S. Saito [4] S. Saito [4] 0 6 3 A. Teodosescu • A. Teodosescu 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Teodosescu 3-1 S. Saito 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-0 → 3-1 A. Teodosescu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 3-0 S. Saito 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Teodosescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Saito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 6-3 A. Teodosescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Saito 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Teodosescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Saito 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 3-1 → 3-2 A. Teodosescu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 S. Saito 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Teodosescu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 S. Saito 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Saitovs A. Teodosescu

M. Exsted vs H. Jones



Il match deve ancora iniziare

C. Mester vs K. Quevedo



Il match deve ancora iniziare

J. Prado Angelo vs F. Cavallo



Il match deve ancora iniziare

F. Bondioli vs J. Filip



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

O. Center vs M. Stankiewicz



Slam Us Open O. Center • O. Center 40 3 3 M. Stankiewicz M. Stankiewicz 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 O. Center 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-0 M. Stankiewicz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 O. Center 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 M. Stankiewicz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Center 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-5 → 3-6 M. Stankiewicz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 O. Center 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 2-4 → 2-5 M. Stankiewicz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 O. Center 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Stankiewicz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 O. Center 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Stankiewicz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 O. Center 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df df 0-0 → 0-1

N. Basiletti vs A. Hamilton



Il match deve ancora iniziare

M. Molder vs P. Barbier Gazeu



Il match deve ancora iniziare

H. Roh vs T. Svajda



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 17:00

A. Anazagasty-Pursoo vs R. Dencheva



Slam Us Open A. Anazagasty-Pursoo A. Anazagasty-Pursoo 4 1 R. Dencheva R. Dencheva 6 6 Vincitore: R. Dencheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Dencheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Anazagasty-Pursoo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-5 → 1-5 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 A. Anazagasty-Pursoo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-3 → 0-4 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Anazagasty-Pursoo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Anazagasty-Pursoo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Anazagasty-Pursoo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Dencheva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Anazagasty-Pursoo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Anazagasty-Pursoo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Anazagasty-Pursoo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Dencheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Z. Ji vs M. Mrva



Il match deve ancora iniziare

L. Moyano vs A. Tu



Il match deve ancora iniziare

H. Matsuoka vs S. Eriksson



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open M. Rottgering M. Rottgering 0 3 4 J. Fonseca [7] • J. Fonseca [7] 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Fonseca 4-5 M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 M. Rottgering 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Rottgering 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 M. Rottgering 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Rottgering 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Fonseca 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Rottgering 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Rottgering 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Rottgering 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Rottgeringvs J. Fonseca

R. Sakamoto vs I. Radulov



Il match deve ancora iniziare

M. Stojsavljevic vs W. Sonobe



Il match deve ancora iniziare

I. Jovic vs A. El Aouni



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open A. Gureva [11] • A. Gureva [11] 30 6 2 S. Zhiyenbayeva S. Zhiyenbayeva 15 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Gureva 0-15 15-15 30-15 2-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 A. Gureva 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Gureva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Zhiyenbayeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Gureva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 S. Zhiyenbayeva 0-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Gureva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. Gureva 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Gureva 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Gureva 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Gureva vs S. Zhiyenbayeva

R. Horovitz vs A. Karahan



Il match deve ancora iniziare

J. Hrazdil vs A. Melero Kretzer



Il match deve ancora iniziare

H. Kinoshita vs E. Milic



Il match deve ancora iniziare