Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo anche Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Ons Jabeur (LIVE)

Us Open 2023

🇺🇸🎾🏆 Us Open – 3° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

C. Alcarazvs D. Evans

E. Svitolina vs J. Pegula



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

O. Jabeur vs M. Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

D. Medvedev vs S. Baez



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

C. Burel vs A. Sabalenka



Slam Us Open C. Burel C. Burel 0 1 1 A. Sabalenka [2] • A. Sabalenka [2] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Sabalenka 1-0 C. Burel A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

L. Samsonova vs M. Keys



Il match deve ancora iniziare

S. Wawrinka vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

A. Zverev vs G. Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova vs M. Vondrousova



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

M. Mmoh vs J. Draper



Slam Us Open M. Mmoh M. Mmoh 0 3 J. Draper • J. Draper 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Draper 3-4

A. Rinderknech vs A. Rublev



Il match deve ancora iniziare

C. Gauff / J. Pegula vs C. Bucsa / A. Panova



Il match deve ancora iniziare

K. Boulter vs P. Stearns



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 17:00

D. Kasatkina vs G. Minnen



Slam Us Open D. Kasatkina [13] D. Kasatkina [13] 40 4 G. Minnen • G. Minnen 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Minnen A-40 40-40 4-3

M. Arnaldi vs C. Norrie



Il match deve ancora iniziare

A. Bolsova / R. Masarova vs L. Fernandez / T. Townsend



Il match deve ancora iniziare

N. Jarry vs A. de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

V. Azarenka / B. Haddad Maiavs D. Krawczyk/ D. Schuurs

P. Tsitsipas / S. Tsitsipas vs I. Dodig / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

Q. Zheng vs L. Bronzetti



Il match deve ancora iniziare

G. Minnen / Y. Wickmayer vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 19:00

F. Wu / L. Zhu vs G. Dabrowski / E. Routliffe



Il match deve ancora iniziare

R. Haase / N. Mektic vs M. McDonald / A. Mies



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 19:00

S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin vs N. Barrientos / A. Goransson



Il match deve ancora iniziare

B. McLachlan / Y. Nishioka vs R. Ram / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

Z. Yang / K. Krawietz vs B. Strycova / S. Gonzalez



Il match deve ancora iniziare

Slam Us Open A. Krueger / E. Quinn A. Krueger / E. Quinn 0 2 2 Y. Xu / J. Vliegen • Y. Xu / J. Vliegen 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Xu / J. Vliegen 2-1 A. Krueger / E. Quinn 40-15 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

A. Krueger/ E. Quinnvs Y. Xu/ J. Vliegen

S. Chang / A. Parks vs H. Chan / G. Olmos



Il match deve ancora iniziare

V. Kudermetova / L. Samsonova vs J. Brady / L. Stefani



Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez / A. Molteni vs A. Mannarino / A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 19:00

M. Middelkoop / M. Pavic vs V. Kirkov / D. Kudla



Il match deve ancora iniziare

N. Melichar-Martinez / E. Perez vs M. Linette / B. Pera



Il match deve ancora iniziare

E. Shibahara / M. Pavic vs S. Hsieh / M. Arevalo



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 19:00

R. Galloway / A. Olivetti vs L. Glasspool / H. Heliovaara



Il match deve ancora iniziare

L. Djere / M. Huesler vs H. Nys / J. Zielinski



Il match deve ancora iniziare

A. Danilina / H. Heliovaara vs A. Parks / D. Kudla



Il match deve ancora iniziare