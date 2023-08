Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo 5 azzurri (LIVE)

Masters e WTA 1000 Cincinnati – 2° Turno – hard

1. [Q] Martina Trevisanvs [3] Jessica Pegula

2. [1] Iga Swiatek vs [WC] Danielle Collins (non prima ore: 18:00)



3. [4] Stefanos Tsitsipas vs Ben Shelton



4. Alejandro Davidovich Fokina vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 01:00)



5. Mayar Sherif vs [7] Coco Gauff (non prima ore: 02:30)



Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Musetti vs [3] Daniil Medvedev



2. [8] Jannik Sinner vs [Q] Dusan Lajovic



3. Qinwen Zheng vs [WC] Venus Williams (non prima ore: 21:00)



4. [Q] Ann Li vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 01:00)



5. [10] Frances Tiafoe vs [WC] Stan Wawrinka



Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ugo Humbert vs [14] Tommy Paul



2. Lorenzo Sonego vs [9] Taylor Fritz



3. Hubert Hurkacz vs [15] Borna Coric



4. [4] Elena Rybakina vs Jelena Ostapenko (non prima ore: 23:00)



5. Donna Vekic vs Victoria Azarenka



Porsche Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Daria Kasatkina vs [LL] Varvara Gracheva



2. [10] Marketa Vondrousova vs Anastasia Potapova (non prima ore: 18:00)



3. [8] Maria Sakkari vs Sorana Cirstea



4. [9] Petra Kvitova vs [Q] Linda Noskova



5. Elise Mertens vs Marie Bouzkova (non prima ore: 23:00)



Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Alexander Zverev vs Yoshihito Nishioka



2. [Q] Max Purcell vs [5] Casper Ruud



3. [PR] Gael Monfils vs Alex de Minaur



4. [6] Holger Rune vs [WC] Mackenzie McDonald



5. Rinky Hijikata / Jason Kubler vs Hubert Hurkacz / Mate Pavic



ATP Cincinnati Rinky Hijikata / Jason Kubler • Rinky Hijikata / Jason Kubler 15 6 Hubert Hurkacz / Mate Pavic Hubert Hurkacz / Mate Pavic 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Hijikata / Kubler 40-40 15-0 6-5 H. Hurkacz / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-5 → 6-5 R. Hijikata / Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Hurkacz / Pavic 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Hijikata / Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Hurkacz / Pavic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata / Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Hurkacz / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata / Kubler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Hurkacz / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 R. Hijikata / Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Hurkacz / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [OSE] Alycia Parks / Taylor Townsend vs Latisha Chan / Zhaoxuan Yang



2. [3] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs Tereza Mihalikova / Yifan Xu



3. Petra Martic vs Karolina Muchova (non prima ore: 20:00)



4. [Q] Jasmine Paolini vs [Q] Cristina Bucsa



5. [WC] Jennifer Brady / Asia Muhammad vs [7] Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos (non prima ore: After Suitable Rest)



6. [OSE] Irina-Camelia Begu / Sara Sorribes Tormo vs [2] Storm Hunter / Elise Mertens (non prima ore: To Be Arranged)



Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Robin Haase / Karen Khachanov vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



2. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury



3. [WC] Emma Navarro / Peyton Stearns vs [4] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs



4. [6] Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang vs [OSE] Anna Blinkova / Varvara Gracheva (non prima ore: After Suitable Rest)



5. [WC] Bethanie Mattek-Sands / Anastasia Potapova vs Anastasia Pavlyuchenkova / Luisa Stefani (non prima ore: After Suitable Rest)



6. Miyu Kato / Aldila Sutjiadi vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe



Court 11 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Felix Auger-Aliassime / Adrian Mannarino



2. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Max Purcell / Andrey Rublev



ATP Cincinnati Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara • Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 0 6 1 Max Purcell / Andrey Rublev Max Purcell / Andrey Rublev 0 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Glasspool / Heliovaara 1-2 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Glasspool / Heliovaara 40-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Purcell / Rublev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 M. Purcell / Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Purcell / Rublev 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Purcell / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Purcell / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego vs [8] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



