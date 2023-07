Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo l’attesa sfida tra Alcaraz vs Rune (LIVE)

Wimbledon – Quarti di Finale – erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

O. Jabeur vs E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

C. Alcaraz vs H. Rune



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Keysvs A. Sabalenka

D. Medvedev vs C. Eubanks



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

S. Hunter/ E. Mertensvs N. Bains/ M. Lumsden

K. Krawietz / T. Puetz vs J. Murray / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

A. Petkovic / M. Rybarikova vs K. Clijsters / M. Hingis



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

N. Lammons/ J. Withrowvs M. Granollers/ H. Zeballos

W. Koolhof / N. Skupski vs A. Behar / A. Pavlasek



Il match deve ancora iniziare

M. Pavic / L. Kichenok vs J. O’Mara / O. Nicholls



Il match deve ancora iniziare

B. Bryan / M. Bryan vs A. Sa / B. Soares



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

F. Pacevs R. Stoiber

J. Delgado / J. Marray vs M. Baghdatis / X. Malisse



Il match deve ancora iniziare

T. Griekspoor / B. Stevens vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

J. Konta / S. Mirza vs F. Schiavone / R. Vinci



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Woodforde/ M. Navratilovavs T. Johansson/ B. Schett

M. Middelkoop / A. Sutjiadi vs J. Vliegen / Y. Xu



Il match deve ancora iniziare

R. Dencheva vs C. Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

V. Frydrych / P. Weir vs F. Bondioli / F. Cina



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

H. Searle vs A. Gea



Il match deve ancora iniziare

N. Bartunkova vs M. Xu



Il match deve ancora iniziare

E. Jones vs M. Stojsavljevic



Il match deve ancora iniziare

A. Kovackova / L. Samsonova vs R. Stoiber / M. Xu



Il match deve ancora iniziare

H. Klugman / I. Lacy vs N. Bartunkova / N. Vargova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

L. Sciahbasivs D. Blanch

S. Ishii vs H. Klugman



Il match deve ancora iniziare

R. Sakamoto vs J. Fonseca



Il match deve ancora iniziare

P. Brunclik / C. Woestendick vs B. Djuric / A. Gea



Il match deve ancora iniziare

T. Evans / A. Hamilton vs W. Sonobe / T. Valentova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

K. Bigunvs Y. Zhou

T. Preston vs E. Koike



Il match deve ancora iniziare

C. Williams vs A. Melero Kretzer



Il match deve ancora iniziare

F. Blaydes / B. Gusic Wan vs D. Blanch / R. Horovitz



Il match deve ancora iniziare

A. Melero Kretzer / R. Pacheco Mendez vs F. Cavallo / I. Parisca



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Y. Deminvs A. Ghibaudo

T. Berkieta vs R. Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

N. Budkov Kjaer vs I. Radulov



Il match deve ancora iniziare

T. Berkieta / H. Searle vs K. Bigun / Y. Zhou



Il match deve ancora iniziare

N. Budkov Kjaer / S. Eriksson vs J. Fonseca / J. Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

R. Jamrichova vs R. Munk Mortensen



Il match deve ancora iniziare

A. Korneeva vs G. Greco Lucchina



Il match deve ancora iniziare

E. McDonald / L. Moyano vs I. Haddad / H. Read



Il match deve ancora iniziare

Z. Pawlikowska / L. Taylor vs R. Jamrichova / F. Urgesi



Il match deve ancora iniziare

H. Kinoshita / S. Saito vs H. Oluwadare / M. Stojsavljevic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Z. Pawlikowska/ L. Taylorvs D. Suvirdjonkova/ V. Valdmannova

L. Perez Alarcon / K. Quevedo vs R. Gilheany / D. Piani



Il match deve ancora iniziare

P. Barbier Gazeu / V. Radjenovic vs J. Filip / G. Vulpitta



Il match deve ancora iniziare

L. Perez Alarcon / K. Quevedo vs A. Harmon / V. Ray



Il match deve ancora iniziare

Y. Demin / C. Williams vs C. Caniato / F. Romano



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 12:00am

I. Haddad / H. Read vs C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas



Il match deve ancora iniziare

A. Kovackova / L. Samsonova vs M. El Allami / A. El Aouni



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova / M. Rowinska vs E. Blackford / G. Roach



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

D. De Grootvs K. Montjane

N. Vink vs A. Lapthorne



Il match deve ancora iniziare

G. Fernandez vs G. Reid



Il match deve ancora iniziare

J. Gerard vs A. Hewett



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

A. Van Kootvs L. Shuker

M. Ohtani vs Y. Kamiji



Il match deve ancora iniziare

G. Slade vs H. Davidson



Il match deve ancora iniziare

M. De La Puente vs R. Spaargaren



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

J. Griffioenvs Z. Zhu

D. Wagner vs D. Ramphadi



Il match deve ancora iniziare

R. Shaw vs S. Schroder



Il match deve ancora iniziare

T. Oda vs T. Miki



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

S. Ishii/ E. Koikevs I. Ivanova/ M. Rowinska

G. Rusedski / C. Martinez vs T. Enqvist / A. Keothavong



Il match deve ancora iniziare