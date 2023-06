Roland Garros: I risultati con il dettaglio del Day 13. Casper Ruud è il secondo finalista. Sarà finale con Novak Djokovic

Per il secondo anno di fila, il norvegese Casper Ruud raggiunge la finale del Roland Garros. Dominando il tedesco Alexander Zverev con un punteggio di 6-3, 6-4, 6-0, Ruud si è assicurato un posto nella finale di domenica contro Novak Djokovic. La differenza di abilità sul Philippe Chatrier era evidente: Ruud era solido, impeccabile e preciso, mentre Zverev giocava una partita discontinua, con pochi momenti di eccellenza e numerosi cali. Per Ruud, la partita di domenica rappresenta la terza finale in uno slam e l’opportunità di conquistare il suo primo titolo. Tuttavia, dall’altra parte della rete ci sarà Djokovic, che ha l’ambizione di diventare il più vincente di tutti i tempi.

Il primo set ha evidenziato un Ruud estremamente concentrato fin dall’inizio: il norvegese ha tenuto il servizio a zero e ha fatto un break che lo ha portato sul 2-0. Zverev ha risposto immediatamente e, in un lungo terzo game, ha avuto ben cinque occasioni per fare il controbreak, riuscendo a segno. Tuttavia, lo sforzo non ha fruttato: il tedesco ha subito un altro break e questa volta, il finalista in carica è riuscito a sfruttare il proprio vantaggio fino alla fine. Un set point non sfruttato da Ruud nell’ottavo game, una palla break annullata nel nono e poi la chiusura del set: 6-3 dopo 47 minuti.

Nel secondo set, il gioco di Zverev è migliorato notevolmente: il tedesco ha iniziato a servire meglio, ha colpito più forte con il dritto e ha iniziato a mettere in difficoltà il tennista scandinavo. Nel quarto game, Ruud ha risposto molto bene alla pressione del suo avversario e ha rovesciato una situazione di 0-40, pareggiando sul 2-2. Superato questo momento critico, il quarto giocatore del mondo ha iniziato a mostrare tutto il suo repertorio tecnico e in breve tempo, ha ripreso il controllo della partita, costringendo Zverev un paio di metri dietro la riga di fondocampo. Nel settimo game, un break ha fatto tutta la differenza: 6-4 Ruud.

Nel terzo set, Zverev sembrava aver perso la fiducia e ha iniziato a commettere errori su errori: due smash comodi sparati in tribuna, uno schiaffo al volo di rovescio che è uscito di metri e alcuni doppi falli. Ruud, invece, è rimasto incredibilmente solido, ha fatto due break all’avversario e ha portato il punteggio sul 3-0. Zverev ha perso completamente la bussola ed ha perso la partita qualche minuto più avanti per 6 a 0.

Roland Garros – Semifinali – terra

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Kgothatso Montjane / Yui Kamiji vs Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede



GS Roland Garros Kgothatso Montjane / Yui Kamiji [1] Kgothatso Montjane / Yui Kamiji [1] 6 6 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 1 2 Vincitore: Kgothatso MontjaneYui Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic (non prima 14:45)



GS Roland Garros Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 3 7 1 1 Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 6 5 6 6 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Carlos Alcaraz 1-1 → 1-2 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Novak Djokovic 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Novak Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Novak Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Casper Ruud vs Alexander Zverev (non prima 17:30)



GS Roland Garros Casper Ruud [4] Casper Ruud [4] 6 6 6 Alexander Zverev [22] Alexander Zverev [22] 3 4 0 Vincitore: Casper Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Casper Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Casper Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Alexander Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ruud Zverev Aces 5 3 Double faults 1 2 First serve 55/89 (62%) 47/69 (68%) Win on 1st serve 39/55 (71%) 26/47 (55%) Win on 2nd serve 18/34 (53%) 10/22 (45%) Max Speed 209 km/h (129 mph) 222 km/h (137 mph) 1st Serve Average Speed 191 km/h (118 mph) 208 km/h (129 mph) 2nd Serve Average Speed 152 km/h (94 mph) 159 km/h (98 mph) Break points won 6/10 (60%) 1/9 (11%) Receiving points won 33/69 (48%) 32/89 (36%) Winners 25 31 Unforced errors 19 37 Forced errors 18 28 Net points won 11/14 (79%) 13/28 (46%)

GS Roland Garros Tatiana Golovin / Nathalie Dechy • Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 0 6 3 0 Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport 0 1 6 1 Vincitore: Daniela HantuchovaLindsay Davenport Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 0-1 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 5-8 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Daniela Hantuchova / Lindsay Davenport 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Tatiana Golovin / Nathalie Dechy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Tatiana Golovin/ Nathalie Dechyvs Daniela Hantuchova/ Lindsay Davenport

Mats Wilander / Sergi Bruguera vs Arnaud Clement / Mansour Bahrami



GS Roland Garros Mats Wilander / Sergi Bruguera • Mats Wilander / Sergi Bruguera 0 6 3 1 Arnaud Clement / Mansour Bahrami Arnaud Clement / Mansour Bahrami 0 3 6 0 Vincitore: Mats WilanderSergi Bruguera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mats Wilander / Sergi Bruguera 1-0 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 5-6 6-6 6-7 6-8 7-8 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mats Wilander / Sergi Bruguera 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Mats Wilander / Sergi Bruguera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Mats Wilander / Sergi Bruguera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Mats Wilander / Sergi Bruguera 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Mats Wilander / Sergi Bruguera 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Mats Wilander / Sergi Bruguera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Mats Wilander / Sergi Bruguera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Mats Wilander / Sergi Bruguera 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Mats Wilander / Sergi Bruguera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Arnaud Clement / Mansour Bahrami 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Michael Chang / Flavia Pennetta vs Henri Leconte / Francesca Schiavone



GS Roland Garros Michael Chang / Flavia Pennetta • Michael Chang / Flavia Pennetta 0 6 6 1 Henri Leconte / Francesca Schiavone Henri Leconte / Francesca Schiavone 0 2 7 0 Vincitore: Michael ChangFlavia Pennetta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Michael Chang / Flavia Pennetta 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Taylor Townsend / Leylah Fernandez vs Jessica Pegula / Coco Gauff



GS Roland Garros Taylor Townsend / Leylah Fernandez [10] Taylor Townsend / Leylah Fernandez [10] 6 6 Jessica Pegula / Coco Gauff [2] Jessica Pegula / Coco Gauff [2] 0 4 Vincitore: Taylor TownsendLeylah Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jessica Pegula / Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula / Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Jessica Pegula / Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jessica Pegula / Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Taylor Townsend / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez vs Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh



GS Roland Garros Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez [6] Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez [6] 2 6 3 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 6 3 6 Vincitore: Xinyu WangSu-Wei Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Alina Korneeva [3] Alina Korneeva [3] 6 6 Alisa Oktiabreva Alisa Oktiabreva 1 1 Vincitore: Alina Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alisa Oktiabreva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Alisa Oktiabreva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Alisa Oktiabreva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Alisa Oktiabreva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Alisa Oktiabreva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Alina Korneevavs Alisa Oktiabreva

Darwin Blanch vs Dino Prizmic



GS Roland Garros Darwin Blanch Darwin Blanch 3 2 Dino Prizmic [3] Dino Prizmic [3] 6 6 Vincitore: Dino Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Dino Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Darwin Blanch 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Dino Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Darwin Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Dino Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Darwin Blanch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Dino Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Darwin Blanch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Dino Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Darwin Blanch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Dino Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Darwin Blanch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Dino Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Dino Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Dino Prizmic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Sarah Saito / Alina Korneeva vs Federica Urgesi / Renata Jamrichova



GS Roland Garros Sarah Saito / Alina Korneeva [1] Sarah Saito / Alina Korneeva [1] 7 6 Federica Urgesi / Renata Jamrichova [3] Federica Urgesi / Renata Jamrichova [3] 5 1 Vincitore: Sarah SaitoAlina Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Sarah Saito / Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Sarah Saito / Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Sarah Saito / Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sarah Saito / Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Sarah Saito / Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Sarah Saito / Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Sarah Saito / Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Sarah Saito / Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Sarah Saito / Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Federica Urgesi / Renata Jamrichova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Jan Hrazdil / Charlie Camus vs Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi



GS Roland Garros Jan Hrazdil / Charlie Camus Jan Hrazdil / Charlie Camus 5 6 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 7 7 Vincitore: Gabriele VulpittaLorenzo Sciahbasi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Jan Hrazdil / Charlie Camus 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Jan Hrazdil / Charlie Camus 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Jan Hrazdil / Charlie Camus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Jan Hrazdil / Charlie Camus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Jan Hrazdil / Charlie Camus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Jan Hrazdil / Charlie Camus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Jan Hrazdil / Charlie Camus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Jan Hrazdil / Charlie Camus 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jan Hrazdil / Charlie Camus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Jan Hrazdil / Charlie Camus 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Jan Hrazdil / Charlie Camus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Jan Hrazdil / Charlie Camus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Maria Florencia Moreno / Diede De groot • Maria Florencia Moreno / Diede De groot 0 6 3 1 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka [2] Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka [2] 0 3 6 0 Vincitore: Maria Florencia MorenoDiede De groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 1-0 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 5-9 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Maria Florencia Moreno / Diede De groot 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Maria Florencia Moreno/ Diede De grootvs Zhenzhen Zhu/ Manami Tanaka

Takashi Sanada / Stephane Houdet vs Gustavo Fernandez / Martin De la puente



GS Roland Garros Takashi Sanada / Stephane Houdet Takashi Sanada / Stephane Houdet 3 3 Gustavo Fernandez / Martin De la puente [2] Gustavo Fernandez / Martin De la puente [2] 6 6 Vincitore: Gustavo FernandezMartin De la puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Takashi Sanada / Stephane Houdet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Gustavo Fernandez / Martin De la puente 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Takashi Sanada / Stephane Houdet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Gustavo Fernandez / Martin De la puente 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Takashi Sanada / Stephane Houdet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Gustavo Fernandez / Martin De la puente 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Takashi Sanada / Stephane Houdet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Gustavo Fernandez / Martin De la puente 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Takashi Sanada / Stephane Houdet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Gustavo Fernandez / Martin De la puente 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Takashi Sanada / Stephane Houdet 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Gustavo Fernandez / Martin De la puente 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Takashi Sanada / Stephane Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Gustavo Fernandez / Martin De la puente 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Takashi Sanada / Stephane Houdet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Gustavo Fernandez / Martin De la puente 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Takashi Sanada / Stephane Houdet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Gustavo Fernandez / Martin De la puente 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Gordon Reid / Alfie Hewett vs Tokito Oda / Joachim Gerard



GS Roland Garros Gordon Reid / Alfie Hewett [1] Gordon Reid / Alfie Hewett [1] 6 6 Tokito Oda / Joachim Gerard Tokito Oda / Joachim Gerard 2 2 Vincitore: Gordon ReidAlfie Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Tokito Oda / Joachim Gerard 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 0-30 0-40 5-0 → 5-1 Tokito Oda / Joachim Gerard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Tokito Oda / Joachim Gerard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Tokito Oda / Joachim Gerard 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tokito Oda / Joachim Gerard 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Tokito Oda / Joachim Gerard 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Tokito Oda / Joachim Gerard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Gordon Reid / Alfie Hewett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Tokito Oda / Joachim Gerard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 11:00

Juan Carlos Prado angelo vs Learner Tien



GS Roland Garros Juan Carlos Prado angelo [8] Juan Carlos Prado angelo [8] 6 7 Learner Tien Learner Tien 1 5 Vincitore: Juan Carlos Prado angelo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Learner Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Learner Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Learner Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Learner Tien 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Learner Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Learner Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Learner Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Learner Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Learner Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Lucciana Perez alarcon vs Anastasiia Gureva



GS Roland Garros Lucciana Perez alarcon [6] Lucciana Perez alarcon [6] 7 7 Anastasiia Gureva Anastasiia Gureva 6 5 Vincitore: Lucciana Perez alarcon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Lucciana Perez alarcon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Anastasiia Gureva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Lucciana Perez alarcon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Anastasiia Gureva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Lucciana Perez alarcon 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anastasiia Gureva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Lucciana Perez alarcon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Anastasiia Gureva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lucciana Perez alarcon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Anastasiia Gureva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Lucciana Perez alarcon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anastasiia Gureva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 Anastasiia Gureva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Lucciana Perez alarcon 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Anastasiia Gureva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Lucciana Perez alarcon 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Anastasiia Gureva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Lucciana Perez alarcon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Anastasiia Gureva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Lucciana Perez alarcon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Anastasiia Gureva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Lucciana Perez alarcon 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Anastasiia Gureva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lucciana Perez alarcon 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin vs Marc Majdandzic / David Fix



GS Roland Garros Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin [1] Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin [1] 6 6 Marc Majdandzic / David Fix Marc Majdandzic / David Fix 2 4 Vincitore: Rodrigo Pacheco mendezYaroslav Demin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Marc Majdandzic / David Fix 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Marc Majdandzic / David Fix 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Marc Majdandzic / David Fix 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Marc Majdandzic / David Fix 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Marc Majdandzic / David Fix 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Marc Majdandzic / David Fix 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Marc Majdandzic / David Fix 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Marc Majdandzic / David Fix 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Marc Majdandzic / David Fix 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ena Koike / Sayaka Ishii vs Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant



GS Roland Garros Ena Koike / Sayaka Ishii [4] Ena Koike / Sayaka Ishii [4] 0 4 Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant [6] Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant [6] 6 6 Vincitore: Clervie NgounoueTyra Caterina Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Ena Koike / Sayaka Ishii 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ena Koike / Sayaka Ishii 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Ena Koike / Sayaka Ishii 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Ena Koike / Sayaka Ishii 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Ena Koike / Sayaka Ishii 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-5 → 0-6 Ena Koike / Sayaka Ishii 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Ena Koike / Sayaka Ishii 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Ena Koike / Sayaka Ishii 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros David Wagner / Koji Sugeno • David Wagner / Koji Sugeno 0 6 6 0 Robert Shaw / Heath Davidson [2] Robert Shaw / Heath Davidson [2] 0 7 4 1 Vincitore: Robert ShawHeath Davidson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 David Wagner / Koji Sugeno 0-1 Robert Shaw / Heath Davidson 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Robert Shaw / Heath Davidson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 David Wagner / Koji Sugeno 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Robert Shaw / Heath Davidson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 David Wagner / Koji Sugeno 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Robert Shaw / Heath Davidson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 David Wagner / Koji Sugeno 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Robert Shaw / Heath Davidson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 David Wagner / Koji Sugeno 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Robert Shaw / Heath Davidson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 David Wagner / Koji Sugeno 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 David Wagner / Koji Sugeno 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Robert Shaw / Heath Davidson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 David Wagner / Koji Sugeno 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Robert Shaw / Heath Davidson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 David Wagner / Koji Sugeno 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Robert Shaw / Heath Davidson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 David Wagner / Koji Sugeno 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Robert Shaw / Heath Davidson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 David Wagner / Koji Sugeno 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Robert Shaw / Heath Davidson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 David Wagner / Koji Sugeno 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Robert Shaw / Heath Davidson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

David Wagner/ Koji Sugenovs Robert Shaw/ Heath Davidson

Niels Vink / Sam Schroder vs Donald Ramphadi / Andy Lapthorne