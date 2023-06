Roland Garros: I risultati con il dettaglio del Day 12. Iga Swiatek seconda finalista. Sarà sfida con Muchova

La tennista polacca numero uno del mondo, Iga Swiatek, si è assicurata un posto nella finale di Roland Garros 2023. Nonostante il match di semifinale non sia stato tra i suoi migliori, Swiatek è riuscita a sconfiggere la brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-2 7-6(7), in un incontro durato 2 ore e 9 minuti, contraddistinto da alti e bassi per entrambe le giocatrici.

La partita è stata caratterizzata da momenti di imprevedibilità, dovuti alla combinazione dell’irregolarità al servizio di Iga e dall’aggressività di Beatriz. Tuttavia, Swiatek ha dimostrato determinazione nel superare le difficoltà e portare a casa il risultato.

Questo risultato segna la quarta finale di Slam per Swiatek, la terza a Roland Garros, e pone fine alla miglior performance di una tennista brasiliana in un torneo di singolare in un Major dopo più di cinque decenni.

Bia Haddad ha iniziato la partita con un break a 0, ma da quel momento in poi Swiatek non ha lasciato alcun scampo nel parziale. La polacca ha dominato gli scambi, realizzato il doppio dei colpi vincenti (8 a 4) e commesso meno errori non forzati (7 a 11). La brasiliana è riuscita a confermare il servizio solo una volta, mentre la campionessa in carica ha chiuso il set 6-2 in 41 minuti.

Nel primo game del secondo set, Haddad ha minacciato di fare un altro break, che è effettivamente arrivato nel terzo gioco. La brasiliana è riuscita a guadagnarsi un vantaggio di 3-1, ma Swiatek è tornata al suo alto livello, pareggiando il set nel sesto game.

Haddad ha avuto opportunità di break nel settimo e nono gioco, ma in entrambi i casi Swiatek ha alzato il livello del suo servizio nei momenti cruciali. La brasiliana ha tuttavia avuto un buon rendimento al servizio, portando il set al tie-break.

Durante il tie-break, Haddad è riuscita a ottenere una mini-break due volte e addirittura un set point nel 12° punto, ma Swiatek è stata in grado di resistere. Haddad ha salvato in maniera spettacolare un match point, ma al secondo, la numero 1 del mondo ha chiuso la partita con il punteggio di 7-6(7) dopo 1 ora e 30 minuti. Questo set è stato il più lungo di qualsiasi altro match completato dalla Swiatek in questo torneo.

Ora è definita la finale: sabato 10, Swiatek se la vedrà con Karolina Muchova, 43ª nel ranking WTA, che ha battuto Sabalenka al tie-break dopo aver salvato un match point. La tennista ceca ha vinto l’unico precedente incontro tra le due. Sarà una finale avvincente e sicuramente ricca di emozioni.

Roland Garros – Semifinali – terra

Tim Puetz/ Miyu Katovs Michael Venus/ Bianca Andreescu

Karolina Muchova vs Aryna Sabalenka (non prima delle 15:00)



Iga Swiatek vs Beatriz Haddad maia



Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Caroline Wozniacki / Kim Clijsters vs Francesca Schiavone / Flavia Pennetta



Andrei Medvedev / Gisela Dulko vs Mats Wilander / Gabriela Sabatini



John Mcenroe / Michael Chang vs Cedric Pioline / Sebastien Grosjean



Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Austin Krajicek / Ivan Dodig



Andreas Mies / Matwe Middelkoop vs Joran Vliegen / Sander Gille



Alisa Oktiabrevavs Clervie Ngounoue

Juan Carlos Prado angelo vs Joel Schwaerzler



Alevtina Ibragimova vs Lucciana Perez alarcon



Jan Hrazdil / Charlie Camus vs Vuk Radjenovic / Paul Barbier gazeu



Court 7 – Ore: 11:00

Diede De groot vs Momoko Ohtani



Alfie Hewett vs Gustavo Fernandez



Maria Florencia Moreno / Diede De groot vs Momoko Ohtani / Jiske Griffioen



Takuya Miki / Daisuke Arai vs Gustavo Fernandez / Martin De la puente



Mayu Crossleyvs Alina Korneeva

Joao Fonseca vs Learner Tien



Sarah Saito / Alina Korneeva vs Mingge Xu / Ranah Akua Stoiber



Hayu Kinoshita / Anastasiia Gureva vs Ena Koike / Sayaka Ishii



Federica Urgesi/ Renata Jamrichovavs Ella Mcdonald/ Mara Gae

Darwin Blanch vs Cooper Williams



Clervie Ngounoue / Tyra Caterina Grant vs Laura Samsonova / Alena Kovackova



Rodrigo Pacheco mendez / Yaroslav Demin vs Cooper Williams / Learner Tien



Court 11 – Ore: 11:00

Dino Prizmic vs Henry Searle



Rebecca Munk mortensen vs Anastasiia Gureva



Maxim Mrva / Federico Bondioli vs Gabriele Vulpitta / Lorenzo Sciahbasi



Marc Majdandzic / David Fix vs Patrick Schoen / Maxwell Exsted



Court 12 – Ore: 11:00

David Wagner vs Sam Schroder



Niels Vink vs Koji Sugeno



Jiske Griffioenvs Yui Kamiji

Martin De la puente vs Tokito Oda



Lucy Shuker / Dana Mathewson vs Emmanuelle Morch / Pauline Deroulede



Ruben Spaargaren / Maikel Scheffers vs Tokito Oda / Joachim Gerard