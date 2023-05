Masters 1000 Roma: Flavio Cobolli supera le qualificazioni. Out al turno decisivo Agamenone, Pellegrino e Maestrelli

Nel turno decisivo delle qualificazioni del prestigioso torneo di Roma, diversi giocatori italiani hanno lottato per guadagnarsi un posto nel tabellone principale.

In una partita ricca di emozioni e colpi di scena, Flavio Cobolli ha affrontato l’americano Emilio Nava. Il giovane talento italiano, dopo aver perso il primo set per 4-6, ha dimostrato grande carattere e determinazione nel rimontare e aggiudicarsi il secondo set per 7-6. La battaglia è proseguita fino al terzo set, dove Cobolli ha saputo mantenere la calma e concludere con un meritato 7-5, garantendosi l’accesso al tabellone principale.

Da segnalare che Flavio nel terzo e decisivo set dopo aver mancato un match point sul 5 a 4 ha piazzato il break decisivo due game più avanti vincendo la partita per 7 a 5.

Purtroppo, le sorti sono state meno favorevoli per Francesco Maestrelli, che ha affrontato il giocatore spagnolo Pedro Martinez Portero. Maestrelli non è riuscito a impensierire il suo avversario, subendo una sconfitta per 6-0 6-2.

Andrea Pellegrino ha dato battaglia nel secondo set al talento australiano Alexei Popyrin in un match molto combattuto. Dopo aver perso il primo set per 6-0, Pellegrino ha lottato con grinta nel secondo set, portandolo al tie-break. Tuttavia, non è stato sufficiente per avere la meglio sull’avversario, che si è aggiudicato il match con un 7-6 nel secondo set.

Infine Franco Agamenone ha affrontato il francese Alexandre Muller. Agamenone non è riuscito a trovare la chiave per contrastare il gioco dell’avversario e ha ceduto per 6-0 6-1.

Masters 1000 Roma – terra

TDQ Muller – Agamenone (0-0) ore 11:00



ATP Rome Alexandre Muller [3] Alexandre Muller [3] 6 6 Franco Agamenone Franco Agamenone 0 1 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Agamenone 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 ace 2-0 → 3-0 F. Agamenone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 F. Agamenone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-0 → 6-0 A. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-0 → 5-0 F. Agamenone 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 A. Muller 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Agamenone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Muller 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

TDQ Popyrin – Pellegrino (0-0) 2 incontro dalle ore 11:00



ATP Rome Alexei Popyrin [1] Alexei Popyrin [1] 6 7 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 0 6 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-0 → 6-0 A. Pellegrino 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Pellegrino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

TDQ Maestrelli – Martinez (0-0) 2 incontro dalle ore 11:00



ATP Rome Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 0 2 Pedro Martinez [23] Pedro Martinez [23] 6 6 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 2-4 P. Martinez 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

TDQ Nava – Cobolli (0-0) 3 incontro dalle ore 11:00



ATP Rome Emilio Nava Emilio Nava 6 6 5 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 4 7 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 E. Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Nava 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 E. Nava 15-0 15-15 30-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Nava 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 E. Nava 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

TDQ Napolitano – Marterer (0-0) 4 incontro dalle ore 11:00