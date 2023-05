Masters 1000 Roma – Qualificazioni: Cinque azzurri volano al turno decisivo. Ok Agamenone, Napolitano, Maestrelli, Cobolli e Pellegrino

Il torneo Masters 1000 di Roma è partito questa mattina con gli incontri del primo turno delle qualificazioni.

Andrea Pellegrino ha sconfitto Raul Brancaccio in tre set, con il punteggio di 6-3, 0-6, 6-3.

Al turno decisivo Andrea sfiderà uno tra Bonadio o Popyrin [1].

Matteo Gigante, invece, ha perso contro Thanasi Kokkinakis in due set, con il punteggio di 7-5, 6-3. Kokkinakis, giocatore australiano, ha dimostrato di avere una maggiore esperienza sul campo rispetto al giovane italiano.

Andrea Vavassori ha lottato duramente contro Pedro Martinez Portero, ma alla fine ha perso in tre set, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-2.

Julian Ocleppo ha perso contro Yannick Hanfmann in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6.

Gianmarco Ferrari ha iniziato bene contro Alexandre Muller, vincendo il primo set 6-2, ma ha poi perso nei successivi due set, con il punteggio di 7-6, 6-4.

Infine, Franco Agamenone ha vinto contro Otto Virtanen in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2. Agamenone ha lottato duramente per pareggiare il punteggio nel secondo set e ha poi dominato nel terzo set, dimostrando di avere buone capacità mentali in campo.

Al turno finale sfiderà Alexandre Muller.