Pre Quali Roma 2023: I risultati completi e il resoconto della Seconda Giornata. In palio una wild card per le qualificazioni (LIVE)

Saranno Melania Delai e Anastasiya Grymalska ad aprire il programma della seconda giornata delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia sul Campo Pietrangeli.

Delai quest’anno ha raggiunto un quarto e una semifinale ITF in doppio, ma a Roma punta a regalarsi un grande sogno in singolare. Ma dovrà vedersela contro l’ex numero 213 del mondo, che può vantare 19 titoli ITF.

A seguire Fausto Tabacco, il maggiore dei due fratelli messinesi, incontrerà Manuel Mazza. Sono questi i due incontri trasmessi in diretta streaming su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel, dove vengono trasmessi integralmente gli incontri di singolare in programma sul Campo Pietrangeli per tutti i giorni di gara. Al termine delle partite, le interviste a caldo saranno realizzate da Nastassja Burnett, ex numero 121 del mondo e già volto di “Race to Foro”, il format di SuperTennis che ha seguito il sogno delle “pre-quali”.

I fratelli Giorgio e Fausto Tabacco torneranno in campo insieme, in doppio, contro Alessandro Ingarao e Antonio Massara nel match che chiuderà il programma sul campo 4.

“Con il passare del tempo stiamo migliorando l’affinità e giocando sempre più tornei in coppia – ha detto Fausto -. Oltre al tabellone di singolare, dove anche io voglio lottare per le qualificazioni, ci teniamo a far bene anche insieme; siamo davvero contenti di esserci”.

In chiusura di giornata, i tifosi possono ammirare Federica Urgesi, che ha una wild card per le qualificazioni in singolare e disputa le pre-qualificazioni in doppio. In questa specialità la 18enne marchigiana ha festeggiato a inizio anno il più prestigioso titolo in carriera, l’Australian Open junior in coppia con la slovacca Renata Jamrichova. Al Foro è in campo con Denise Valente. Le due affronteranno Annalisa Bona e Agnese Zucchini.

Chiudono il programma sul Pietrangeli Niccolò Catini/Gabriele Maria Noce contro Stefano Napolitano/Luca Potenza.

Tra gli altri match interessanti di giornata, la sfida tra Julian Ocleppo e Francesco Forti (secondo match sul campo 2). Ocleppo, figlio dell’ex Davisman Gianni, dopo la pandemia ha vissuto un calvario sportivo che avrebbe tolto motivazioni a molti, quasi a tutti. Ma ha da poco vinto il suo primo torneo della sua seconda vita, il 25 mila dollari di Santa Margherita di Pula. A Roma si metterà alla prova contro il 23enne di Cesenatico, che si allena alla Galimberti Tennis Academy e quest’anno ha trionfato nel torneo ITF da 25 mila dollari di montepremi a Monastir, in Tunisia.

Torna in campo anche Niccolò Ciavarella. Classe 2004, il giovane laziale che fa base allo Sporting Club Eur si è guadagnato sul campo la possibilità di competere nella fase finale delle pre-qualificazioni vincendo l’Open BNL di Orvieto. Oggi, nel secondo match sul Campo 12, affronterà Federico Arnaboldi.

CLICCA QUI – LIVESCORE PREQUALIFICAZIONI ROMA

Ore 10:00 – Delai b. GrymalskaA seguire – Tabacco-Mazza 1-0

CAMPO 1

Ore 10:00 – Spiteri-Giovine 5-7 6-4 6-4

A seguire – Fonio-Baldoni

CAMPO 2

Ore 10:00 – Pedone b. Chiesa 6-4 6-2

A seguire – Ocleppo-Forti 6-3 0-1

CAMPO 3

Ore 10:00 – Ferrando b. Spigarelli 3-6 6-2 6-4

A seguire – Calvanio-Tabacco 0-0

CAMPO 4

Ore 10:00 – Zantedeschi b. Carbonaro 6-3 6-1

A seguire – Guerrieri-Napolitano 2-6 3-5

CAMPO 6

Ore 10:00 – Rocchetti b. Arcidiacono 6-4 7-6(1)

A seguire – Capecchi-Ingarao 4-4

CAMPO 12

Ore 10:00 – Bertoldo b. Catini 6-4 6-2

A seguire – Ciavarella-Arnaboldi 1-6 2-3

CAMPO 13

Ore 10:00 – Ricci-Zucchini 6-4 6-2

A seguire – Serafini-Tomasetto 4-5