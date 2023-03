Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Masters e WTA 1000 Indian Wells – Quarti di Finale – hard

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Cameron Norrie vs [14] Frances Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Coco Gauff vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Daniil Medvedev vs [23] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Maria Sakkari vs P. Kvitova or J. Pegula (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs John Isner / Jack Sock (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 1:00 pm)

Belinda Bencic / Jil Teichmann vs Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund Inizio 21:00



Il match deve ancora iniziare

Magda Linette / Caty McNally vs Shuko Aoyama / Ena Shibahara



Il match deve ancora iniziare

3. Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs Rohan Bopanna / Matthew Ebden (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare