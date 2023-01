Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Australian Open (Australia) – 1°-2° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) I. Swiatek vs C. Osorio



(3) J. Pegula vs A. Sasnovich



(1) R. Nadal vs M. Mcdonald



(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

E. Raducanu vs (7) C. Gauff



(3) S. Tsitsipas vs (WC) R. Hijikata



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) D. Shnaider vs (6) M. Sakkari



A. Molcan vs (6) F. Auger-Aliassime



(10) M. Keys vs X. Wang



Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(WC) J. Millman vs (7) D. Medvedev



K. Muchova vs (13) D. Collins



T. Etcheverryvs (15) J. Sinner

A. Kalinina vs (15) P. Kvitova



(Q) J. Shang vs (16) F. Tiafoe



(18) K. Khachanov vs (WC) J. Kubler



(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))(22) E. Rybakinavs K. Juvan(Q) C. Bucsavs B. Andreescu

T. Kokkinakis vs F. Fognini



GS Australian Open T. Kokkinakis T. Kokkinakis 40 6 6 4 F. Fognini • F. Fognini 15 1 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Kokkinakis 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-1 → 5-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 2-0 → 3-0 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace ace 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))(8) D. Kasatkinavs V. Gracheva

(WC) O. Gadecki vs M. Kostyuk



(11) C. Norrie vs C. Lestienne



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(20) B. Krejcikova vs (Q) C. Burel



(Q) A. Vukic vs (Q) B. Holt



GS Australian Open A. Vukic A. Vukic 0 4 6 2 B. Holt • B. Holt 0 6 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Holt 2-4 A. Vukic 15-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 B. Holt 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Holt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Holt 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Vukic 30-0 ace ace 4-0 → 5-0 B. Holt 0-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 3-0 → 4-0 A. Vukic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 B. Holt 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Vukic 15-0 30-15 30-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Holt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Vukic 15-0 ace 15-15 15-30 ace df 30-30 40-30 df 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 B. Holt 15-0 30-15 3-4 → 3-5 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Vukic 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 B. Holt 15-0 15-30 30-30 40-30 A-40 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))T. Danielvs (20) D. Shapovalov

N. Podoroska vs (24) V. Azarenka



(32) J. Teichmannvs L. Zhu

J. Isner vs A. Mannarino



GS Australian Open J. Isner • J. Isner 30 7 3 A. Mannarino A. Mannarino 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Isner 15-0 30-0 3-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 30-0 ace ace 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 ace 2-3* ace 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Mannarino 30-0 30-15 30-30 40-30 df 4-3 → 4-4 J. Isner 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))(14) B. Haddad Maiavs N. Parrizas Diaz

(10) H. Hurkacz vs L. Sonego



(29) Q. Zheng vs B. Pera



Court 5 – Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30)

R. Gasquet vs U. Humbert



GS Australian Open R. Gasquet • R. Gasquet A 1 U. Humbert U. Humbert 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Gasquet 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-15 ace 30-15 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1

J. Sousa vs (24) R. Bautista Agut



GS Australian Open J. Sousa J. Sousa 0 3 0 R. Bautista Agut [24] • R. Bautista Agut [24] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Bautista Agut 0-1 J. Sousa 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Sousa 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 J. Sousa 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 0-2 → 0-3 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Erler / L. Miedler vs (10) R. Bopanna / (10) M. Ebden



M. Demoliner / A. Vavassori vs S. Gille / J. Vliegen



A. Bondarvs (17) J. Ostapenko

(Q) E. Couacaud vs H. Dellien



A. Riske-Amritraj vs M. Vondrousova



GS Australian Open A. Riske-Amritraj A. Riske-Amritraj 15 4 M. Vondrousova • M. Vondrousova 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 4-1 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-30 df 40-30 3-0 → 3-1 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))(WC) C. Eubanksvs J. LeheckaA. Golubev/ A. Nedovyesovvs (WC) D. Sweeny/ (WC) L. Tu

(Q) M. Purcell vs E. Ruusuvuori



GS Australian Open M. Purcell M. Purcell 0* 6 3 4 6 E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 0 4 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Tiebreak 30-40* 0*-0 6-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 5-4 → 5-5 M. Purcell 15-0 15-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 4-3 → 4-4 M. Purcell 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Purcell 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 1-0 → 1-1 M. Purcell 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Purcell 15-0 15-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 30-0 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 0-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Purcell 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 40-40 40-A ace df A-40 40-40 ace A-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-40 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 2-2 → 2-3 M. Purcell 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 df ace 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Purcell 30-40 0-30 15-30 15-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Purcell 0-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace A-40 4-2 → 4-3 M. Purcell 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Purcell 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))S. Stephensvs A. Potapova

(Q) D. Svrcina vs (31) Y. Nishioka



(29) S. Korda vs (Q) Y. Watanuki



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) W. Koolhof / (1) N. Skupski vs A. Bublik / J. Smith



(LL) D. Kudla vs R. Safiullin



C. Liu vs M. Brengle



GS Australian Open C. Liu • C. Liu 0 4 M. Brengle M. Brengle 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Liu 0-15 4-2 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 3-2 → 4-2 C. Liu 15-15 30-15 2-2 → 3-2 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Liu 15-0 15-15 15-40 2-0 → 2-1 M. Brengle 0-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Liu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))(4) S. Hunter/ (4) E. Mertensvs V. Kudermetova/ L. Samsonova

T. Griekspoor vs (32) B. van de Zandschulp



Court 12 – Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30)

(Q) L. Stefanini vs T. Maria



M. Cressy vs A. Ramos-Vinolas



GS Australian Open M. Cressy • M. Cressy 0 7 7 3 2 A. Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas 0 6 5 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 M. Cressy 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 2-1 → 2-2 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 40-A 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Cressy 15-0 15-15 df 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Cressy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 6-5 → 7-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-40 5-5 → 6-5 M. Cressy 0-30 15-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Cressy 15-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace df 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Cressy 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* ace ace 5-1* ace 5*-2 ace 6*-2 6-6 → 7-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Cressy 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 4-3 → 4-4 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 M. Cressy 0-15 15-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cressy 15-0 ace 15-15 30-30 30-40 ace df A-40 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

(23) S. Zhang vs P. Tig



(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))T. Babos/ K. Mladenovicvs A. Bolsova/ P. Udvardy

J. Cristian / T. Korpatsch vs V. Golubic / M. Niculescu



Court 13 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

(LL) M. Mmoh vs (Q) L. Lokoli



GS Australian Open M. Mmoh M. Mmoh 30 4 2 7 6 3 L. Lokoli • L. Lokoli 30 6 6 6 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 L. Lokoli 15-0 30-0 30-15 30-30 3-1 M. Mmoh 0-15 df 15-15 30-15 2-1 → 3-1 L. Lokoli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 M. Mmoh 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Lokoli 15-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Lokoli 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Mmoh 0-15 15-30 ace 15-40 2-1 → 2-2 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Lokoli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* df 8*-7 6-6 → 7-6 L. Lokoli 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 L. Lokoli 15-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 L. Lokoli 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Mmoh 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Lokoli 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Mmoh 15-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-3 → 1-4 L. Lokoli 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 L. Lokoli 40-0 15-0 30-0 0-1 → 0-2 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6

L. Harris vs M. Fucsovics



L. Djere / F. Krajinovic vs (12) J. Cabal / (12) R. Farah



(9) N. Melichar-Martinez / (9) E. Perez vs E. Alexandrova / V. Heisen



(27) I. Beguvs (LL) E. Mandlik

(28) F. Cerundolo vs C. Moutet



(11) J. Murray / (11) M. Venus vs (A) H. Reese / (A) C. Rodriguez



D. Hidalgo / E. Ruusuvuori vs (3) M. Arevalo / (3) J. Rojer



Court 15 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

O. Kalashnikova / A. Parks vs J. Paolini / M. Trevisan



D. Vekic vs (Q) O. Selekhmeteva



GS Australian Open D. Vekic D. Vekic 5* 6 2 6 O. Selekhmeteva O. Selekhmeteva 1 2 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-6 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 6-5 → 6-6 O. Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Vekic 15-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 O. Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 D. Vekic 15-15 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 O. Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Vekic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 O. Selekhmeteva 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 O. Selekhmeteva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 O. Selekhmeteva 0-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Vekic 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 O. Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Vekic 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 O. Selekhmeteva 15-15 15-30 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A A-40 df 5-1 → 5-2 D. Vekic 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 5-1 O. Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 2-1 → 3-1 O. Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Vekic 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Selekhmeteva 0-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))C. McNallyvs K. Baindl

(13) R. Matos / (13) D. Vega Hernandez vs H. Nys / J. Zielinski



(16) M. Kato / (16) A. Sutjiadi vs K. Christian / D. Kovinic



I. Ivashka/ O. Ottevs T. Brkic/ G. Escobar

L. Bronzetti vs L. Siegemund



S. Baez / L. Martinez vs (8) M. Granollers / (8) H. Zeballos



M. Cressy / A. Olivetti vs J. Chardy / F. Martin



Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) P. Hule / (WC) A. Rodionova vs (6) D. Krawczyk / (6) D. Schuurs



L. Davis vs D. Kovinic



GS Australian Open L. Davis L. Davis 0 1 7 4 D. Kovinic • D. Kovinic 15 6 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Kovinic 15-0 4-1 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Kovinic 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Davis 0-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Davis 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 D. Kovinic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 df 2-1 → 2-2 L. Davis 0-15 15-15 15-40 30-40 2-0 → 2-1 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 L. Davis 15-0 ace 15-15 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 L. Davis 15-0 30-15 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-4 → 1-5 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))M. Sherifvs M. Linette

F. Coria / D. Schwartzman vs (WC) A. Bolt / (WC) L. Saville



M. Bouzkova / C. Osorio vs S. Chang / A. Kulikov



