Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 3. Coco Gauff batte la Raducanu nel match del giorno. Avanza senza problemi Daniil Medvedev. Si salva Auger Aliassime

Daniil Medvedev, numero otto del mondo, si è qualificato per il terzo turno dell’Australian Open dopo un’altra vittoria relativamente agevole e priva di problemi.

Il tennista russo ha superato il giocatore di casa John Millman per 7-5, 6-2, 6-2 dopo 2h20 minuti di gioco, in un duello in cui Medvedev è stato letale negli ultimi due set.

E perché non parliamo del primo? Perché il primo parziale è stato strano. In 12 game giocati ci sono stati sette break di servizio, e il moscovita è stata brekkato tre volte, cosa che non è normale, soprattutto su un campo veloce.

Nonostante ciò, ha presentato un livello molto alto e ha confermato la sua candidatura alle fasi finali. Al terzo turno affronterà il vincitore del duello tra Yosuke Watanuki e Sebastian Korda.

Al terzo turno degli Australian Open c’è anche il connazionale Karen Khachanov, che ha sconfitto un giocatore di casa, in questo caso Jason Kubler per 6-4, 5-7, 6-4 e 6-2.

Anche Thanasi Kokkinakis si è imposto su un irriconoscibile Fabio Fognini con i punteggi di 6-1, 6-2, 6-2.

Non ha avuto una giornata facile nemmeno Felix Auger-Aliassime (7), che sotto di due set è dovuto andare al quinto per eliminare lo slovacco Alex Molcan (53), che al primo turno aveva estromesso Stan Wawrinka (139). Il canadese alla fine si è imposto 3-6 3-6 6-3 6-2 6-2.

Nel singolare femminile Iga Swiatek (1) e Jessica Pegula (3) non hanno avuto nessun problema, mentre Maria Sakkari (6) è dovuta passare dal terzo set.

Coco Gauff, 18 anni e settima classificata al mondo, si è assicurata mercoledì la qualificazione al terzo turno degli Australian Open per la seconda volta in carriera, uscendo vittoriosa nel match più atteso del secondo turno femminile contro la 20enne britannica Emma Raducanu, ex top 10 e campionessa degli US Open 2021.

In un vero e proprio blockbuster del futuro che promette di diventare una rivalità molto interessante, la Gauff ha confermato la sua superiorità vincendo per 6-3 7-6(4), ma ha dovuto faticare molto per avere la meglio sulla Raducanu, che ha avuto addirittura due set point nel decimo gioco del secondo set. Il duello si è rivelato più emozionante e tattico che ben giocato – le due hanno commesso troppi errori.

Punto del giorno Kubler-Khachanov



(1) I. Swiatek vs C. Osorio



GS Australian Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 6 6 C. Osorio C. Osorio 2 3 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 C. Osorio 15-15 15-30 40-30 5-2 → 5-3 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 C. Osorio 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Osorio 15-0 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 I. Swiatek 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Osorio 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Osorio 40-30 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 C. Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 C. Osorio 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(3) J. Pegula vs A. Sasnovich



GS Australian Open J. Pegula [2] J. Pegula [2] 6 7 A. Sasnovich A. Sasnovich 2 6 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

(1) R. Nadal vs M. Mcdonald



GS Australian Open R. Nadal [1] R. Nadal [1] 4 4 5 M. Mcdonald M. Mcdonald 6 6 7 Vincitore: M. Mcdonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Mcdonald 15-0 30-0 30-15 5-6 → 5-7 R. Nadal 0-15 0-30 15-40 ace 5-5 → 5-6 M. Mcdonald 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Nadal 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 M. Mcdonald 40-0 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 M. Mcdonald 0-15 15-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Mcdonald 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 M. Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Mcdonald 15-0 15-15 df 15-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

E. Raducanu vs (7) C. Gauff



GS Australian Open E. Raducanu E. Raducanu 3 6 C. Gauff [2] C. Gauff [2] 6 7 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Gauff 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Raducanu 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 ace 2-3 → 2-4 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Gauff 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Raducanu 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 E. Raducanu 15-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 40-30 2-4 → 2-5 E. Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Gauff 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 E. Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Gauff 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 E. Raducanu 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(3) S. Tsitsipas vs (WC) R. Hijikata



GS Australian Open S. Tsitsipas S. Tsitsipas A 6 6 1 R. Hijikata • R. Hijikata 40 3 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace 1-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-0 → 4-0 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df ace 5-3 → 6-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Hijikata 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 2-2 → 3-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(Q) D. Shnaider vs (6) M. Sakkari



GS Australian Open D. Shnaider D. Shnaider 6 5 3 M. Sakkari [6] M. Sakkari [6] 3 7 6 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Shnaider 15-40 3-5 → 3-6 D. Shnaider 15-40 2-5 → 3-5 D. Shnaider 15-40 2-4 → 2-5 D. Shnaider 15-40 2-3 → 2-4 D. Shnaider 15-40 1-3 → 2-3 D. Shnaider 15-40 1-2 → 1-3 D. Shnaider 15-40 1-1 → 1-2 D. Shnaider 15-40 0-1 → 1-1 D. Shnaider 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Shnaider 15-40 5-6 → 5-7 D. Shnaider 15-40 5-5 → 5-6 D. Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 M. Sakkari 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 ace 30-40 3-5 → 4-5 D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 D. Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Shnaider 30-40 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-3 → 1-3 M. Sakkari 15-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Shnaider 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Shnaider 40-A 40-A 15-0 15-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 D. Shnaider 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

A. Molcan vs (6) F. Auger-Aliassime



GS Australian Open A. Molcan A. Molcan 6 6 3 2 2 F. Auger-Aliassime [6] F. Auger-Aliassime [6] 3 3 6 6 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Molcan 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Molcan 0-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 1-2 → 1-3 A. Molcan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Molcan 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 Tiebreak ace 1-5 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 0-4 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

(10) M. Keys vs X. Wang



GS Australian Open M. Keys [10] M. Keys [10] 6 6 X. Wang X. Wang 3 2 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Keys 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 6-2 X. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Keys 15-0 40-0 3-2 → 4-2 X. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 X. Wang 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 X. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 X. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df df 40-40 df A-40 df 40-A 40-40 df A-40 df 5-2 → 5-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 X. Wang 15-0 30-0 30-15 4-1 → 4-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 X. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Keys 15-15 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1

(WC) J. Millman vs (7) D. Medvedev



GS Australian Open J. Millman J. Millman 5 2 2 D. Medvedev [7] D. Medvedev [7] 7 6 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-5 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Millman 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Millman 15-0 30-0 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 0-1 → 0-2 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-30 40-40 2-5 → 2-6 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 D. Medvedev 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Millman 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Millman 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Millman 0-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Millman 0-15 0-40 0-0 → 0-1

K. Muchova vs (13) D. Collins



GS Australian Open K. Muchova • K. Muchova 15 3 D. Collins [13] D. Collins [13] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Muchova 15-0 3-2 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Collins 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open T. Etcheverry T. Etcheverry 3 2 2 J. Sinner [15] J. Sinner [15] 6 6 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Sinner 30-0 2-5 → 2-6 J. Sinner 30-0 1-5 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 1-4 → 1-5 T. Etcheverry 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 df 0-1 → 0-2 T. Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 T. Etcheverry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 1-5 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Etcheverry 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Etcheverry 15-0 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

T. Etcheverry vs (15) J. Sinner

A. Kalinina vs (15) P. Kvitova



GS Australian Open A. Kalinina A. Kalinina 7 6 P. Kvitova [15] P. Kvitova [15] 5 4 Vincitore: A. Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Tiebreak 6-5 → 7-5 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

(Q) J. Shang vs (16) F. Tiafoe



GS Australian Open J. Shang J. Shang 4 4 1 F. Tiafoe [16] F. Tiafoe [16] 6 6 6 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Shang 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 30-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-5 → 1-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 1-4 → 1-5 J. Shang 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Shang 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 J. Shang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Shang 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df ace ace 40-40 ace df A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Shang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

(18) K. Khachanov vs (WC) J. Kubler



GS Australian Open K. Khachanov [18] K. Khachanov [18] 6 5 6 6 J. Kubler J. Kubler 4 7 4 2 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Kubler 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-15 3-2 → 4-2 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 df ace 40-30 df 5-4 → 6-4 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 K. Khachanov 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Kubler 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Khachanov 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-6 → 5-7 J. Kubler 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Kubler 30-0 5-3 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Kubler 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 30-15 5-4 → 6-4 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Khachanov 0-30 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Kubler 15-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 2-0 → 2-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open E. Rybakina [22] E. Rybakina [22] 6 6 K. Juvan K. Juvan 2 1 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 E. Rybakina 15-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Juvan 0-15 15-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Rybakina 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 E. Rybakina 15-0 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 K. Juvan 0-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 E. Rybakina 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 1-1 → 2-1 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Rybakina 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open C. Bucsa C. Bucsa 2 7 6 B. Andreescu B. Andreescu 6 6 4 Vincitore: C. Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 df ace 4-2 → 4-3 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Andreescu 15-0 df 15-15 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 B. Andreescu 30-40 30-15 40-15 2-0 → 2-1 B. Andreescu 0-15 15-40 30-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 df 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-5* 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 B. Andreescu 40-15 0-15 15-15 30-15 df 30-30 30-40 5-5 → 6-5 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-3 → 5-4 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Bucsa 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-1 → 5-2 B. Andreescu 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Bucsa 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 C. Bucsa 15-0 30-0 1-5 → 2-5 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 B. Andreescu 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 B. Andreescu 15-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(22) E. Rybakina vs K. Juvan
(Q) C. Bucsa vs B. Andreescu

T. Kokkinakis vs F. Fognini



GS Australian Open T. Kokkinakis T. Kokkinakis 6 6 6 F. Fognini F. Fognini 1 2 2 Vincitore: T. Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 T. Kokkinakis 15-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Kokkinakis 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-1 → 5-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 2-0 → 3-0 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace ace 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open D. Kasatkina [8] D. Kasatkina [8] 1 1 V. Gracheva V. Gracheva 6 6 Vincitore: V. Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Kasatkina 15-15 30-15 30-30 1-5 → 1-6 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 V. Gracheva 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Kasatkina 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 0-40 1-4 → 1-5 V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 1-4 D. Kasatkina 15-15 15-30 df 15-40 df 0-3 → 0-4 V. Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-40 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(8) D. Kasatkina vs V. Gracheva

(WC) O. Gadecki vs M. Kostyuk



GS Australian Open O. Gadecki O. Gadecki 2 1 M. Kostyuk M. Kostyuk 6 6 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 O. Gadecki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 O. Gadecki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 O. Gadecki 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 df 40-A 40-40 df 40-A A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 0-1 → 0-2 O. Gadecki 0-15 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kostyuk 15-0 15-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 O. Gadecki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-4 → 2-5 M. Kostyuk 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 O. Gadecki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 O. Gadecki 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 M. Kostyuk 0-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Gadecki 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

(11) C. Norrie vs C. Lestienne



GS Australian Open C. Norrie [11] • C. Norrie [11] 40 2 C. Lestienne C. Lestienne 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-3 C. Lestienne 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 C. Lestienne 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(20) B. Krejcikova vs (Q) C. Burel



GS Australian Open B. Krejcikova [1] B. Krejcikova [1] 6 6 C. Burel [17] C. Burel [17] 4 1 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Krejcikova 0-15 15-30 30-30 5-1 → 6-1 C. Burel 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 B. Krejcikova 40-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 C. Burel 15-0 15-15 15-30 2-1 → 3-1 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 C. Burel 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 df 0-1 → 1-1 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 B. Krejcikova 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 C. Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 5-2 → 5-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 ace 4-2 → 5-2 C. Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Burel 0-15 0-30 1-2 → 2-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 C. Burel 0-15 15-15 15-30 30-30 0-1 → 0-2 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-0 → 0-1

(Q) A. Vukic vs (Q) B. Holt



GS Australian Open A. Vukic A. Vukic 4 6 3 6 3 B. Holt B. Holt 6 1 6 3 6 Vincitore: B. Holt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 B. Holt 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 B. Holt 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 ace 40-30 df 1-2 → 2-2 B. Holt 15-0 30-0 1-1 → 1-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Holt 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Holt 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 A. Vukic 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 B. Holt 15-0 15-15 30-30 ace 30-40 2-3 → 3-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Holt 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Vukic 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Holt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 B. Holt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Vukic 15-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 B. Holt 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Holt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Holt 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Vukic 30-0 ace ace 4-0 → 5-0 B. Holt 0-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 3-0 → 4-0 A. Vukic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 B. Holt 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Vukic 15-0 30-15 30-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Holt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Vukic 15-0 ace 15-15 15-30 ace df 30-30 40-30 df 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-5 → 4-5 B. Holt 15-0 30-15 3-4 → 3-5 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Vukic 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 B. Holt 15-0 15-30 30-30 40-30 A-40 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

GS Australian Open T. Daniel • T. Daniel 30 3 5 D. Shapovalov [20] D. Shapovalov [20] 30 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Daniel 15-0 30-0 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 3-4 → 3-5 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 T. Daniel 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Daniel 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Daniel vs (20) D. Shapovalov

N. Podoroska vs (24) V. Azarenka



GS Australian Open J. Teichmann J. Teichmann 2 2 L. Zhu L. Zhu 6 6 Vincitore: L. Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Zhu 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Teichmann 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 L. Zhu 15-0 30-0 1-2 → 1-3 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Teichmann 15-0 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-5 → 2-5 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Teichmann 0-15 15-15 40-15 0-4 → 1-4 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 0-2 → 0-3 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Teichmann 0-15 0-30 15-40 0-0 → 0-1

(32) J. Teichmann vs L. Zhu

J. Isner vs A. Mannarino



GS Australian Open J. Isner J. Isner 7 6 2 2 A. Mannarino A. Mannarino 6 7 6 6 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 2-5 → 2-6 J. Isner 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Isner 15-15 15-30 30-30 40-30 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Mannarino 15-0 15-15 df 40-15 2-5 → 2-6 J. Isner 15-0 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Isner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 5-5 → 5-6 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 30-0 ace ace 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 ace 2-3* ace 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Mannarino 30-0 30-15 30-30 40-30 df 4-3 → 4-4 J. Isner 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open B. Haddad Maia [7] • B. Haddad Maia [7] 0 6 2 N. Parrizas Diaz N. Parrizas Diaz 0 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Haddad Maia 2-3 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 B. Haddad Maia 0-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 ace 3-6* 4-6* ace 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 11-11* 11*-12 6-6 → 6-7 N. Parrizas Diaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 6-5 → 6-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-40 5-3 → 5-4 N. Parrizas Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Haddad Maia 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 N. Parrizas Diaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 1-2 → 1-3 B. Haddad Maia 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 N. Parrizas Diaz 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Haddad Maia 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(14) B. Haddad Maia vs N. Parrizas Diaz

(10) H. Hurkacz vs L. Sonego



GS Australian Open H. Hurkacz [10] • H. Hurkacz [10] 0 3 5 L. Sonego L. Sonego 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Hurkacz A-40 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 40-A df 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 15-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 15-15 15-40 30-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 0-3 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 H. Hurkacz 15-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

(29) Q. Zheng vs B. Pera



GS Australian Open Q. Zheng [29] Q. Zheng [29] 0 4 B. Pera • B. Pera 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Pera 15-0 4-3 Q. Zheng 15-0 15-15 ace df 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-2 → 4-3 B. Pera 0-15 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Q. Zheng 15-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 Q. Zheng 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 B. Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Q. Zheng 0-15 df 15-15 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0

R. Gasquet vs U. Humbert



GS Australian Open R. Gasquet R. Gasquet 3 4 3 U. Humbert U. Humbert 6 6 6 Vincitore: U. Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Gasquet 0-30 0-40 df 3-5 → 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 ace 3-4 → 3-5 R. Gasquet 0-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 U. Humbert 30-0 30-15 ace 1-0 → 1-1 R. Gasquet 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Gasquet 15-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 U. Humbert 15-0 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 30-40 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 30-0 30-30 40-30 40-A 40-40 ace 40-A ace 3-5 → 3-6 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Gasquet 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-15 ace 30-15 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1

J. Sousa vs (24) R. Bautista Agut



GS Australian Open J. Sousa J. Sousa 3 2 2 R. Bautista Agut [24] R. Bautista Agut [24] 6 6 6 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 2-5 → 2-6 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Sousa 15-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 30-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Sousa 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-4 → 1-5 J. Sousa 15-0 ace 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Sousa 15-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Sousa 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Sousa 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 J. Sousa 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 0-2 → 0-3 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Erler / L. Miedler vs (10) R. Bopanna / (10) M. Ebden



M. Demoliner / A. Vavassori vs S. Gille / J. Vliegen



GS Australian Open A. Bondar A. Bondar 6 7 0 J. Ostapenko [17] J. Ostapenko [17] 7 5 6 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 J. Ostapenko 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-40 0-4 → 0-5 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Ostapenko 15-15 30-15 0-1 → 0-2 A. Bondar 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Bondar 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 A. Bondar 0-15 df 15-30 2-2 → 2-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Bondar 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 15-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 df 5-6* 6-6 → 6-7 A. Bondar 15-0 30-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Bondar 0-15 0-30 5-4 → 5-5 J. Ostapenko 0-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Bondar 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A ace A-40 40-40 40-A ace 40-40 3-3 → 4-3 A. Bondar 0-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Ostapenko 15-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 1-2 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Bondar vs (17) J. Ostapenko

(Q) E. Couacaud vs H. Dellien



GS Australian Open E. Couacaud E. Couacaud 6 7 6 H. Dellien H. Dellien 4 5 0 Vincitore: E. Couacaud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 6-0 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-0 → 5-0 E. Couacaud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Couacaud 30-0 40-0 6-5 → 7-5 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 30-40 5-5 → 6-5 E. Couacaud 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Dellien 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 E. Couacaud 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 H. Dellien 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Couacaud 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Couacaud 15-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A A-40 4-2 → 4-3 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Dellien 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Riske-Amritraj vs M. Vondrousova



GS Australian Open A. Riske-Amritraj A. Riske-Amritraj 7 1 4 M. Vondrousova M. Vondrousova 5 6 6 Vincitore: M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Riske-Amritraj 0-15 df 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 M. Vondrousova 15-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Riske-Amritraj 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Riske-Amritraj 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Riske-Amritraj 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Riske-Amritraj 30-0 1-0 → 2-0 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Riske-Amritraj 15-0 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 M. Vondrousova 0-15 30-15 1-4 → 1-5 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-2 → 1-3 A. Riske-Amritraj 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 df 30-15 30-40 0-1 → 1-1 A. Riske-Amritraj 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Vondrousova 0-15 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Vondrousova 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Riske-Amritraj 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 4-2 → 5-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 4-1 → 4-2 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-30 df 40-30 3-0 → 3-1 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open C. Eubanks • C. Eubanks 30 4 2 J. Lehecka J. Lehecka 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 J. Lehecka 0-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Eubanks 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Lehecka 15-40 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 J. Lehecka 15-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 J. Lehecka 0-15 0-30 30-30 1-2 → 1-3 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(WC) C. Eubanks vs J. Lehecka
A. Golubev / A. Nedovyesov vs (WC) D. Sweeny / (WC) L. Tu

(Q) M. Purcell vs E. Ruusuvuori



GS Australian Open M. Purcell M. Purcell 6 3 4 6 E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 4 6 6 7 Vincitore: E. Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 30-40* 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 9-8* 9-9* 10*-9 ace 10*-10 ace 10-11* 11-11* 11*-12 6-6 → 6-7 E. Ruusuvuori 15-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 5-4 → 5-5 M. Purcell 15-0 15-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 4-3 → 4-4 M. Purcell 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Purcell 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 1-0 → 1-1 M. Purcell 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Purcell 15-0 15-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 3-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Ruusuvuori 30-0 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 0-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Purcell 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 40-40 40-A ace df A-40 40-40 ace A-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-40 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 2-2 → 2-3 M. Purcell 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 df ace 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Purcell 30-40 0-30 15-30 15-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Purcell 0-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace A-40 4-2 → 4-3 M. Purcell 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Purcell 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

GS Australian Open S. Stephens S. Stephens 6 4 A. Potapova A. Potapova 7 6 Vincitore: A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-5 → 4-6 A. Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Potapova 0-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Potapova 0-15 0-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Potapova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Stephens 15-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Potapova 15-0 15-15 df 15-30 30-40 4-5 → 5-5 S. Stephens 0-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Stephens 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A df 3-1 → 3-2 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Potapova 15-0 30-15 30-30 df 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Stephens vs A. Potapova

(Q) D. Svrcina vs (31) Y. Nishioka



GS Australian Open D. Svrcina D. Svrcina 3 4 2 Y. Nishioka [31] Y. Nishioka [31] 6 6 6 Vincitore: Y. Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Y. Nishioka 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 D. Svrcina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-4 → 2-4 D. Svrcina 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-4 → 1-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Nishioka 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Svrcina 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 4-3 → 4-4 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 3-3 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Svrcina 15-0 40-0 1-4 → 2-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Svrcina 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-3 → 1-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-30 0-2 → 0-3 D. Svrcina 0-15 df 15-15 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-A 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(29) S. Korda vs (Q) Y. Watanuki



GS Australian Open S. Korda [29] • S. Korda [29] 0 6 4 Y. Watanuki Y. Watanuki 0 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Korda 4-4 Y. Watanuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 2-1 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Watanuki 40-A 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 1-0 → 1-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Watanuki 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Korda 15-0 15-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-1 → 4-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Y. Watanuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Korda 15-0 1-1 → 2-1 Y. Watanuki 15-0 15-15 15-30 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A ace 0-0 → 0-1

(1) W. Koolhof / (1) N. Skupski vs A. Bublik / J. Smith



(LL) D. Kudla vs R. Safiullin



GS Australian Open D. Kudla D. Kudla 3 7 7 6 R. Safiullin R. Safiullin 6 5 6 3 Vincitore: D. Kudla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Kudla 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Kudla 15-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Kudla 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 D. Kudla 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 R. Safiullin 15-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 3-3 → 4-3 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 R. Safiullin 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Kudla A-40 A-40 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Safiullin 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 D. Kudla 15-0 30-0 5-5 → 6-5 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 5-4 → 5-5 D. Kudla 15-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Kudla 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 ace 3-0 → 3-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 R. Safiullin 0-15 15-15 ace 15-30 30-40 ace 1-0 → 2-0 D. Kudla 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Kudla 0-15 df 15-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-40 2-3 → 2-4 R. Safiullin 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Kudla 15-0 30-0 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Kudla 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Liu vs M. Brengle



GS Australian Open C. Liu C. Liu 6 6 M. Brengle M. Brengle 3 4 Vincitore: C. Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Liu 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Brengle 40-0 40-15 5-3 → 5-4 C. Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 M. Brengle 0-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Liu 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Liu 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Brengle 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Liu 0-15 df 15-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 M. Brengle 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Liu 15-0 15-15 30-15 df 40-15 df 5-3 → 6-3 M. Brengle 0-15 15-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 C. Liu 0-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 3-2 → 4-2 C. Liu 15-15 30-15 2-2 → 3-2 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Liu 15-0 15-15 15-40 2-0 → 2-1 M. Brengle 0-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Liu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(4) S. Hunter / (4) E. Mertens vs V. Kudermetova / L. Samsonova

T. Griekspoor vs (32) B. van de Zandschulp



GS Australian Open T. Griekspoor • T. Griekspoor 0 6 2 B. van de Zandschulp [32] B. van de Zandschulp [32] 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Griekspoor 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-40 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-30 30-40 40-40 ace 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(Q) L. Stefanini vs T. Maria



GS Australian Open L. Stefanini L. Stefanini 3 7 6 T. Maria T. Maria 6 5 4 Vincitore: L. Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Maria 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 T. Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Stefanini 15-0 30-0 2-3 → 3-3 T. Maria 15-15 15-40 30-40 1-3 → 2-3 L. Stefanini 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. Maria 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Maria 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 6-5 → 7-5 T. Maria 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 L. Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 T. Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Stefanini 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-2 → 5-3 T. Maria 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 5-1 → 5-2 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 T. Maria 15-0 15-15 df 15-30 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 L. Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 2-0 → 2-1 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 T. Maria 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Stefanini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-5 → 3-6 T. Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 2-4 → 2-5 T. Maria 0-15 15-15 30-15 2-3 → 2-4 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 L. Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 T. Maria 15-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

M. Cressy vs A. Ramos-Vinolas



GS Australian Open M. Cressy M. Cressy 7 7 3 6 A. Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas 6 5 6 3 Vincitore: M. Cressy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Cressy 15-0 30-0 ace ace 5-3 → 6-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 df 40-15 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 2-1 → 2-2 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 40-A 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Cressy 15-0 15-15 df 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Cressy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 6-5 → 7-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-40 5-5 → 6-5 M. Cressy 0-30 15-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Cressy 15-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace df 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Cressy 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* ace ace 5-1* ace 5*-2 ace 6*-2 6-6 → 7-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Cressy 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 4-3 → 4-4 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 M. Cressy 0-15 15-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cressy 15-0 ace 15-15 30-30 30-40 ace df A-40 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

(23) S. Zhang vs P. Tig



GS Australian Open S. Zhang [7] S. Zhang [7] A 6 4 3 P. Tig • P. Tig 40 1 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Tig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 S. Zhang 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Tig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Tig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 4-4 → 4-5 P. Tig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 S. Zhang 15-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 P. Tig 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Zhang 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 P. Tig 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Zhang 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-2 → 1-2 P. Tig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Tig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 P. Tig 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df df 40-A 3-1 → 4-1 S. Zhang 15-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Tig 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Zhang 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Tig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Babos / K. Mladenovic vs A. Bolsova / P. Udvardy

J. Cristian / T. Korpatsch vs V. Golubic / M. Niculescu



(LL) M. Mmoh vs (Q) L. Lokoli



GS Australian Open M. Mmoh M. Mmoh 4 2 7 6 6 L. Lokoli L. Lokoli 6 6 6 4 2 Vincitore: M. Mmoh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 M. Mmoh 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 L. Lokoli 15-0 30-0 5-1 → 5-2 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 L. Lokoli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Mmoh 0-15 df 15-15 30-15 2-1 → 3-1 L. Lokoli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 M. Mmoh 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Lokoli 15-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Lokoli 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Mmoh 0-15 15-30 ace 15-40 2-1 → 2-2 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Lokoli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* df 8*-7 6-6 → 7-6 L. Lokoli 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 L. Lokoli 15-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 L. Lokoli 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 L. Lokoli 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Mmoh 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Lokoli 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 M. Mmoh 15-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 L. Lokoli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-3 → 1-4 L. Lokoli 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 L. Lokoli 40-0 15-0 30-0 0-1 → 0-2 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6

L. Harris vs M. Fucsovics



GS Australian Open L. Harris L. Harris 2 3 7 4 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 6 5 6 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Harris 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Harris 15-0 15-15 30-30 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 L. Harris 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Harris 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 5-4 → 5-5 L. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Harris 15-0 15-15 15-40 ace 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 30-0 30-15 30-40 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Harris 0-15 15-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Harris 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Harris 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Fucsovics 0-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Harris 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

L. Djere / F. Krajinovic vs (12) J. Cabal / (12) R. Farah



(9) N. Melichar-Martinez / (9) E. Perez vs E. Alexandrova / V. Heisen



GS Australian Open I. Begu [27] I. Begu [27] 3 7 6 E. Mandlik E. Mandlik 6 6 2 Vincitore: I. Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Mandlik A-40 A-40 0-15 15-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 E. Mandlik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 df 3-1 → 4-1 I. Begu 15-15 df 15-30 15-40 df 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 I. Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 E. Mandlik 0-15 15-15 15-30 30-30 1-0 → 2-0 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 I. Begu 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. Mandlik 0-40 0-15 15-30 15-40 40-40 5-5 → 5-6 I. Begu 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Mandlik 0-15 0-30 3-5 → 4-5 E. Mandlik 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Mandlik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 E. Mandlik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 E. Mandlik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 E. Mandlik 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 df 1-2 → 1-3 E. Mandlik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Begu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 E. Mandlik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 E. Mandlik 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 I. Begu 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 E. Mandlik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 2-1 → 2-2 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 E. Mandlik 15-0 15-15 df 15-30 40-30 df 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 I. Begu 15-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

(27) I. Begu vs (LL) E. Mandlik

(28) F. Cerundolo vs C. Moutet



GS Australian Open F. Cerundolo [28] • F. Cerundolo [28] 0 3 6 6 0 C. Moutet C. Moutet 0 6 4 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 F. Cerundolo 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 30-15 ace 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 0-15 0-40 df 15-40 3-4 → 3-5 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 C. Moutet 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 40-30 df 0-1 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(11) J. Murray / (11) M. Venus vs (A) H. Reese / (A) C. Rodriguez



D. Hidalgo / E. Ruusuvuori vs (3) M. Arevalo / (3) J. Rojer



O. Kalashnikova / A. Parks vs J. Paolini / M. Trevisan



D. Vekic vs (Q) O. Selekhmeteva



GS Australian Open D. Vekic D. Vekic 6 2 7 O. Selekhmeteva O. Selekhmeteva 2 6 6 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 7*-2 8*-2 8-3* 9-3* 9*-4 9*-5 9-6* 9-7* 6-6 → 7-6 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 6-5 → 6-6 O. Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Vekic 15-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 O. Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 D. Vekic 15-15 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 O. Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 O. Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Vekic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 O. Selekhmeteva 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 O. Selekhmeteva 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 O. Selekhmeteva 0-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Vekic 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 O. Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Vekic 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 O. Selekhmeteva 15-15 15-30 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A A-40 df 5-1 → 5-2 D. Vekic 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 5-1 O. Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 2-1 → 3-1 O. Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Vekic 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Selekhmeteva 0-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open C. McNally C. McNally 1 6 K. Baindl K. Baindl 6 7 Vincitore: K. Baindl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 K. Baindl 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 K. Baindl 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Baindl 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 C. McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 K. Baindl 0-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 K. Baindl 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. McNally 15-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Baindl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. McNally 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Baindl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 C. McNally 0-15 df 0-30 15-30 df 15-40 1-4 → 1-5 K. Baindl 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 K. Baindl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Baindl 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1

C. McNally vs K. Baindl

(13) R. Matos / (13) D. Vega Hernandez vs H. Nys / J. Zielinski



(16) M. Kato / (16) A. Sutjiadi vs K. Christian / D. Kovinic



I. Ivashka / O. Otte vs T. Brkic / G. Escobar

L. Bronzetti vs L. Siegemund



GS Australian Open L. Bronzetti L. Bronzetti 6 4 3 L. Siegemund L. Siegemund 2 6 6 Vincitore: L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Bronzetti 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 3-5 → 3-6 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Siegemund 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 L. Siegemund 15-15 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Bronzetti 0-15 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 df df 30-40 df 4-4 → 4-5 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 L. Bronzetti 0-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 2-3 → 2-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 L. Siegemund 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Bronzetti 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Bronzetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 L. Siegemund 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Bronzetti A-40 15-0 ace A-40 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 L. Bronzetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

S. Baez / L. Martinez vs (8) M. Granollers / (8) H. Zeballos



M. Cressy / A. Olivetti vs J. Chardy / F. Martin



(WC) P. Hule / (WC) A. Rodionova vs (6) D. Krawczyk / (6) D. Schuurs



L. Davis vs D. Kovinic



GS Australian Open L. Davis L. Davis 1 7 6 D. Kovinic D. Kovinic 6 5 1 Vincitore: L. Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Kovinic 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Davis 0-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Kovinic 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Davis 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 D. Kovinic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 df 2-1 → 2-2 L. Davis 0-15 15-15 15-40 30-40 2-0 → 2-1 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 L. Davis 15-0 ace 15-15 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 L. Davis 15-0 30-15 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-4 → 1-5 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

GS Australian Open M. Sherif M. Sherif 5 1 M. Linette M. Linette 7 6 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Linette 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-5 → 1-5 M. Linette 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 M. Sherif 0-15 0-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 M. Linette 0-15 40-15 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Sherif 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Linette 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Sherif 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 M. Linette 40-15 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 M. Sherif 0-15 15-15 ace 15-30 4-3 → 4-4 M. Linette 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Linette 15-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Sherif 15-15 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Sherif 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Linette 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Sherif vs M. Linette

F. Coria / D. Schwartzman vs (WC) A. Bolt / (WC) L. Saville



M. Bouzkova / C. Osorio vs S. Chang / A. Kulikov



