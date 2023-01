United Cup: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo anche l’Italia contro la Norvegia. Partita decisiva per gli azzurri per il passaggio del turno (LIVE)

La United Cup 2023 è la 1ª edizione della United Cup, torneo di tennis riservato a squadre nazionali combinate. Vi partecipano 18 squadre che si sfideranno in 6 gironi suddivise in tre diverse città dell’Australia: la Pat Rafter Arena di Brisbane, la RAC Arena di Perth e la Ken Rosewall Arena di Sydney.

Ogni città ospiterà due gironi di tre nazioni con il formato del girone all’italiana, nella prima settimana del torneo. Il formato del girone all’italiana consiste in due partite di singolare maschile e due femminili e una partita di doppio misto.

Le vincitrici dei gironi di ogni città giocheranno per uno dei tre posti in semifinale. La squadra con le migliori prestazioni nelle fasi a gironi di tutte le città diventerà la quarta semifinalista.

Le semifinali e la finale si svolgeranno a Sydney.

La vincente di Polonia-Svizzera si qualificherà per la City Final.Se l’Italia sconfiggerà la Norvegia, si qualificherà per la finale cittadina. Se la Norvegia sconfiggerà l’Italia, il Brasile si qualificherà per la finale cittadina.

Gruppo A: Se la Grecia supererà il Belgio o perderà 2-3 contro il Belgio, la Grecia si qualificherà per la finale cittadina. Se il Belgio sconfiggerà la Grecia per 4-1 o 5-0, il Belgio si qualificherà per la finale cittadina.

Gruppo F – La vincente di Francia-Croazia si qualificherà per la finale cittadina.

SYDNEY

Gruppo C: Se gli Stati Uniti sconfiggeranno la Germania o perderanno 2-3 contro la Germania, gli Stati Uniti supereranno il turno. Se la Germania sconfiggerà gli USA per 4-1 o 5-0, la Germania si qualificherà per la finale cittadina.

Gruppo D: La Gran Bretagna si è qualificata per la finale cittadina.

United Cup (Australia), cemento – 5° Giornata

2. [3] Madison Keys vs [10] Jule Niemeier



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Rafael Nadal vs [7] Alex de Minaur (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Nuria Parrizas Diaz vs [7] Maddison Inglis



Il match deve ancora iniziare

RAC Arena – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Despina Papamichail vs [12] Alison Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Stefanos Tsitsipas vs [12] David Goffin



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Alizé Cornet vs [8] Donna Vekic (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Arthur Rinderknech vs [8] Borna Coric



Il match deve ancora iniziare

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Martina Trevisan vs [18] Malene Helgo



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Lorenzo Musetti vs [18] Viktor Durasovic



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Iga Swiatek vs [9] Belinda Bencic (non prima ore: 10:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Daniel Michalski vs [9] Marc-Andrea Huesler



Il match deve ancora iniziare