United Cup: I risultati con il dettaglio della Prima Giornata. In campo anche Italia vs Brasile (LIVE)

La United Cup 2023 sarà la 1ª edizione della United Cup, torneo di tennis riservato a squadre nazionali combinate. Vi partecipano 18 squadre che si sfideranno in 6 gironi suddivise in tre diverse città dell’Australia: la Pat Rafter Arena di Brisbane, la RAC Arena di Perth e la Ken Rosewall Arena di Sydney.

Ogni città ospiterà due gironi di tre nazioni con il formato del girone all’italiana, nella prima settimana del torneo. Il formato del girone all’italiana consiste in due partite di singolare maschile e due femminili e una partita di doppio misto.

Le vincitrici dei gironi di ogni città giocheranno per uno dei tre posti in semifinale. La squadra con le migliori prestazioni nelle fasi a gironi di tutte le città diventerà la quarta semifinalista.

Le semifinali e la finale si svolgeranno a Sydney.

United Cup (Australia), cemento – 1° Giornata

02:00 USA– Repubblica Ceca04:00 Italia– Brasile05:00 Grecia– Bulgaria09:00 Australia– Gran Bretagna10:00 Svizzera– Kazakistan11:00 Francia– Argentina

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Taylor Fritzvs [14] Jiri Lehecka

2. [3] Madison Keys vs [14] Marie Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Alex de Minaur vs [15] Cameron Norrie (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Zoe Hives vs [15] Katie Swan



Il match deve ancora iniziare

RAC Arena – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Despina Papamichail vs [16] Isabella Shinikova



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Stefanos Tsitsipas vs [16] Grigor Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Alizé Cornet vs [17] Maria Carle (non prima ore: 08:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Arthur Rinderknech vs [17] Francisco Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Martina Trevisan vs [11] Beatriz Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Lorenzo Musetti vs [11] Felipe Meligeni Alves



Il match deve ancora iniziare

3. [9] Belinda Bencic vs [13] Yulia Putintseva (non prima ore: 09:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [9] Marc-Andrea Huesler vs [13] Timofey Skatov



Il match deve ancora iniziare

Gruppo A

1 Grecia

2 Belgio

3 Bulgaria

Gruppo B

1 Polonia

2 Svizzera

3 Kazakistan

Gruppo C

1 Stati Uniti

2 Germania

3 Rep. Ceca

Gruppo D

1 Spagna

2 Australia

3 Regno Unito

Gruppo E

1 Italia

2 Brasile

3 Norvegia

Gruppo F

1 Francia

2 Croazia

3 Argentina