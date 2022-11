Davis Cup Finals: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. L’Australia è la prima semifinalista

Hanno preso il via a Malaga le finali di Coppa Davis tra le migliori otto nazionali del tennis. Ed è subito stata sfida vera tra Australia e Paesi Bassi, con gli oceanici capaci di imporsi in entrambi i match in rimonta. Nel primo incontro Jordan Thompson (ATP 84) ha avuto la meglio su Tallon Griekspoor (96) dopo 2h55′ di gioco, piegandolo per 4-6 7-5 6-3, mentre ci ha messo 15′ in meno Alex De Minaur (24) a battere Botic van de Zandschulp, sconfitto per 5-7 6-3 6-4. Gli altri quarti, in programma domani e giovedì, sono Italia-Stati Uniti, Germania-Canada e Croazia-Spagna.

ITF Finals J. Thompson J. Thompson 4 7 6 T. Griekspoor T. Griekspoor 6 5 3 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 6-5 → 7-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Thompson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

16:00 Thompson J. (Aus) – Griekspoor T. (Ned)

17:30 De Minaur A. (Aus) – Van De Zandschulp B. (Ned)



ITF Finals A. de Minaur A. de Minaur 5 6 6 B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 7 3 4 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 df 0-40 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Van de Zandschulp 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

19:00 Ebden M./Purcell M. – Koolhof W./Middelkoop M.



ITF Finals M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 0 W. Koolhof / M. Middelkoop W. Koolhof / M. Middelkoop 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Le formazioni si conosceranno dopo le ore 15Le formazioni si conosceranno dopo le ore 10

16:00 Germania – Canada

Le formazioni si conosceranno dopo le ore 15