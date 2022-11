Next Gen ATP Finals -Milano: I risultati con il dettaglio della Prima Giornata. In campo tre azzurri (LIVE)

Next Gen Finals – Milano (Italia), cemento (al coperto) – 1° Giornata

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Jiri Leheckavs [8] Francesco Passaro

2. [2] Lorenzo Musetti vs [6] Chun-Hsin Tseng (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [9] Matteo Arnaldi vs [4] Brandon Nakashima (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Jack Draper vs [7] Dominic Stricker



Il match deve ancora iniziare

(4) Nakashima, Brandon(5) Lehecka, Jiri

Gruppo Rosso

(2) Musetti, Lorenzo

(3) Draper, Jack

(6) Tseng, Chun-Hsin

(7) Stricker, Dominic

Le nuove regole

Un cambio campo a set

I giocatori cambieranno campo dopo i primi tre game e alla fine di ogni set: tutte le pause dureranno 90 secondi. Non ci sarà il cambio campo dopo il primo game. Se il set dovesse concludersi al tiebreak, i giocatori cambieranno campo senza sedersi prima di cominciarlo e dopo i primi sei punti.

Shot clock

L’intervallo tra un punto e l’altro verrà ridotto da 25 a 15 secondi se chi ha servito ha ottenuto il punto diretto attraverso un ace o un errore, gratuito o forzato, in risposta, o ancora se ha commesso un doppio fallo.

La riduzione dei tempi morti riguarderà anche il riscaldamento che durerà complessivamente cinque minuti: uno per l’ingresso in campo, tre per il palleggio, uno per essere pronti a cominciare la partita.

Coaching

Il coaching, ovvero la facoltà per gli allenatori di dare indicazioni ai propri giocatori, sarà consentito secondo le stesse modalità consentite nel circuito ATP dall’11 luglio. Dal proprio posto in tribuna, il coach può parlare al giocatore solo quando i due sono sullo stesso lato del campo. Sono consentiti scambi non verbali e verbali, purché ridotti a poche parole e brevi frasi, a patto che non interrompano il gioco o non creano disturbo agli avversari.

Alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, gli allenatori avranno un’ulteriore possibilità: potranno parlare con i propri giocatori se gli avversari hanno ottenuto un medical time out o sono usciti dal campo per un toilet break.

Le altre innovazioni

I giocatori e i coach potranno usufruire di dati in tempo reale attraverso il sistema TennisViz, che fornirà i dati e le analisi in tempo reale sui tablet messi a disposizione degli allenatori. I coach possono consultarli nel Player Box e usare gli elementi utili per dare indicazioni ai tennisti nel corso della partita.