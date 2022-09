Laver Cup (Londra): Europa vs Resto del Mondo 4-4. I risultati con il dettaglio della Seconda Giornata. Matteo Berrettini vince su Auger Aliassime. Vince Fritz. In serata in campo anche in doppio Berrettini (LIVE)

La seconda giornata di gare della Laver Cup 2022 è iniziata e la prima partita ci ha già lasciato forti emozioni. La vittoria di Matteo Berrettini su Felix Auger-Aliassime in più di due ore (7-6, 4-6, 10-7) ha portato il Team Europe in vantaggio (4-2). Sì, ricordIAMO che le partite di questo sabato valgono doppio, quindi è ancora più importante non sbagliare. Il secondo piatto del menu è il match tra Fritz-Norrie.

Nel secondo incontro di giornata successo per il Resto del Mondo che con Taylor Fritz ha sconfitto Cameron Norrie per 10-8 al supertiebrea.

Laver Cup (Europa vs Resto del Mondo 4-4), cemento (al coperto)

ATP Laver Cup Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 4 10 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 6 7 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 M. Berrettini 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 df 6-2 ace 7-2 7-3 7-4 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Auger-Aliassime 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 df 4*-2 ace 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* ace 10-10* 11*-10 11*-11 12-11* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

14:00 Berrettini M. (Ita) – Auger-Aliassime F. (Can)

15:30 Norrie C. (Gbr) – Fritz T. (Usa)



ATP Laver Cup Cameron Norrie Cameron Norrie 1 6 8 Taylor Fritz Taylor Fritz 6 4 10 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 C. Norrie 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 ace 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 ace 0-4 → 1-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

20:00 Djokovic N. (Srb) – Tiafoe F. (Usa)



Il match deve ancora iniziare

21:30 Berrettini M./Djokovic N. – De Minaur A./Sock J.



Il match deve ancora iniziare