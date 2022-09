Challenger Como, Maiorca, Nonthaburi 2 e Tolosa: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Como (Italia) – Semifinali , terra battuta

ATP Como Alexander Erler / Lucas Miedler [1] Alexander Erler / Lucas Miedler [1] 6 7 Dustin Brown / Julian Lenz Dustin Brown / Julian Lenz 1 6 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Brown / Lenz 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 D. Brown / Lenz 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Brown / Lenz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Brown / Lenz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Brown / Lenz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Brown / Lenz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Erler / Miedler 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 D. Brown / Lenz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-0 → 5-1 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Brown / Lenz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 D. Brown / Lenz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Erler / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

ATP Como Matteo Arnaldi [5] Matteo Arnaldi [5] 0 1 1 Cedrik-Marcel Stebe • Cedrik-Marcel Stebe 0 6 4 Vincitore: Stebe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Stebe 1-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Stebe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 C. Stebe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Como Francesco Passaro [3] • Francesco Passaro [3] 0 2 Lukas Klein Lukas Klein 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Passaro 2-3 L. Klein 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Klein 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Klein 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

CHALLENGER Nonthaburi 2 (Thailandia) – Semifinali, cemento

ATP Nonthaburi 2 Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 1 6 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 6 7 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 B. Zhukayev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 B. Zhukayev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

ATP Nonthaburi 2 Gabriel Decamps [5] • Gabriel Decamps [5] 0 7 4 0 Omar Jasika Omar Jasika 40 5 6 3 Vincitore: Jasika Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Decamps 0-15 df 0-30 df 0-40 0-3 O. Jasika 15-0 30-0 40-15 0-2 → 0-3 G. Decamps 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Decamps 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-5 → 4-6 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Decamps 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Decamps 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Decamps 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Decamps 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A A-40 ace 0-1 → 1-1 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Decamps 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 O. Jasika 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 G. Decamps 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O. Jasika 15-0 30-0 4-4 → 4-5 G. Decamps 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 G. Decamps 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Decamps 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 1-2 → 1-3 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 G. Decamps 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Jasika 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Nonthaburi 2 Yunseong Chung / Beibit Zhukayev Yunseong Chung / Beibit Zhukayev 6 3 Benjamin Lock / Yuta Shimizu [3] Benjamin Lock / Yuta Shimizu [3] 7 6 Vincitore: Lock / Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Lock / Shimizu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Chung / Zhukayev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 B. Lock / Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 Y. Chung / Zhukayev 30-0 30-15 2-3 → 3-3 B. Lock / Shimizu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 Y. Chung / Zhukayev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Lock / Shimizu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Chung / Zhukayev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Lock / Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 B. Lock / Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Y. Chung / Zhukayev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 B. Lock / Shimizu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Chung / Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 B. Lock / Shimizu 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 Y. Chung / Zhukayev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Lock / Shimizu 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Y. Chung / Zhukayev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 B. Lock / Shimizu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 Y. Chung / Zhukayev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Lock / Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 Y. Chung / Zhukayev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

ATP Nonthaburi 2 Benjamin Lock / Yuta Shimizu [3] Benjamin Lock / Yuta Shimizu [3] 6 6 Francis Casey Alcantara / Christopher Rungkat Francis Casey Alcantara / Christopher Rungkat 1 3 Vincitore: Lock / Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Lock / Shimizu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Casey Alcantara / Rungkat 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 B. Lock / Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Casey Alcantara / Rungkat 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Lock / Shimizu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Casey Alcantara / Rungkat 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 B. Lock / Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Casey Alcantara / Rungkat 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 B. Lock / Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Casey Alcantara / Rungkat 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 B. Lock / Shimizu 15-0 ace 30-0 4-1 → 5-1 F. Casey Alcantara / Rungkat 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 B. Lock / Shimizu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Casey Alcantara / Rungkat 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 B. Lock / Shimizu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Casey Alcantara / Rungkat 0-15 30-40 0-0 → 1-0

CHALLENGER Toulouse (Francia) – Semifinali, terra battuta

ATP Toulouse Titouan Droguet Titouan Droguet 15 1 1 Maxime Janvier • Maxime Janvier 30 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Janvier 15-0 ace 30-0 30-15 df 1-0 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Droguet 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CHALLENGER Mallorca (Spagna) – Semifinali, cemento

ATP Mallorca Yuki Bhambri / Saketh Myneni [3] Yuki Bhambri / Saketh Myneni [3] 6 6 Marek Gengel / Lukas Rosol Marek Gengel / Lukas Rosol 2 2 Vincitore: Bhambri / Myneni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Gengel / Rosol 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 M. Gengel / Rosol 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Gengel / Rosol 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Gengel / Rosol 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Bhambri / Myneni 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 5-2 → 6-2 M. Gengel / Rosol 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Y. Bhambri / Myneni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Gengel / Rosol 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Y. Bhambri / Myneni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 1-2 → 2-2 M. Gengel / Rosol 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / Myneni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Gengel / Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

