Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Us Open 2022

Us Open – 2° Turno – Hard

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

I. Swiatek vs S. Stephens



Il match deve ancora iniziare

F. Coria vs C. Alcaraz



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

L. Hradecka / L. Noskova vs S. Williams / V. Williams



Il match deve ancora iniziare

F. Fognini vs R. Nadal



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

A. Sasnovich vs J. Pegula

C. Eubanks vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

G. Muguruza vs L. Fruhvirtova



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

C. Bucsa vs D. Collins



Il match deve ancora iniziare

H. Gaston / L. Musetti vs T. Kokkinakis / N. Kyrgios



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

B. Coricvs J. Brooksby

A. Kalinina vs P. Kvitova



Il match deve ancora iniziare

L. Fernandez / D. Saville vs C. Gauff / J. Pegula



Il match deve ancora iniziare

J. Kubler vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Kostyukvs V. Azarenka

P. Badosa vs P. Martic



Il match deve ancora iniziare

G. Dimitrov vs B. Nakashima



Il match deve ancora iniziare

D. Shapovalov vs R. Carballes Baena



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Cilicvs A. Ramos-Vinolas

A. Cornet vs K. Siniakova



Il match deve ancora iniziare

S. Kwon vs A. Rublev



Il match deve ancora iniziare

K. Kanepi vs A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

J. Daniel/ R. Ciamarravs M. Keys/ B. Fratangelo

Y. Putintseva vs J. Niemeier



Il match deve ancora iniziare

G. Brouwer vs L. Musetti



Il match deve ancora iniziare

M. Kecmanovic vs R. Gasquet



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

L. Davisvs E. Alexandrova

A. Potapova vs Q. Zheng



Il match deve ancora iniziare

N. Mektic / M. Pavic vs B. Holt / G. Nanda



Il match deve ancora iniziare

C. Eubanks / B. Shelton vs P. Cachin / F. Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

J. Murray/ B. Soaresvs H. Reese/ M. Schnur

D. Hidalgo / F. Reboul vs R. Matos / D. Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

Y. Xu / Z. Yang vs X. Han / E. Rodina



Il match deve ancora iniziare

C. Garcia / K. Mladenovic vs E. Alexandrova / Y. Sizikova



Il match deve ancora iniziare

G. Dabrowski / M. Purcell vs Z. Yang / R. Bopanna



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

R. Montgomery/ C. Vandeweghevs S. Aoyama/ H. Chan

D. Galfi / B. Pera vs M. Zanevska / K. Zimmermann



Il match deve ancora iniziare

N. Monroe / K. Smith vs M. Fucsovics / A. Molcan



Il match deve ancora iniziare

L. Chan / S. Stosur vs M. Kato / A. Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

A. Kalinina / E. Rybakina vs H. Dart / L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

N. Godsick/ E. Quinnvs N. Basilashvili/ H. Hach Verdugo

T. Paul / J. Sock vs I. Dodig / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste / W. Osuigwe vs S. Kenin / A. Tomljanovic



Il match deve ancora iniziare

V. Kudermetova / E. Mertens vs A. Kalinskaya / D. Vekic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

S. Gorzny/ A. Michelsenvs J. Cabal/ R. Farah

L. Sonego / A. Vavassori vs R. Bopanna / M. Middelkoop



Il match deve ancora iniziare

A. Kontaveit / S. Rogers vs A. Guarachi / A. Klepac



Il match deve ancora iniziare

A. Krunic / M. Linette vs A. Danilina / B. Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

N. Melichar-Martinez / K. Krawietz vs A. Cornet / N. Mahut



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

S. Gonzalez/ A. Moltenivs M. Ebden/ M. Purcell

P. Udvardy / T. Zidansek vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

L. Siegemund / J. Murray vs E. Perez / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

F. Lopez / J. Munar vs B. Bonzi / A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / K. Siniakova vs M. Niculescu / E. Ruse



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

S. Cirsteavs B. Bencic

I. Begu vs Y. Yuan



Il match deve ancora iniziare

D. Schwartzman vs A. Popyrin



Il match deve ancora iniziare

H. Hurkacz vs I. Ivashka



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

J. Duckworthvs D. Evans

C. Norrie vs J. Sousa



Il match deve ancora iniziare

K. Pliskova vs M. Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

C. Burel vs A. Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

E. Mandlik/ K. Scottvs A. Bogdan/ S. Santamaria

R. Galloway / A. Lawson vs A. Bedene / E. Ruusuvuori



Il match deve ancora iniziare

B. McLachlan / F. Skugor vs A. Goransson / Y. Nishioka



Il match deve ancora iniziare

K. Flipkens / E. Roger-Vasselin vs G. Olmos / M. Arevalo



Il match deve ancora iniziare

S. Sanders / J. Peers vs C. Harrison / R. Galloway



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

H. Nys/ J. Zielinskivs F. Martin/ J. O’Mara

L. Bronzetti / C. Osorio vs C. Dolehide / S. Sanders



Il match deve ancora iniziare

N. Borges / F. Cabral vs N. Barrientos / M. Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

O. Kalashnikova / N. Kichenok vs M. Kostyuk / S. Zhang



Il match deve ancora iniziare