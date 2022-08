Us Open: Il Tabellone Principale Maschile. 5 azzurri al via tra cui 3 teste di serie (aspettando le qualificazioni)

Us Open – Tabellone Principale – parte alta

(1) D. Medvedev vs S. Kozlov

Q. Halys vs A. Rinderknech

B. Shelton vs QUALIFIER

N. Basilashvili vs QUALIFIER

(23) N. Kyrgios vs T. Kokkinakis

B. Bonzi vs U. Humbert

A. Tabilo vs K. Majchrzak

J. Wolf vs (16) R. Bautista Agut

(12) P. Carreno Busta vs D. Thiem

A. Bublik vs H. Gaston

C. Garin vs J. Lehecka

F. Krajinovic vs (18) A. de Minaur

(27) K. Khachanov vs D. Kudla

A. Molcan vs T. Monteiro

J. Draper vs E. Ruusuvuori

F. Auger-Aliassime vs QUALIFIER

(4) S. Tsitsipas vs QUALIFIER

L. Sonego vs J. Thompson

Y. Nishioka vs A. Davidovich Fokina

M. Fucsovics vs (30) M. Cressy

(24) F. Cerundolo vs A. Murray

J. Millman vs E. Nava

T. Etcheverry vs P. Andujar

H. Dellien vs (13) M. Berrettini

(10) T. Fritz vs QUALIFIER

A. Bedene vs P. Cachin

S. Wawrinka vs QUALIFIER

B. van de Zandschulp vs QUALIFIER

(29) T. Paul vs B. Zapata Miralles

S. Korda vs QUALIFIER

T. van Rijthoven vs QUALIFIER

K. Edmund vs (5) C. Ruud

(8) H. Hurkaczvs O. OtteS. Querreyvs I. IvashkaA. Mannarinovs QUALIFIERD. Goffinvs

(17) G. Dimitrov vs S. Johnson

B. Nakashima vs QUALIFIER

P. Martinez vs QUALIFIER

D. Altmaier vs (11) J. Sinner

(15) M. Cilic vs QUALIFIER

A. Ramos-Vinolas vs QUALIFIER

J. Duckworth vs C. O’Connell

J. Vesely vs (20) D. Evans

(25) B. Coric vs QUALIFIER

J. Brooksby vs D. Lajovic

T. Griekspoor vs F. Coria

S. Baez vs (3) C. Alcaraz

(7) C. Norrie vs B. Paire

J. Sousa vs M. McDonald

J. Isner vs QUALIFIER

P. Gojowczyk vs (28) H. Rune

(19) D. Shapovalov vs M. Huesler

J. Munar vs R. Carballes Baena

S. Kwon vs QUALIFIER

L. Djere vs (9) A. Rublev

(14) D. Schwartzman vs J. Sock

A. Popyrin vs C. Tseng

J. Kubler vs M. Ymer

M. Giron vs (22) F. Tiafoe

(32) M. Kecmanovic vs L. Tien

T. Daniel vs R. Gasquet

F. Fognini vs A. Karatsev

R. Hijikata vs (2) R. Nadal