Wimbledon: Quarti di Finale. LIVE Jannik Sinner vs Novak Djokovic (LIVE)

Wimbledon – Quarti di Finale – Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

N. Djokovic vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

Wimbledon - Quartii di Finale - chi vincerà? Sinner (3-0)

Sinner (3-1)

Sinner (3-2)

Djokovic (3-0)

Djokovic (3-1)

Djokovic (3-2)

3. Singles ranking 13.22. 5. 1987 Birthdate 16. 8. 2001187 cm Height 188 cm80 kg Weight 76 kgright Plays right

In caso div vittoria sfiderà in Semifinale

D. Goffin vs C. Norrie



Il match deve ancora iniziare