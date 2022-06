ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

ATP 250 Eastbourne (Regno Unito) – 1° Turno, erba

1. [WC] Ryan Penistonvs [8] Holger Rune

4. Daniel Evans vs Adrian Mannarino (non prima ore: 16:30)



Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Francisco Cerundolo vs Tommy Paul (non prima ore: 13:30)



3. Alejandro Davidovich Fokina vs Pedro Martinez



Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Sonego vs [Q] James Duckworth



2. Ugo Humbert vs [Q] Thiago Monteiro



Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [3] John Peers / Filip Polasek vs Jamie Murray / Bruno Soares



4. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [WC] Jonny O’Mara / Ken Skupski



Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

3. Andre Goransson / Ben McLachlan vs Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



4. Matwe Middelkoop / Luke Saville vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



Court 12 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

3. [PR] Cristian Garin / Julio Peralta vs [4] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP 250 Mallorca (Spagna) – 1° Turno, erba

1. [6] Botic van de Zandschulpvs Marcos Giron

2. Daniel Altmaier vs Dusan Lajovic



3. [SE] Nick Kyrgios vs Laslo Djere (non prima ore: 16:30)



4. [8] Sebastian Baez vs [Q] Jordan Thompson (non prima ore: 18:30)



Grandstand – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Pablo Carreno Busta / Jaume Munar vs [3] Santiago Gonzalez / Andres Molteni



2. [1] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 14:30)



3. Fabrice Martin / Hugo Nys vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar



Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp



