Italiani nei tornei ITF: I risultati di Martedì 19 Aprile 2022

M25 Santa Margherita di Pula 25000 – 1st Round

[1] Francesco Forti vs Oleksandr Ovcharenko 2 incontro dalle 14:00



Noah Schlagenhauf vs Gabriele Piraino 3 incontro dalle 14:00



[3] Edoardo Lavagno vs Niclas Loccisano 2 incontro dalle 14:00



[7] Giovanni Fonio vs Toby Martin 2 incontro dalle 14:00



Stefano Napolitano vs Valerio Perruzza 2 incontro dalle 14:00



Mikalai Haliak vs [5] Filippo Baldi 2 incontro dalle 14:00



Florent Bax vs Giuseppe Tresca 4 incontro dalle 14:00



Robin Bertrand vs Pietro Marino 2 incontro dalle 14:00



Raffael Schaer vs Giacomo Crisostomo 3 incontro dalle 14:00



M25 Nottingham 25000 – 1st Round

Daniel Little vs [8] Luca Potenza Non prima delle 12:00



ITF Nottingham D. Little D. Little 3 2 L. Potenza [8] L. Potenza [8] 6 6 Vincitore: L. Potenza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Little 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Little 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Little 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Little 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Little 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Little 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Potenza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 D. Little 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-2 → 2-3 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Little 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Potenza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Little 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

ITF Antalya L. Claverie L. Claverie 6 6 C. Aksu C. Aksu 4 4 Vincitore: L. Claverie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Aksu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-4 → 6-4 L. Claverie 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 C. Aksu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Claverie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Aksu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Claverie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Aksu 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Claverie 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Aksu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Claverie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Aksu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Claverie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Aksu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Claverie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Aksu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 L. Claverie 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Aksu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Claverie 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Aksu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Claverie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

Lorenzo Claverievs Cengiz Aksu

Viacheslav Bielinskyi vs Andres Gabriel Ciurletti Non prima delle 13:30



ITF Antalya V. Bielinskyi V. Bielinskyi 6 6 A. Ciurletti A. Ciurletti 6* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6-6 V. Bielinskyi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Ciurletti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 V. Bielinskyi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 A. Ciurletti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Bielinskyi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Ciurletti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Bielinskyi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 A. Ciurletti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 V. Bielinskyi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Ciurletti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Bielinskyi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Ciurletti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

[3] Robert Strombachs vs Luca Castagnola 2 incontro dalle 11:00



ITF Antalya R. Strombachs [3] R. Strombachs [3] 6 5 10 L. Castagnola L. Castagnola 2 7 5 Vincitore: R. Strombachs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 R. Strombachs 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Strombachs 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 L. Castagnola 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Castagnola 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Castagnola 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 30-30 0-5 → 1-5 L. Castagnola 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 R. Strombachs 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 L. Castagnola 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Strombachs 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Castagnola 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Strombachs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Castagnola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Castagnola 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 L. Castagnola 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Strombachs 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 L. Castagnola 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

M15 Shymkent 15000 – 2nd Round Q

[2] Matvey Minin vs [16] Federico Bertuccioli 2 incontro dalle 14:00



ITF Shymkent M. Minin [2] M. Minin [2] 1 7 6 F. Bertuccioli [16] F. Bertuccioli [16] 6 6 10 Vincitore: F. Bertuccioli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 M. Minin 2-5 2-6 2-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

Aleksei Khomich vs [13] Andrea Gola Non prima delle 16:30



ITF Shymkent A. Khomich A. Khomich 4 4 A. Gola [13] A. Gola [13] 6 6 Vincitore: A. Gola Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Gola 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Khomich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Gola 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 A. Khomich 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Gola 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Khomich 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Gola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 A. Khomich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Gola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Khomich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Gola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Khomich 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Gola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Khomich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Gola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Khomich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Gola 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Khomich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Gola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 1-1 A. Khomich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

M15 Cairo 15000 – 3rd Round Q

Sebastian Sorger vs [14] Andrea Del federico ore 10:00



ITF Cairo S. Sorger S. Sorger 4 6 8 A. Del Federico [14] A. Del Federico [14] 6 4 10 Vincitore: A. Del Federico Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 S. Sorger 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Sorger 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Del Federico 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 S. Sorger 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 4-4 A. Del Federico 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Sorger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 4-2 A. Del Federico 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 S. Sorger 15-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 A. Del Federico 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Sorger 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Del Federico 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Sorger 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Del Federico 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Sorger 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Del Federico 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Sorger 0-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Del Federico 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Sorger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Del Federico 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Sorger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Del Federico 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Akram El sallaly vs Francesco Cano Non prima delle 11:00



ITF Cairo A. El Sallaly A. El Sallaly 1* 7 6 F. Cano F. Cano 1 5 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 6-6 A. El Sallaly 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Cano 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. El Sallaly 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 F. Cano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. El Sallaly 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Cano 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. El Sallaly 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-1 → 4-2 F. Cano 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-1 → 4-1 A. El Sallaly 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Cano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. El Sallaly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cano 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. El Sallaly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 F. Cano 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-5 → 6-5 A. El Sallaly 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Cano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. El Sallaly 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Cano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. El Sallaly 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Cano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. El Sallaly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. El Sallaly 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Cano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

[2] Vladislav Ivanov vs [16] Samuele Pieri Non prima delle 11:00



ITF Cairo V. Ivanov [2] V. Ivanov [2] 2 0 S. Pieri [16] S. Pieri [16] 6 6 Vincitore: S. Pieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 V. Ivanov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-5 → 0-6 S. Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 V. Ivanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 S. Pieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 V. Ivanov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Ivanov 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Pieri 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 V. Ivanov 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 S. Pieri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Ivanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Pieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 V. Ivanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Pieri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

[3] Volodymyr Uzhylovskyi vs [9] Roberto Miceli ore 10:00