ATP 250 Belgrado: Fabio Fognini vince il derby contro Marco Cecchinato

Fabio Fognini approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Belgrado.

Il 34enne di Arma di Taggia, n.62 del ranking e sesto favorito del seeding, ha sconfitto con il punteggio di 67(5) 62 62, dopo ore e 40 minuti di gioco Marco Cecchinato, n.108 ATP, costretto ad incassare la decima sconfitta di fila in questa stagione.

Fognini al secondo turno sfiderà lo sloveno Aljaz Bedene, n.164 ATP, in gara con il ranking protetto.

Nel terzo e decisivo set è stato Cecchinato a dover salvare una palla-break nel secondo gioco, stessa situazione in cui si è trovato nel game seguente Fognini prima di salire sul 2 a 1. Poi è stato proprio il ligure a strappare la battuta al giocatore allenato da Max Sartori, per poi allungare sul 4-1. Fabio è riuscito a portarsi 5-2 al termine di un interminabile settimo gioco, in cui ha annullato ben cinque palle del contro-break, con nervosismo crescente del “Ceck”. Il quale nel gioco seguente mancava l’opportunità di accorciare sul 3-5 e al terzo match-point utile Fabio piazzava un nuovo break e vinceva per 6 a 2.

ATP Belgrade Fabio Fognini [6] Fabio Fognini [6] 6 6 6 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 2 2 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 df 5-6* df 6-6 → 6-7 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Tiebreak 0-15 0-30 0-40 ace 15-40 df 30-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 ACES 36 DOUBLE FAULTS 166/114 (58%) FIRST SERVE 88/116 (76%)43/66 (65%) 1ST SERVE POINTS WON 55/88 (63%)25/48 (52%) 2ND SERVE POINTS WON 5/28 (18%)11/14 (79%) BREAK POINTS SAVED 14/21 (67%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1433/88 (38%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 23/66 (35%)23/28 (82%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 23/48 (48%)7/21 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 3/14 (21%)14 RETURN GAMES PLAYED 1468/114 (60%) SERVICE POINTS WON 60/116 (52%)56/116 (48%) RETURN POINTS WON 46/114 (40%)124/230 (54%) TOTAL POINTS WON 106/230 (46%)