ATP 500 Barcellona: Lorenzo Musetti approda al secondo turno

Lorenzo Musetti approda al secondo turno nel torneo ATP 500 di Barcellona.

Il 20enne di Carrara, risalito al n.68 del ranking dopo gli ottavi a Monte-Carlo, ha sconfitto all’esordio l’argentino Sebastian Baez, n.60 ATP con un doppio 75 in 1 ora e 51 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà Daniel Evans classe 1990 e n.36 ATP.

Primo Set: Lorenzo sotto per 0 a 2 recuperava il break nel quarto gioco e poi si portava sul 4 a 2.

Sul 4 a 2 però Musetti cedeva, dal 30 a 0, il turno di battuta a 30 con Baez che impattava sul 4 pari.

Sul 6 a 5 arrivava la svolta della frazione con l’azzurro che toglieva per la terza volta nel set la battuta all’argentino ed al secondo set point utile conquistava la frazione per 7 a 5.

Secondo set: Musetti recuperava ancora una volta la battuta dopo aver perso il servizio nel terzo gioco. Nel quarto game, infatti, l’azzurro piazzava il controbreak con un buon turno di risposta e poi sul 3 pari, 30-40, con un ace annullava una pericolosa palla break.

Sul 5 a 4, 0-40, l’azzurro mancava tre palle match consecutive sul servizio dell’argentino ma due giochi più avanti brekkava a 0 Baex e chiudeva la partita per 7 a 5.

ATP Barcelona Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 7 7 Sebastian Baez Sebastian Baez 5 5 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Baez 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Baez 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-30 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

1 ACES 01 DOUBLE FAULTS 347/77 (61%) FIRST SERVE 49/72 (68%)32/47 (68%) 1ST SERVE POINTS WON 27/49 (55%)16/30 (53%) 2ND SERVE POINTS WON 10/23 (43%)5/8 (63%) BREAK POINTS SAVED 4/9 (44%)12 SERVICE GAMES PLAYED 1222/49 (45%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/47 (32%)13/23 (57%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/30 (47%)5/9 (56%) BREAK POINTS CONVERTED 3/8 (38%)12 RETURN GAMES PLAYED 1248/77 (62%) SERVICE POINTS WON 37/72 (51%)35/72 (49%) RETURN POINTS WON 29/77 (38%)83/149 (56%) TOTAL POINTS WON 66/149 (44%)